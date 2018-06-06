«Политический акт»: почему протест Украины против производства в России самолётов Ан-124 не имеет смысла

Государственное предприятие «Антонов» считает, что Россия не сможет самостоятельно производить самолёт под маркой Ан-124 «Руслан». Также в украинской компании сомневаются в том, что российская промышленность способна создать собственную транспортную машину. Ранее стало известно о планах Москвы по выпуску новых «авиагрузовиков» на базе Ан-124. По мнению экспертов, российская сторона не зависит от «технических знаний» киевских специалистов и готова своими силами модернизировать воздушный флот.

На Украине отреагировали на озвученные ранее планы России наладить производство тяжёлого транспортного самолёта на базе Ан-124 «Руслан». Головной разработчик машины ГП «Антонов» (в советское время — ОКБ им. О.К. Антонова) заявил, что авиапромышленность РФ не сможет провести её модернизацию.

«Изготовление самолётов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», — цитирует пресс-службу компании украинское интернет-издание «Обозреватель».

Предприятие отказалось от какого-либо сотрудничества с РФ по проекту транспортного самолёта.

В «Антонове» утверждают, что только разработчик самолёта «обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и лётной годности». Также киевское предприятие считает, что только оно имеет право проводить испытания и анализы, «необходимые для сохранения целостности конструкции».

Самолёт Ан-124 ГП «Антонов»

В то же время «Антонов» признал, что в период производственной кооперации с Россией (1984—2004 годы) на ульяновском авиастроительном заводе «Авиастар-СП» был построен производственный комплекс, который выпустил 36 единиц Ан-124 (две трети от общего числа созданных самолётов).

«Это будет другой самолёт»

В начале июня о возможном запуске производства обновлённой версии Ан-124 заявили командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России Владимир Бенедиктов, вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации, глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин и член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Бенедиктов сообщил, что сейчас решается вопрос о возобновлении производства «Русланов». Позже Рогозин и Сытник уточнили, что РФ рассматривает возможность создания нового самолёта на базе Ан-124 без участия Украины. По их словам, российская машина станет глубокомодернизированной версией советского «Руслана».

«Изменения сейчас будут вноситься. И он (самолёт. — RT) пойдёт уже под другим брендом. Будет изменена авионика, конструкция шасси, будут стоять другие двигатели... База Ан-124, но практически это будет другой самолёт. И наши конструкторы работали над этим самолётом не меньше, чем украинские», — пояснил Сытник в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-служба «Ила» приводит комментарий Рогозина — глава ПАО уверен в востребованности будущей машины «во всём мире». По словам топ-менеджера, возобновление производства «Русланов» в новом облике «является крайне непростой, но решаемой задачей».

На сегодняшний день в число эксплуатантов Ан-124 входят ВВС России (16 машин), коммерческая грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» (12), государственная авиакомпания «224-й лётный отряд» (8) и ГП «Антонов» (7 машин).

Ан-124 играет значимую роль для военно-транспортной авиации России. «Русланы», наряду с модернизированными Ил-76, — главные воздушные перевозчики военной техники, оборудования и других грузов в Сирию.

Самолёт Ан-124 компании «Волга-Днепр»

Спор о правах

С середины 2000-х годов Россия предпринимала несколько безуспешных попыток наладить с Украиной производственную кооперацию по проекту Ан-124. Договорённость о возобновлении сотрудничества была достигнута в декабре 2013-го, но в следующем году Киев разорвал с Москвой все контакты по военной линии.

Более того, киевские власти неоднократно заявляли, что Ан-124 — исключительно украинская разработка. В связи с этим там считают незаконными любые самостоятельные действия авиационной промышленности РФ по модернизации самолёта. В свою очередь, российская сторона настаивает, что «Руслан» правильно называть советской машиной, так как над её созданием работали десятки предприятий СССР.

В беседе с RT исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев констатировал, что спор между Россией и Украиной по поводу интеллектуальных прав на «Руслан» носит отчётливый политический характер. Как полагает эксперт, с учётом остроты противоречий Москва и Киев не придут к компромиссу.

«Заявление ГП «Антонов» о том, что Россия не сможет создать и произвести самолеты, подобные Ан-124, — это политический акт. Очевидно, что «Антонов» не собирается помогать России в сфере транспортной авиации. Поэтому для Москвы совершенно не имеет смысла учитывать мнение головного разработчика», — сообщил Пантелеев.

Как пояснил эксперт, Россия не зависит от «технических знаний» по проекту Ан-124, обладателем которых является ГП «Антонов». По его словам, необходимая для возобновления производства конструкторская документация осталась на заводе «Авиастар-СП».

«Вряд ли сейчас Украина обладает какими-либо эксклюзивными знаниями. Во-первых, завод в Ульяновске накопил достаточный опыт производства и капитального ремонта «Русланов». Во-вторых, прежней производственной кооперации давно нет, и если Россия всё же решит создавать свой самолёт, то множество данных по советскому Ан-124 будут просто не нужны», — отметил Пантелеев.

Ан-124

По мнению собеседника RT, «Авиастар» обладает всеми необходимыми мощностями для испытания отдельных элементов и сборки тяжёлых транспортных самолётов. При этом Пантелеев поддержал мнение Рогозина о том, что создание машины на базе Ан-124 станет непростым испытанием для авиационной промышленности РФ.

«На текущий момент у России нет двигателя сверхбольшой тяги. Надежды возлагаются на ПД-35, который появится только в следующем десятилетии. В любом случае у нашей страны есть время на то, чтобы разработать проект подлинно новой тяжёлой транспортной машины и решить вопрос с кооперацией между отечественными предприятиями», — резюмировал Пантелеев.