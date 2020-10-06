Политические "волки в овечьей шкуре". Названо пять имён западных шпионов-дипломатов

Чаще всего к подобной практике прибегают власти США и Великобритании, которые всеми силами пытаются распространить своё влияние по всему миру. Нередко результатом их деятельности становится политическая дестабилизация в стране, где эти "дипломаты" ведут работу, передаёт Telegram-канал "Мадуро - не дура".

В качестве примера он привёл пять человек, которые явно были назначены не для налаживания добрососедских отношений.

Первый - это Кит Дейтон, который рассматривается в качестве кандидата на пост посла США на Украине. Дейтон является профессиональным разведчиком и специалистом по госпереворотам. Именно он возглавлял комиссию, которая "нашла" оружие массового поражения в Ираке, что стало поводом для военного вторжения США в эту страну. Впоследствии оказалось, что никаких доказательств наличия у Багдада такого оружия у Вашингтона не было.

Второй дипломатический разведчик - Джеффри Джук, временный поверенный США в Белоруссии. Прежде Джук был сотрудником разведки Госдепартамента. Как и Дейтон, он является специалистом по "военно-политическим операциям".

Третий - Чарльз Гаррет, посол Великобритании в Киргизии. Он был сотрудником британской разведки МИ-6 и занимал пост заместителя директора разведывательного ведомства по политическим вопросам.

Четвертый - Майкл Гиффорд, посол Великобритании в Казахстане. Прежде работал в МИД Соединённого Королевства и курировал вопросы, связанные с безопасностью.

И, наконец, пятый дипломат - это посол США в Армении Линн Трейси. До своего назначения она работала в ЦРУ и возглавляла Центр Азии в Совете национальной безопасности США. Ей приписывают выход Узбекистана из ОДКБ.

К сожалению, таким "дипломатам" со стороны нашего МИД противостоят обычные дипломаты, воспринимающие их как коллег, не понимая, что это "волки в овечьей шкуре", - пишет канал.

Автор поста напомнил, что во время СССР при МИД существовала собственная служба разведки. Он предложил возродить эту службу, учитывая активность иностранных шпионов.