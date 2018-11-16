Политические преследования по-среднеевропейски: Как это делается в Македонии

Официально бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского преследуют за коррупцию. А на деле — за симпатии к Сербии и России, за желание сохранить честь и достоинство своего народа

Автор:

Полонский Андрей

На днях в Македонии заявили, что потребуют от Венгрии выдачи бывшего премьер-министра страны и почетного председателя старейшей в стране партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Николы Груевского, попросившего у Будапешта политического убежища. Официально Груевского уже обвинили и осудили. Основной (то есть главный) суд Скопье приговорил его к двум годам тюрьмы за злоупотребление служебным положением в бытность премьер-министром — Груевский якобы использовал какие-то преференции при покупке бронированного автомобиля «Мерседес». И это все.

Адвокаты Груевского несколько раз подавали апелляции, но последняя возможная из них была отклонена еще неделю назад. После этого бывший премьер открыто написал в своем Facebook, что будет просить политического убежища из-за многочисленных угроз, исходящих в первую очередь от местных албанцев.

Решение Груевского покинуть страну вызвало ярость у нынешних властей Македонии. Еще бы: желаемая добыча практически ускользнула из их рук. Так и все планы личной мести могут рухнуть. Нынешний премьер Македонии, социал-демократ Зоран Заев практически вопил, обращаясь к своим европейским хозяевам в надежде, что они заставят венгров вернуть беглеца:

Если Венгрия — член Евросоюза, то как может она не соблюдать верховенство закона по отношению к уже осужденному судом преступнику? Для нас, македонских социал-демократов, такая ценность является святыней.

Нынешний премьер-министр Македонии Зоран Заев. Фото: www.globallookpress.com

Кто такой Никола Груевский?