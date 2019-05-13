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Политический аналитик оценил призыв Тимошенко расследовать «преступления старых властей»
13 мая 2019, 15:54 • 113 • Украина
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев прокомментировал призыв лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко создать комиссию по расследованию «преступлений старых властей».
Reuters
«Перед Юлией Тимошенко стоит сложная задача — перестать ассоциироваться со «старыми» партиями, с политическими неудачниками. Для этого необходимо закрепиться в медийном плане с новыми политическими силами, которые критикуют Петра Порошенко, требуют реформ и перемен», — пояснил Валяев в разговоре с ФАН.
Ранее стало известно, что Тимошенко призвала расследовать «преступления старых властей» на Украине.
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