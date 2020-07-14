Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

Фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Позиция Германии в отношении "Северного потока – 2" известна и неизменна: это экономический проект, который важен для Европы. Поэтому Берлин будет поддерживать его строительство, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Это вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", – подчеркнул дипломат.

По его словам, на данную точку зрения не могут повлиять политические обстоятельства, в том числе отношения Москвы и Киева. Однако для восстановления сотрудничества России с ЕС решение "украинского вопроса" необходимо, указал Маас, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в понедельник, 13 июля.

Председательство в Совете ЕС с 1 июля перешло к Германии. В своем выступлении по этому случаю Хаас назвал в числе приоритетов Берлина выстраивание "интенсивного диалога" с Москвой. Он признал, что в ЕС на этот счет сохраняется "минимальный консенсус" – страны-члены просто регулярно продлевают антироссийские санкции. Но "нужно больше", заявил Маас, предупредив европейских коллег, что возобновление стратегического сотрудничества с РФ входит в круг задач немецкой политики, передает DW.

Ранее стало известно, что Берлин ведет кулуарные переговоры с членами ЕС по поводу введения новых санкций против Москвы. Россию обвиняют в организации хакерской атаки на бундестаг. По предварительным данным, большинство членов ЕС готовы поддержать Германию в этой просьбе.