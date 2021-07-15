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Политические итоги дня: "Пострадавшие", просящие и сидящие без зарплаты

15 июля 2021, 23:35  •  75 • Политика
Как ни крути, но уходящий четверг прошёл весь под знаком вакцины. Новости на эту тему приходили из-за границы, внутри страны тоже происходили разные события, связанные с этой проблематикой. И, увы, с ограничениями и принуждением.

"Пострадавших" – в студию!

Глава МИД Германии Маас заявил:
Мы отмечаем, что поставки Россией и Китаем вакцин также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования... Чтобы предотвратить это, мы в первую очередь должны не просто критиковать такие действия, а обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты.
Естественно, что подобная вылазка не могла быть проигнорирована официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Которая дала немцу настоящий отлуп:
Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным.
"Нам о таких странах ничего неизвестно, - заявила Мария Владимировна. - Есть страны:
- принявшие российскую вакцину в качестве помощи
- закупающие российскую вакцину
- производящие у себя российскую вакцину.
- А стран, пострадавших от российской вакцины, или якобы связанных с ней политических требований нет, - продолжила она. - Как и сомнений, что "обеспечение альтернативных вариантов" в подаче Мааса направлено на неконкурентное вытеснение Sputnik V".
Можно лишь добавить, что если говорить о политическом давлении, то надо вспомнить, как посольство США запретило применение вакцин из России на Украине. И оказывало давление на другие страны на планете. Но об этом господин Маас, конечно же, никогда не заявит.

Напишите в "Спортлото"

Шереметьевский профсоюз лётного состава направил в адрес премьер-министра России письмо. В котором попросил разрешить ввоз и применение зарубежных вакцин от коронавируса. Дескать, поскольку российские вакцины не признаны международными организациями и не внесены в соответствующий реестр ВОЗ, пилотам приходится перед выполнением международных рейсов сдавать ПЦР-тест, даже привитым в России.
Вот только обращение явно не по адресу. Поскольку для признания вакцин иностранных производителей в нашей стране надо, чтобы компании-производители подали заявки в соответствующие государственные структуры. После чего компетентная комиссия из назначенных специалистов должна изучить производственную документацию, проинспектировать сами производства и выдать рекомендации. Однако таких заявок от этих компаний в России не зарегистрировано. Потому можно порекомендовать профсоюзам лётчиков, дальнобойщиков, проводников, моряков и т.д. писать письма не Мишустину, а компаниям-производителям, в ВОЗ, в Европейское агентство по лекарственным средствам. На худой конец, можно, как советовал Владимир Высоцкий, написать в "Спортлото".
Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков как раз сообщил, что Россия надеется на взаимное признание вакцин Россией и Евросоюзом (такой порядок тоже существует), но никаких подвижек в этом вопросе пока не наблюдается.

Нет прививки – не будет и зарплаты

Роструд разъяснил, что сотрудники, которые отказываются от вакцинации без уважительной причины, могут быть не уволены, а отстранены от работы. Основание для этого дают статья 76 Трудового кодекса РФ и закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". При этом работодатель вправе не выплачивать им зарплату в этот период времени. Отстранять вправе даже тех, кто не вакцинируется по уважительным причинам. Правда, таким работникам всё же будут обязаны выплатить 2/3 оклада. А вот увольнять отказников от вакцинации работодатели не вправе. Ещё один нюанс – работа на удалёнке не является альтернативой вакцинации.
В общем, всё настолько добровольно, что непонятно, куда бежать от такой принудиловки тем, кто вакцинироваться не хочет. Государство, с одной стороны, никого не обязывает, а с другой – вгоняет работодателей в такие рамки, что они сами гонят персонал пинками на вакцинацию.

Вместо P. S.

Не вызвало особого резонанса, но весьма примечательным оказалось выступление стороны обвинения на судебном процессе по делу о растрате в особо крупных размерах группой иностранных и российских граждан, во главе с американцем Майклом Калви.
Прокуратура попросила назначить всем фигурантам условное наказание, мотивируя это тем, что подсудимые возместили нанесённый ими ущерб. Вместе с тем условное наказание по статье, максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы, – безусловный нонсенс. И может быть связано с тем, что где-то в высоких эшелонах власти сейчас идут переговоры об обмене осуждёнными и заключёнными. Что решит суд и можно ли грядущий приговор расценивать как некий аванс и жест доброй воли, покажет время.

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