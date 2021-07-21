|
Политические партии и ОП подписали соглашение о наблюдении за выборами
21 июля 2021, 19:00 • 78 • Политика
Неукоснительное соблюдение законодательства во время избирательных процедур является главным результатом наблюдения на выборах. Об этом в среду, 21 июля, заявила секретарь Общественной палаты (ОП) Лидия Михеева в ходе церемонии подписания соглашения о наблюдении за выборами.
«Наша общая задача — обеспечить соблюдение законодательства во время электоральных процедур. На взаимной основе мы можем договориться о координации наблюдения, в том числе об организации видеонаблюдения в тех регионах, где будут развернуты пункты для общественного наблюдения», — добавила секретарь ОП.
На церемонии подписания соглашения присутствовали представители 13 партий.
Подписанное соглашение предусматривает «проведение взаимных консультаций, посвященных участию представителей сторон в наблюдении за голосованием», также соглашение предполагает взаимное обсуждение стандартов и методик наблюдения и обучение наблюдателей.
«Хотелось бы продолжить эффективную работу по контролю за соблюдением избирательных прав граждан», — заключила Михеева.
Накануне члены «Единой России» обратились ко всем политическим партиям и иным участникам предвыборной гонки с призывом подписать соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.
В соответствии с соглашением «За безопасные выборы!» политические силы возьмут на себя добровольные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех эпидемиологических норм.
Единственными, кто отказались соблюдать эти правила, стали представители КПРФ. Депутат Государственной думы и заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко осудил отказ КПРФ выполнять соглашение и назвал это проявлением двуличия.
14 июля стало известно, что ЦИК РФ заверила списки кандидатов от 15 партий на предстоящих выборах в Госдуму. Отмечается, что от политсил участие в выборах примут более 4 тыс. кандидатов, не считая примерно 200 самовыдвиженцев.
Кроме того, ЦИК направила письма в регионы, чтобы обеспечить быстрый сбор подписей для участников. При этом членам территориальных комиссий было рекомендовано сделать прививки от коронавируса.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в ГД должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Читайте также
Подпишитесь на нас
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июля 2021, 07:25
|
20 июля 2021, 10:00
|
18 июля 2021, 07:35
|
15 июля 2021, 14:25
|
18 июля 2021, 16:45
|
16 июля 2021, 06:00
|
17 июля 2021, 17:50