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«Политически щепетильное дело»: Экс-посол РФ объяснил, как будут судить за убийство Хашкаджи

15 ноября 2018, 17:09  •  58 • Политика
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов в интервью Царьграду прокомментировал ситуацию с делом об убийстве Джамаля Хашкаджи, отметив, что оно «политически щепетильное». Он также рассказал о том, как будут судить обвиняемых в смерти журналиста.
По мнению эксперта, уже само это дело не имеет «прямых аналогов».
«Ситуация абсолютно чрезвычайная и имеет очень большую щепетильность политического значения», - подчеркивает дипломат.
Он отмечает, что в данном конкретном случае весьма сложно дать прогнозы, как сработает система наказания. Но если брать ее отдельно, то она, по мнению экс-посла, «работает очень основательно», и шариатский суд рассматривает его по данным прокуратуры в установленном порядке, который «очень тщательно прописан».
«Там есть и система доказательств, которая должна быть представлена, и система защиты, которая достаточно четко работает, как правило, - поясняет Бакланов. - Поэтому это серьезный процесс, и если сложное какое-то дело, то и задерживается, и рассматривается не очень быстро».
Эксперт также обращает особое внимание на версию, которой придерживаются саудиты. По его мнению, если брать за основу именно ее, то ситуация с убийством журналиста становится и вовсе «абсолютно экстраординарной».
«Они говорят о том, что без ведома высшего руководства была осуществлена вот в такой форме, как это прошло, с летальным исходом, данная операция, - напомнил российский дипломат. - Но вещь, которая совершенно не вписывается в Саудовскую Аравию».
По словам эксперта, подобное преступление, «конечно, должно быть строго наказано».
«Если все это так. Но мы с вами пока не имеем, насколько я понимаю, ясных и твердых фактов в отношении этого», - резюмировал Бакланов в интервью Царьграду.
Напомним, Джамаль Хашкаджи в начале октября прошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого исчез. Турция обвинила власти страны в убийстве журналиста. Началось расследование.
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пятерых фигурантов дела, отдавших приказ убить журналиста, а также исполнителей. Остальных ждет наказание согласно решению суда шариата. Всего же по делу проходит 21 человек, одиннадцати из которых уже предъявлено обвинение.
Официальный представитель ведомства Шальан аш-Шальан в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде подтвердил, что Хашкаджи, действительно, убили в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и тело попытались скрыть.
«Тело было расчленено и вывезено за пределы дипведомства», - добавил Шальан аш-Шальан.

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