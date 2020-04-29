Политические планы скорректированы: Выборы всё-таки перенесут - источник

Единый день голосования, запланированный ранее на 13 сентября, может быть перенесён, утверждают источники в политических кругах.

По оценкам инсайдеров, если раньше данный аспект предпочитали не обсуждать, предполагая, что процедура состоится осенью, то сейчас уже поползли слухи, что дата может быть изменена. Причём изменения могут оказаться значительными. Так, по информации некоторых источников, очередной единый день голосования может быть назначен аж на март будущего года.

Понятно, что коррективы внесла эпидемиологическая обстановка.

Напомним, что в сентябре текущего года планировалось провести выборы губернаторов в 18 регионах, заксобраний - в 11, депутатов городского уровня - в 24 региональных столицах. При этом в ЦИК в начале апреля уже сообщили о вынужденной приостановке избирательных кампаний из-за пандемии. В итоге 102 выборные кампании, запланированные на период с 5 апреля по 21 июня 2020 года, были отложены.

Как выяснял Царьград ранее, сроки по голосованию о поправках в Конституцию также плавают. Достоверно выяснить новый день голосования пока не удалось. Инсайдеры называют сразу три вероятные даты, когда может состояться процедура. Впрочем, ориентировочно период назван: конец июня - начало июля, ну а конкретика, как ожидается, последует.