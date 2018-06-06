Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суд Киева 11 июня рассмотрит апелляцию подозреваемого в организации "убийства" Б...
В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине
Заключить брак в «красивые» даты будет проще
«Не должна ускользнуть ни одна деталь»: чиновников проверят на причастность к ко...
Главная / Украина

«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла

06 июня 2018, 23:54  •  38 • Украина
Государственное предприятие «Антонов» считает, что Россия не сможет самостоятельно производить самолёт под маркой Ан-124 «Руслан». Также в украинской компании сомневаются в том, что российская промышленность способна создать собственную транспортную машину. Ранее стало известно о планах Москвы по выпуску новых «авиагрузовиков» на базе Ан-124. По мнению экспертов, российская сторона не зависит от «технических знаний» киевских специалистов и готова своими силами модернизировать воздушный флот.
 
Самолёт Ан-124
 

На Украине отреагировали на озвученные ранее планы России наладить производство тяжёлого транспортного самолёта на базе Ан-124 «Руслан». Головной разработчик машины ГП «Антонов» (в советское время — ОКБ им. О.К. Антонова) заявил, что авиапромышленность РФ не сможет провести её модернизацию.

«Изготовление самолётов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — цитирует пресс-службу компании украинское интернет-издание «Обозреватель».

Предприятие отказалось от какого-либо сотрудничества с РФ по проекту транспортного самолёта.

В «Антонове» утверждают, что только разработчик самолёта «обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и лётной годности». Также киевское предприятие считает, что только оно имеет право проводить испытания и анализы, «необходимые для сохранения целостности конструкции».

  • Самолёт Ан-124 ГП «Антонов»

В то же время «Антонов» признал, что в период производственной кооперации с Россией (1984—2004 годы) на ульяновском авиастроительном заводе «Авиастар-СП» был построен производственный комплекс, который выпустил 36 единиц Ан-124 (две трети от общего числа созданных самолётов).

«Это будет другой самолёт»

 

В начале июня о возможном запуске производства обновлённой версии Ан-124 заявили командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов, вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации, глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин и член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Бенедиктов сообщил, что сейчас решается вопрос о возобновлении производства «Русланов». Позже Рогозин и Сытник уточнили, что РФ рассматривает возможность создания нового самолёта на базе Ан-124 без участия Украины. По их словам, российская машина станет глубокомодернизированной версией советского «Руслана».

«Изменения сейчас будут вноситься. И он (самолёт. — RT) пойдёт уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели... База Ан-124, но практически это будет другой самолёт. И наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские», — пояснил Сытник в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-служба «Ила» приводит комментарий Рогозина — глава ПАО уверен в востребованности будущей машины «во всём мире». По словам топ-менеджера, возобновление производства «Русланов» в новом облике «является крайне непростой, но решаемой задачей».

На сегодняшний день в число эксплуатантов Ан-124 входят ВВС России (16 машин), коммерческая грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» (12), государственная авиакомпания «224-й лётный отряд» (8) и ГП «Антонов» (7 машин).

Ан-124 играет значимую роль для военно-транспортной авиации России. «Русланы», наряду с модернизированными Ил-76, — главные воздушные перевозчики военной техники, оборудования и других грузов в Сирию.

  • Самолёт Ан-124 компании «Волга-Днепр»

Спор о правах

«СБУ захвачена агентами Кремля»

С середины 2000-х годов Россия предпринимала несколько безуспешных попыток наладить с Украиной производственную кооперацию по проекту Ан-124. Договорённость о возобновлении сотрудничества была достигнута в декабре 2013-го, но в следующем году Киев разорвал с Москвой все контакты по военной линии.

Более того, киевские власти неоднократно заявляли, что Ан-124 — исключительно украинская разработка. В связи с этим там считают незаконными любые самостоятельные действия авиационной промышленности РФ по модернизации самолёта. В свою очередь, российская сторона настаивает, что «Руслан» правильно называть советской машиной, так как над её созданием работали десятки предприятий СССР.

В беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев констатировал, что спор между Россией и Украиной по поводу интеллектуальных прав на «Руслан» носит отчётливый политический характер. Как полагает эксперт, с учётом остроты противоречий Москва и Киев не придут к компромиссу.

«Заявление ГП «Антонов» о том, что Россия не сможет создать и произвести самолеты, подобные Ан-124, — это политический акт. Очевидно, что «Антонов» не собирается помогать России в сфере транспортной авиации. Поэтому для Москвы совершенно не имеет смысла учитывать мнение головного разработчика», — сообщил Пантелеев.

Как пояснил эксперт, Россия не зависит от «технических знаний» по проекту Ан-124, обладателем которых является ГП «Антонов». По его словам, необходимая для возобновления производства конструкторская документация осталась на заводе «Авиастар-СП».

«Вряд ли сейчас Украина обладает какими-либо эксклюзивными знаниями. Во-первых, завод в Ульяновске накопил достаточный опыт производства и капитального ремонта «Русланов». Во-вторых, прежней производственной кооперации давно нет, и если Россия всё же решит создавать свой самолёт, то множество данных по советскому Ан-124 будут просто не нужны», — отметил Пантелеев.

  • Ан-124
Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича

По мнению собеседника RT, «Авиастар» обладает всеми необходимыми мощностями для испытания отдельных элементов и сборки тяжёлых транспортных самолётов. При этом Пантелеев поддержал мнение Рогозина о том, что создание машины на базе Ан-124 станет непростым испытанием для авиационной промышленности РФ.

«На текущий момент у России нет двигателя сверхбольшой тяги. Надежды возлагаются на ПД-35, который появится только в следующем десятилетии. В любом случае у нашей страны есть время на то, чтобы разработать проект подлинно новой тяжёлой транспортной машины и решить вопрос с кооперацией между отечественными предприятиями», — резюмировал Пантелеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
38
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 10:54
Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича
06 июня 2018, 14:09
Геращенко призвал проверить сотрудников СБУ, имевших доступ к «списку жертв» по делу Бабченко
06 июня 2018, 20:39
Совет Безопасности ООН принял заявление по Украине

06 июня 2018, 10:54
«Сошлись два одиночества»: почему испанская газета El Pais и Пётр Порошенко ополчились на RT и Sputnik
06 июня 2018, 20:39
В Раде заявили о передаче России письма о возможном обмене арестованными
06 июня 2018, 20:39
В МИД назвали «важным сигналом» Киеву принятие заявления СБ ООН по Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 июня 2018, 01:24
"У вас нет такого? Плохо работаете": Путин пошутил над Кадыровым, показывая свой лимузин принцу Абу-Даби
01 июня 2018, 07:39
Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США
01 июня 2018, 18:54
«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы
31 мая 2018, 11:54
Появилось видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
01 июня 2018, 20:39
Помогут, чем могут: выживший в Афганистане летчик хочет домой
31 мая 2018, 08:54
Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.