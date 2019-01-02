Политические линии США и Европы расходятся в разные стороны

Европейцы больше не могут полагаться на США, как прежде

Двух лет правления президента США Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы в Европе начался пересмотр системы трансатлантических отношений. Коронный лозунг Трампа «Америка прежде всего» вступил в прямое противоречие с интересами союзников. США и Европа начинают двигаться в разных направлениях. Эта мысль часто встречается в прогнозах американских и европейских СМИ на 2019 год.

Начался процесс отстыковки европейской системы от США. Ещё большие изменения ожидают трансатлантические отношения в 2019 году. Один из самых наглядных примеров – возрождение идеи создания самостоятельной европейской армии, к которому призвал французский президент Эммануэль Макрон. Ответом Трампа на это (разумеется, в «Твиттере») стало: «Лучше платите за НАТО!» Интересно, что осторожная Меркель живо отреагировала на инициативу Макрона и поддержала её.

Какими могут быть последствия создания самостоятельной европейской армии, если дело не ограничится призывами?

В первую очередь последствия коснутся интересов европейских производителей оружия, перед которыми откроются новые горизонты. Закупки военной техники в США начнут сокращаться, её производство в Европе расширится. На мировом рынке оружия возрастёт конкуренция, это затронет и американских оружейников; в частности, может привести к сокращению рабочих мест в американском ВПК.

Между прочим, определённый опыт в создании самостоятельной армии у европейце имеется. Например, в Литве офицер бундесвера командует частями из Бельгии, Франции, Исландии, Норвегии, Нидерландов и Чехии. Кроме того, генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) внёс предложение рекрутировать в немецкую армию граждан других государств-членов ЕС – Польши, Ирландии и Бельгии на службу в качестве IT-специалистов и медиков. Несколько словацких врачей уже служат в немецких частях.

Много неясного в торговых отношениях. После того как Трамп отказался от почти готового Трансатлантического соглашения по торговле и инвестициям (ТТИП), тянутся вялые переговоры на этот счёт без перспективы успешного завершения. Зато появилась такая новация, как увеличение пошлин на ввоз в США стали и алюминия, угроза повышения тарифов на ввоз европейских и японских автомобилей. Эти проблемы заставили председателя Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера метаться в 2018 году между Вашингтоном и Брюсселем в поисках компромисса, который так и не был найден. Европейцы не понимают позицию американского президента. Например, он говорит Ангеле Меркель, что «половина автомашин на американских дорогах имеют немецкое происхождение». Однако из 1 млн. 300 тыс. немецких автомобилей, ежегодно ввозимых в США, 800 тыс. производится на американских заводах, и в их изготовлении занято 50 тыс. американских рабочих. В глазах европейцев это ставит под вопрос репутацию Трампа как честного партнёра.

Не лучше обстоит дело с доверием к политике Трампа в области военной безопасности. Когда президент США объявил о победе в Сирии над «Исламским государством» (ИГ) [организация запрещена в России] и выводе из Сирии американских войск, британский министр обороны Тобиас Эллвуд (Tobias Ellwood) заявил о своём категорическом несогласии с этим решением. Терроризм, сказал Эллвуд, «преобразовался в иную форму экстремизма, и опасность ещё очень велика». Аналогичные опасности возникают в связи с решением Трампа о сокращении почти наполовину американского контингента в Афганистане, где, помимо талибов, сражающихся с правительством в Кабуле, появились боевики ИГ.

Критически отозвался о решении Трампа по Сирии президент Макрон. «Союзник, – сказал он, – должен быть надежным. Быть союзником – значит сражаться плечом к плечу. Это самая важная вещь для главы государства и для главнокомандующего войсками».

Европейцев беспокоит и нежелание Трампа участвовать в имплементации Парижского соглашения по климату. США входят в десятку крупнейших отравителей атмосферы углекислым газом, и без их участия усилия международного сообщества не принесут должного эффекта. Это вбивает новые клинья в образовавшиеся щели прежде крепких трансатлантических отношений.

Решительно разошлись Трамп и европейцы в оценке ядерной сделки по Ирану, в которой не сомневается ни одна европейская страна. Конфликт с Ираном грозит для Европы серьёзными энергетическими проблемами, так как в руках у Ирана ключ к Ормузскому проливу, через который Европа снабжается нефтью.

Манёвры Трампа вокруг ядерной программы КНДР в Европейском союзе считают неэффективными, поскольку американцам оказалось не по силам добиться прекращения корейских ядерных проектов.

К числу критиков Трампа присоединился и уходящий со своего поста руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, который в предпоследний день старого года в интервью Los Angeles Times охарактеризовал президента США как человека, следующего своим внутренним позывам, а не советам компетентного окружения; больше того, зачастую принимающего решения без консультаций с ближайшими помощниками.

На рубеже 2019 года становится ясно, что европейцы будут стремиться к созданию политических, экономических и военных механизмов, функционирующих относительно автономно от Соединённых Штатов, полагаться на которые, как прежде, они больше не могут.