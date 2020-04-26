Политические украинцы: как живущие на Украине русские воспринимают украинство

Многие проживающие на Украине русские считают себя "русскоязычными украинцами".

Я сейчас имею в виду взрослых адекватных русских. Не детей русских родителей, которые всю свою жизнь прожили на самостийной Украине. Что предъявлять 30-летнему, который вырос в незалэжной и которого с детства к этой незалэжности приучали? А именно взрослых русских людей, заставших ещё единое государство с единым, по сути, народом.Я видел много таких на Украине, среди того же экспертного сообщества. Смотришь на такого – абсолютно русский человек. Этнически, культурно. Встретишь его в Москве или в Воронеже, и не догадаешься даже, что это украинец по паспорту. И тем не менее.Причем человек будет искренне ненавидеть майдан и майданутых, Бандеру и бандеровцев, отрицать весь этот русофобский дискурс и безудержное стремление в Европу. И всё равно он будет сторонником независимой Украины. Всё равно он будет мечтать о богатой и процветающей независимой Украине и горевать о том, что до сих пор не получилось. «Ведь можно же построить такую! Можно!»Почему происходит этот ментальный разрыв с собственным (русским) народом?Почему русский человек, который «слишком широк, надо бы сузить», вдруг берёт и сам сужается, добровольно превращается в нечто местечково-провинциальное по уровню государственного мышления.Ведь мы же по своему характеру и складу - имперцы. Самые настоящие имперцы. Как древние римляне. Нам простор нужен, размах, масштаб. Не может русский человек взять и начать строить какую-то окраину и ею довольствоваться. Нам подавай всемирную цель и всемирную роль.Плохо это или хорошо – сейчас обсуждать не будем. Просто отметим, что это – наше. На генном уровне. И вот как понять тех бывших русских, что переходят в украинство? Зачем они это делают? Что они находят привлекательного в политической модели хутора? В чём видят для себя лично смысл этой пертурбации?Может им просто так сильно въелась мысль в голову, что Россия – извечно бедная и нищая, грязная и неустроенная, потому что слишком большая, а вот у нас тут, на Украине, как-то уютненько и побогаче, всё лучше, чем в Нечерноземье этом?...Может они просто разуверились, что можно в формате большой Империи жить богато, развиваться и процветать?Но с чего они решили, что можно жить богато и припеваючи в формате Украины?Ведь мы же говорим об умных русских украинцах, которые всё прекрасно видят и понимают. Которые видят, что все годы независимости – это период безудержной деградации. Которые хорошо осознают, что для развития Украине нужна под боком добрая русская Империя – её дешевые природные ресурсы, её рынки сбыта, производственная кооперация с ней.Ведь умные и адекватные русские украинцы всё это понимают. Почему же они тогда не приходят к выводу: а на кой черт нам, вообще, это разделение, если мы не можем без России развиваться, если не получится у нас без нее?Нет, не приходят. Не хотят жить в Империи. Хотят незалэжно.Почему? Ради чего? В чем кайф опускать себя на уровень окраины, которая для выживания вынуждена растягиваться в шпагате между Европой и Россией, хитро торгуя собой по схеме «и нашим, и вашим»?