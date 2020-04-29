Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

Политические планы скорректированы: Выборы всё-таки перенесут - источник

29 апреля 2020, 11:10  •  130 • Политика
В политическом сегменте, несмотря на пандемию, кипит жизнь. По информации источников, в связи с обострением эпидситуации пришлось скорректировать и предстоящие планы. Интрига заключается в том, когда состоится единый день голосования. В частности, муссируется вопрос о возможном переносе даты выборов в субъектах России на полгода.
Единый день голосования, запланированный ранее на 13 сентября, может быть перенесён, утверждают источники в политических кругах.
По оценкам инсайдеров, если раньше данный аспект предпочитали не обсуждать, предполагая, что процедура состоится осенью, то сейчас уже поползли слухи, что дата может быть изменена. Причём изменения могут оказаться значительными. Так, по информации некоторых источников, очередной единый день голосования может быть назначен аж на март будущего года.
Понятно, что коррективы внесла эпидемиологическая обстановка.
Напомним, что в сентябре текущего года планировалось провести выборы губернаторов в 18 регионах, заксобраний - в 11, депутатов городского уровня - в 24 региональных столицах. При этом в ЦИК в начале апреля уже сообщили о вынужденной приостановке избирательных кампаний из-за пандемии. В итоге 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года, были отложены.
Как выяснял Царьград ранее, сроки по голосованию о поправках в Конституцию также плавают. Достоверно выяснить новый день голосования пока не удалось. Инсайдеры называют сразу три вероятные даты, когда может состояться процедура. Впрочем, ориентировочно период назван: конец июня - начало июля, ну а конкретика, как ожидается, последует.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 02:10
«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 10:10
МИД Чехии уличили во вранье о российском дипломате
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 06:10
Украина на стыке цивилизаций: мегахутор против империи
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
25 апреля 2020, 05:10
"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выкормышам Сороса
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
27 апреля 2020, 23:10
"Джек, так нельзя!" Американский астронавт нарушил правила на МКС. Русским пришлось вмешаться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.