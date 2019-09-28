|
«Политический банкрот»: в России ответили на слова Саакашвили о планах Москвы «воссоздать СССР»
28 сентября 2019, 19:09 • 129 • В России
У Москвы нет планов «воссоздать СССР», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения грузинских СМИ, которые процитировали экс-президента Саакашвили. Тот заявил, что у Владимира Путина якобы есть план объединить Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию и часть Украины. В Госдуме отметили, что заявления грузинского политика следует рассматривать как попытки напомнить о себе после исчезновения из информационного поля. По их мнению, Саакашвили прибегает к аргументу о «российской угрозе» в условиях отсутствия «политического багажа».
РИА Новости
У России нет планов по «воссозданию Советского союза», заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов нет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который накануне выступил в грузинских СМИ с информацией о том, что у Владимира Путина якобы есть план воссоздать СССР, объединив Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию и часть Украины.
По его словам, на данном этапе «плана» речь идёт о том, чтобы «заставить эти страны объявить нейтралитет и ослабить их политических лидеров».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков предположил, что высказывания Саакашвили продолжают распространять, так как они соответствуют интересам определённых групп.
«На данном этапе в значительной степени как политик Саакашвили «умер», но как ньюсмейкер он, конечно, не умер. И его точка зрения ещё будет тиражироваться. И чем скандальнее будет тема, тем больше будет тиражирование», — сказал парламентарий в беседе с RT.
Схожего мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, заявление Саакашвили следует рассматривать лишь как инфоповод.
Высказывание экс-президента также прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он выразил мнение, что Саакашвили «хотел напугать, а вызвал недоумение».
«Подобные заявления — для параноиков. Вменяемые не поверят», — заключил сенатор на своей странице в Twitter.
Попытки вернуться в политику
Отметим, что Саакашвили систематически предпринимает попытки вернуться в политику, часто выступая при этом с резкими заявлениями в адрес России.
В минувшем июне он обвинил россиян в «наглости», комментируя беспорядки в Грузии. По его словам, Россия привезла в Грузию «оккупанта».
«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам — привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодёжь выступила», — заявил политик в эфире телеканала «112».
Напомним, в июне в Тбилиси прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся попытками штурма госучреждений и ожесточёнными стычками с полицией. Генпрокуратура Грузии классифицировала эти события как мятеж.
Поводом для беспорядков стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Примечательно, что Генпрокуратура страны обвинила в организации беспорядков депутата от партии Саакашвили «Единое национальное движение» Никанора Мелия.
Кроме того, Саакашвили намеревался вернуться во власть на Украине. Напомним, в 2015—2016 годах он занимал пост советника президента Украины и руководил Одесской областной администрацией.
Он собирался участвовать в украинских парламентских выборах со своей партией «Движение новых сил», однако позднее отказался от этих планов. Сам он заявил, что решение о снятии его с выборов сделано в пользу пропрезидентской партии «Слуга народа».
Комментируя заявления Саакашвили, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта предположил, что нынешние действия экс-президента Грузии обусловлены тем, что он «ушёл в тень».
«На Украине появилась новая яркая фигура — Зеленский, в Грузии он (Саакашвили. — RT) не играет большой роли, а в мировой политике он просто никто. И поэтому надо вспомнить угрозу воссоздать СССР. Этот миф — о желании воссоздать СССР — он периодически всплывает и используется, хотя он совершенно неактуален», — сказал эксперт в беседе с RT.
Подобные действия указывают на то, что у экс-президента Грузии «нет реальных козырей для политической игры», уверен эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
129
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2019, 05:56
|
21 сентября 2019, 21:39
|
27 сентября 2019, 13:54
|
27 сентября 2019, 23:39
|
22 сентября 2019, 17:09
|
26 сентября 2019, 03:54
|
23 сентября 2019, 17:24