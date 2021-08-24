Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"

В антирусском киевском саммите "Крымская платформа" приняли участие представители 46 стран и международных организаций. Они собрались в столице Украины по случаю 30-летия случайного появления на свет этого созданного русскими царями, императорами и коммунистическими вождями псевдогосударства. Но не для того, чтобы потребовать от Киева прекращения водной и энергетической блокады свободно выбравшего Россию Крыма, а чтобы заниматься политической проституцией и обделывать свои делишки за счёт России. Что делать Москве? Есть лишь два варианта.

На представительном антирусском форуме в Киеве присутствовали представители стран ЕС и НАТО, большой семёрки, британских доминионов (Австралии, Новой Зеландии, Канады - нежно "любящий" русских Лондон расстарался), некогда процветавших за счёт России бывших советских союзных республик. Первые лица крупных держав на этот "шабаш", как эту "платформу" называют в Москве, не приехали. Однако номинальные руководители некоторых карликовых стран, вылупившихся в 1991 году из СССР и прихвативших с собой всё, что смогли унести - Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии и Грузии - это сделали из "солидарности" с действовавшей аналогичным образом Украиной. Помимо них на клоунское мероприятие прибыли - по своим причинам – из более или менее серьёзных политиков лишь президент Польши и премьер Венгрии. Про тех, кто не приехал, президент Украины Владимир Зеленский – экс-клоун, пришедший в политику из шоу-бизнеса – заявил, что они "боятся Россию".

Зачем они все приехали?

Чтобы почесать языки разглагольствованиями об "украинском Крыме и принять никого ни к чему не обязывающую резолюцию. В Киеве очень хотят, чтобы в мире не забыли, что Крым какое-то время на правах пасынка принадлежал Украине. Это нужно, чтобы, когда обдирать Россию с газовым транзитом уже не получится, было бы сподручно предъявить требования о "репарациях" за русский Крым, подыграв одновременно санкционному давлению Запада на Москву.

Многие западные страны представлены обычными министрами или просто послами. Им импонирует этот надуманный форум тем, что фантомный "суверенитет" Украины на Крымом, одним из регионов России, ставшим грозной крепостью у её южных границ, это ещё и повод для организации на "легитимной" и регулярной основе провокаций в Чёрном море. Вроде тех, что уже осуществляли американские, британский и голландский корабли.

Чего хотят в Киеве и что такое "клуб по интересам"?

Цель, прикрывающая финансовые вожделения Киева, ясна - сформировать коалицию стран для поддержки "освобождения" Крыма, Черного и Азовского морей от русской "оккупации". Она не менее абсурдна, чем освободить от "оккупации" США Мексиканский залива. Поэтому и есть смысл говорить о политической проституции: после абсолютно противоправного отрыва Косово от Сербии критиковать Россию за возвращение через легитимный референдум Крыма - это самое натуральное извращение.

Но можно еще говорить о клубе по интересам. Что имеется в виду в последнем случае? Да то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, например, прибыл в Киев, прежде всего, для того, чтобы получить поблажки для венгерского национального меньшинства в Закарпатье и показать Брюсселю, что он не безнадёжен и не всегда неправ.

Делегации США и Германии совершенно не случайно возглавляют министры энергетики этих стран - Дженнифер Гренголм и Петер Альтмайер. Они будут, прежде всего, обсуждать между собой и с украинскими властями энергетические проблемы, газовый транзит, "Северный поток-2", "зелёную энергетику".

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель, побывавшей в эти дни в Киеве, была возможность посетить "Крымскую платформу", но она этого демонстративно не сделала.

Как реагирует Россия?

Россия восприняла "Крымскую платформу", естественно, в штыки. Глава МИД Сергей Лавров назвал её "очередным шабашем", на котором

Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Замглавы МИД Александр Грушко –

политическим перформансом, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан.

Он признал, что участие в этом пропагандистском мероприятии некоторых высокопоставленных лиц из стран Евросоюза и структур ЕС негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что участие других государств в такого рода инициативах Киева будут расцениваться Россией как

прямое посягательство на свою территориальную целостность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва относится к этому мероприятию как к недружественному по отношению к России, регионом которой является Крым, и "не приемлет" подобные действия.

Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предупредил, что идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто её изобрел, и будет пытаться реализовать". Он подчеркнул, что киевский саммит является попыткой создать очередную конфликтную ситуацию вокруг Крыма руками киевских националистов с привлечением стран НАТО и "демонстрирует намерение противников нашей страны продолжать опасную линию демонтажа всего позитивного, что ещё сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности".

Это ящик Пандоры, - констатировал Мурадов, - и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию.

Всё это так, но для временщиков, коими являются западные и, тем более, украинские политики, это не так очевидно.

Что с того?

Фактически, Россию сейчас поставили перед выбором: как реагировать на киевский "перформанс". Вариантов только два. Или практически игнорировать. Или наказывать его участников (немалая часть которых прибыла в Киев под нажимом, либо чтобы утрясти с киевскими властями двусторонние вопросы, провести переговоры между собой по далёким от Крыма темам) всеми доступными способами за покушение на территориальную целостность России и недружественное поведение.

Вполне вероятно, что Москва, ограничившись заявлениеми, выберет первый вариант: из-за каких-то украинцев инициативно ругаться и рвать с более чем 40 странами может быть себе дороже. Однако и второй вариант возможен, особенно если санкционное давление России будет точным и очень неприятным для оппонентов – как в случае с недавно опубликованным списком из украинских чиновников и политических деятелей.

При этом,первый вариант приемлем только в том случае, если Россия срочно предъявит на международной арене и обоснует встречные претензии к Украине за чудовищный экономический ущерб Крыму, совершённые Киевом многочисленные и серьёзные гуманитарные преступления. Пока Украина, как показала "Крымская платформа", на этом направлении опережает – стесняться максимально монетизировать свои крымские вожделения Киев не будет, там даже ведут речи о возвращении Крыма военным путём, пытаясь заручиться поддержкой США и НАТО.

Действовать, в любом случае, предстоит очень быстро.