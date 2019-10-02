«Политические маргиналы»: в Москве прокомментировали создание антироссийской группы в ПАСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отнеслась к созданию неформальной группы «Балтик плюс» по противодействию РФ в ПАСЕ. По её словам, поставив задачу непризнания «аннексии» Крыма, Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония согласились с российской позицией, что никакой «оккупации» полуострова, воссоединившегося с Россией по итогам референдума, не было. В Совфеде отметили, что эти страны не играют существенной роли в европейской политике, потому не смогут оказывать реального влияния на отстаивание Москвой своих интересов в ассамблее. Эксперты считают, что формирование этого объединения продиктовано желанием парламентариев из этих государств заработать политические очки для следующих выборов.

Созданная для противодействия России в Парламентской ассамблее Совета Европы неформальная группа «Балтик плюс» отстаивает то же, что и Москва — никакой «аннексии» Крыма не было. С таким ироническим заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? Не было аннексии, поэтому и признавать её невозможно», — написала она в Facebook.

Ранее во вторник, 1 октября, Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия создали неформальное объединение «Балтик плюс» для противодействия России в ПАСЕ. Глава украинской делегации в ассамблее Елизавета Ясько заявила, что это будет способствовать «возвращению доверия» в организации.

«Задача — продолжать политику непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части Восточной Украины, Грузии и Молдовы», — написала она в Facebook.

Первым шагом «Балтик плюс» стал отказ от празднования 70-летия организации, которая, по словам Ясько, «потеряла своей авторитет в глазамиллионов граждан государств-членов». Глава украинской делегации также призвала и другие страны Совета Европы присоединиться к новой группе.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором свыше 96% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Однако Украина и западные государства не признают результатов плебисцита.

Стоит также отметить, что украинская делегация не сможет в текущей, осенней, сессии ПАСЕ «противодействовать» России — Киев отказался посылать своих парламентариев в ассамблею в качестве протеста. Таким образом Украина выразила демарш против возвращения российской делегации всей полноты прав в ассамблее.

Комментируя создание «Балтик плюс», член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков выразил сомнение, что подобному объединению «хватит сил» противодействовать России.

«Маргинальная группа без сильного лидера и надёжных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус», — написал он в Twitter.

Группа «Балтика-плюс», созданная в ПАСЕ, будет мешать улучшению отношений Европы и России. Хватит ли сил? Ведь это 3 малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа без сильного лидера и надежных перспектив. Правильнее было бы назвать «Балтика-минус». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 1, 2019

Эти страны не смогут повлиять на реальное положение дел в европейской политике, отметил в разговоре с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

«И по духу, и по сути, и по цели — это политические маргиналы, которых никто не услышит... Цель понятна — напакостить процессу возращения России в ПАСЕ. Понятно, что за это возвращение выступают реальные, сильные европейские государства. Эта конструкция будет выглядеть весьма смехотворно на фоне общей тенденции. То, что она не будет услышана — это абсолютно точно. Слово-то ей дадут, но вряд ли кто-то сегодня примет во внимание эти политические всхлипы. Ничего серьёзного, пройдёт, как насморк», — сказал он.

Эти страны не выполняют реальную задачу по противостоянию России, а лишь играют символическую роль, считает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Никакой проблемы для России в этом нет. У этих стран есть символическая функция —продолжать противостоять России, даже когда тренд глобального Запада скорее на то, чтобы нормализовать отношения с Россией. В этом смысле нет ничего страшного», — сказал он RT.

По мнению Бышока, во многом это объясняется желанием парламентариев этих стран проявить себя, чтобы «на следующих выборах показать, что одно из их достижений — создание такой группы».

Российские делегаты прибывают на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

РИА Новости

© Доминик Бутен

«Чаша весов понятно, на чьей стороне»

Примечательно, что всего несколькими днями ранее Елизавета Ясько в интервью порталу LB.ua заявила, что Украине нужно поддерживать диалог с Россией.

«Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она.

В то же время Ясько тогда опять же осудила возвращение прав российской делегации. По её словам, это «вопрос легитимности и моральности правил» ПАСЕ.

Стоит отметить, что позиция Украины в корне расходится, например, с мнением Франции. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон в тот же день, 1 октября, заявил, что поддерживает возвращение России в ПАСЕ.

«Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, — сохранить (участие. — RT) России в Совете Европы, потому что российский народ признаёт европейский гуманизм, потому что он участвовал в его создании, потому что география, история и культура России в основе своей европейские», — цитирует РИА Новости французского президента.

Однако из двух позиций стран наиболее весомая у Франции, так как Париж играет куда более заметную роль, нежели Киев, отметил Бышок.

«Контраст может существовать между относительно равновеликими странами. Скажем, если бы у Германии была бы одна позиция, а у Франции — другая, то это стоило бы сравнивать. Когда большие европейские страны выступают за нормализацию отношений с Россией, а малые европейские и неевропейские (если мы берём Грузию) выступают против, то здесь чаша весов понятно, на чьей стороне», — заключил он.