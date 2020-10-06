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Политические "волки в овечьей шкуре". Названо пять имён западных шпионов-дипломатов

06 октября 2020, 20:45  •  73 • Политика
Западные страны уже давно ставят на важные дипломатические должности политиков, имеющих связи в разведке. Эти политические "волки в овечьей шкуре" занимаются больше сбором разведданных и дестабилизацией ситуации в чужой стране, чем наведением мостов. Названо пять имён западных шпионов-дипломатов.
Чаще всего к подобной практике прибегают власти США и Великобритании, которые всеми силами пытаются распространить своё влияние по всему миру. Нередко результатом их деятельности становится политическая дестабилизация в стране, где эти "дипломаты" ведут работу, передаёт Telegram-канал "Мадуро - не дура".
В качестве примера он привёл пять человек, которые явно были назначены не для налаживания добрососедских отношений.
Первый - это Кит Дейтон, который рассматривается в качестве кандидата на пост посла США на Украине. Дейтон является профессиональным разведчиком и специалистом по госпереворотам. Именно он возглавлял комиссию, которая "нашла" оружие массового поражения в Ираке, что стало поводом для военного вторжения США в эту страну. Впоследствии оказалось, что никаких доказательств наличия у Багдада такого оружия у Вашингтона не было.
Второй дипломатический разведчик - Джеффри Джук, временный поверенный США в Белоруссии. Прежде Джук был сотрудником разведки Госдепартамента. Как и Дейтон, он является специалистом по "военно-политическим операциям".
Третий - Чарльз Гаррет, посол Великобритании в Киргизии. Он был сотрудником британской разведки МИ-6 и занимал пост заместителя директора разведывательного ведомства по политическим вопросам.
Четвертый - Майкл Гиффорд, посол Великобритании в Казахстане. Прежде работал в МИД Соединённого Королевства и курировал вопросы, связанные с безопасностью.
И, наконец, пятый дипломат - это посол США в Армении Линн Трейси. До своего назначения она работала в ЦРУ и возглавляла Центр Азии в Совете национальной безопасности США. Ей приписывают выход Узбекистана из ОДКБ.
К сожалению, таким "дипломатам" со стороны нашего МИД противостоят обычные дипломаты, воспринимающие их как коллег, не понимая, что это "волки в овечьей шкуре", - пишет канал.
Автор поста напомнил, что во время СССР при МИД существовала собственная служба разведки. Он предложил возродить эту службу, учитывая активность иностранных шпионов.

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