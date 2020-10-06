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Политические "волки в овечьей шкуре". Названо пять имён западных шпионов-дипломатов
06 октября 2020, 20:45 • 73 • Политика
Западные страны уже давно ставят на важные дипломатические должности политиков, имеющих связи в разведке. Эти политические "волки в овечьей шкуре" занимаются больше сбором разведданных и дестабилизацией ситуации в чужой стране, чем наведением мостов. Названо пять имён западных шпионов-дипломатов.
Чаще всего к подобной практике прибегают власти США и Великобритании, которые всеми силами пытаются распространить своё влияние по всему миру. Нередко результатом их деятельности становится политическая дестабилизация в стране, где эти "дипломаты" ведут работу, передаёт Telegram-канал "Мадуро - не дура".
В качестве примера он привёл пять человек, которые явно были назначены не для налаживания добрососедских отношений.
Первый - это Кит Дейтон, который рассматривается в качестве кандидата на пост посла США на Украине. Дейтон является профессиональным разведчиком и специалистом по госпереворотам. Именно он возглавлял комиссию, которая "нашла" оружие массового поражения в Ираке, что стало поводом для военного вторжения США в эту страну. Впоследствии оказалось, что никаких доказательств наличия у Багдада такого оружия у Вашингтона не было.
Второй дипломатический разведчик - Джеффри Джук, временный поверенный США в Белоруссии. Прежде Джук был сотрудником разведки Госдепартамента. Как и Дейтон, он является специалистом по "военно-политическим операциям".
Третий - Чарльз Гаррет, посол Великобритании в Киргизии. Он был сотрудником британской разведки МИ-6 и занимал пост заместителя директора разведывательного ведомства по политическим вопросам.
Четвертый - Майкл Гиффорд, посол Великобритании в Казахстане. Прежде работал в МИД Соединённого Королевства и курировал вопросы, связанные с безопасностью.
И, наконец, пятый дипломат - это посол США в Армении Линн Трейси. До своего назначения она работала в ЦРУ и возглавляла Центр Азии в Совете национальной безопасности США. Ей приписывают выход Узбекистана из ОДКБ.
Автор поста напомнил, что во время СССР при МИД существовала собственная служба разведки. Он предложил возродить эту службу, учитывая активность иностранных шпионов.
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