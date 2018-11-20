Политическая турбулентность: сможет ли Израиль преодолеть правительственный кризис

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о недопустимости досрочных выборов. Такая перспектива возникла после ухода министра обороны Авигдора Либермана и вывода фракции «Наш дом — Израиль» из правящей коалиции в связи с перемирием между Тель-Авивом и движением ХАМАС. Кресло руководителя военного ведомства намеревался занять министр образования Нафтали Бенет, однако позднее он перестал претендовать на пост. По мнению экспертов, Нетаньяху, отказавшийся отдавать должность главы Минобороны партнёрам по коалиции, действовал в типичной для себя стилистике. Политологи считают, что, несмотря на борьбу между партиями социал-демократического толка и консерваторами, в настоящее время альтернативы Нетаньяху в правительстве нет.

Распад правящей в Израиле коалиции приостановлен благодаря решению лидера парламентской партии «Еврейский дом» Нафтали Бенета отказаться от претензий на должность министра обороны.

Ранее премьер страны Биньямин Нетаньяху, который возглавляет Министерство иностранных дел, Министерство здравоохранения и ещё ряд ведомств, заявил, что берёт на себя полномочия и министра обороны. В знак протеста Бенет пригрозил вывести своих сторонников из коалиции. Если бы это произошло, политический альянс утратил бы большинство в кнессете.

Однако в понедельник Бенет сообщил, что отказывается от конфронтации с премьером и остаётся в правительстве, чтобы предложить альтернативное решение по выходу из «кризиса безопасности».

«Я заявляю премьер-министру Нетаньяху, что мы снимаем все свои требования и становимся рядом с ним. Я предпочитаю проиграть Биньямину Нетаньху в политике вместо того, чтобы Израиль проиграл ХАМАС. Я знаю, что заплачу за это большую политическую цену, но я готов на это», — цитирует слова Бенета портал Israelinfo.co.il.

При этом политик не прекратил критику главы кабмина. В начале своего выступления он обвинил правительство в недостаточной, с его точки зрения, реакции на обстрелы со стороны ХАМАС.

«Мы боимся разрушать дома террористов, хотя у нас занимает две минуты разрушение любого незаконного балкона в Тель-Авиве», — добавил Бенет, пояснив, что во многом к решению остаться в коалиции, несмотря на все противоречия, его подтолкнула беседа с нобелевским лауреатом по экономике профессором Робертом Исраэлем Ауманом, который попросил Бенета не покидать пост.

Привычная стилистика Нетаньяху

Причиной правительственного кризиса в Израиле послужила добровольная отставка главы оборонного ведомства Авигдора Либермана 14 ноября. Политик сложил с себя министерские полномочия в знак протеста против перемирия, которое накануне заключило правительство Израиля с палестинской группировкой ХАМАС после нескольких дней вооружённого противостояния.

Либерман заявил, что этот шаг израильских властей может быть расценён только как «капитуляция перед террором». По его мнению, в ответ на массированный ракетный обстрел южных районов страны власти должны были применить более жёсткие меры.

Авигдор Либерман

AFP

© Menahem Kahana

На вакантное место главы Минобороны претендовал лидер партии «Еврейский дом» Нафтали Бенет, занимающий пост министра образования. 16 ноября Нетаньяху провёл консультации с Бенетом, однако политики не пришли тогда к соглашению.

Премьер-министр Израиля принял решение возглавить Министерство обороны и официально вступил в эту должность 18 ноября. По этому случаю политик выступил с обращением к жителям страны, в котором заявил, что знает о большом количестве критики, звучащей сегодня в адрес политики властей Израиля по вопросам безопасности, добавив, что «безопасность страны находится вне политики и личных интересов».

При этом, говоря о безопасности, премьер раскритиковал идею проведения досрочных выборов в кнессет.

«Сейчас мы находимся в одном из самых непростых периодов в области безопасности. В этот период нельзя разваливать правительство, нельзя проводить выборы», — приводит ТАСС слова израильского лидера.

Нетаньяху обратился к партнёрам по парламентской коалиции с призывом «проявить ответственность» и не добиваться перевыборов, о которых заговорил Нафтали Бенет, не получив пост министра обороны.

«Нетаньяху пытается удержать правительство вместе, но я согласен — у нас нет правительства. Либерман обрушил правительство, когда ушёл в отставку», — цитирует слова политика «7 kanal».

Бенет добавил, что досрочные выборы станут правильным решением и позволят снова сформировать кабмин под руководством Нетаньяху, а партия «Еврейский дом» сможет укрепить свои позиции в кнессете.

К дополнительным разногласиям внутри коалиции привело решение Нетаньяху не продлевать полномочия депутата кнессета от фракции партии «Еврейский дом» Эли Бен-Дахана в качестве замминистра обороны. Это вызвало серьёзное возмущение парламентской фракции «Еврейского дома», представители которой заявили, что не станут голосовать в кнессете вместе с коалицией до тех пор, пока Эли Бен-Дахан не будет восстановлен на прежней должности.

В правящую коалицию израильского правительства входят, помимо партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, партия «Еврейский дом», члены партий, представляющих интересы ультрарелигиозных общин «Еврейство Торы» и ШАС, а также центристы из партии «Кулану». Всего же на прошлых выборах, состоявшихся в 2015 году, избирательный барьер преодолели 10 партий и блоков. Партия Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» присоединилась к коалиции только в 2016 году: до этого руководство партии критиковало представителей политического альянса за недостаточный национализм. После недавнего демарша Либермана перевес правящей коалиции в парламенте составил всего один голос.

Решение Биньямина Нетаньяху не отдавать пост министра обороны партнёрам по коалиции не удивляет экспертов — они считают, что политик действовал в своей типичной стилистике.

Как пояснил в интервью RT доцент Института общественных наук РАНХиГС востоковед Сергей Демиденко, вероятнее всего, к этому шагу премьера подтолкнул нештатный характер ситуации.

«Уход Либермана породил кризис, для разрешения которого нужны были решительные меры. Вероятно, Нетаньяху рассчитывал демонстрацией жёсткости сплотить ряды коалиции, но на практике это привело к серьёзным противоречиям. Но Нетаньяху вообще свойственно действовать быстро и решительно. Правда, иногда он всё-таки не чувствует конъюнктуру и способен перегнуть палку, — пояснил эксперт.

Демиденко напомнил, что подобный сценарий уже приходилось наблюдать в 1999 году, когда Нетаньяху потерял рычаги управления государством и был вынужден идти на досрочные выборы после того, как дезавуировал все договорённости с палестинцами.

«Тогда он «передавил» ситуацию и был вынужден уйти в отставку, а по итогам досрочных выборов премьером стал Эхуд Барак», — напомнил эксперт.

Безальтернативный выбор

Решение партии «Еврейский дом» остаться в коалиции и снять претензии к Нетаньяху стабилизировали политическую ситуацию. Однако это не единственная партия, задумавшаяся о досрочных выборах. К этой идее склоняется и министр финансов Израиля Моше Кахлон, возглавляющий партию «Кулану».

По информации израильских СМИ, ещё до того, как Бенет объявил о сохранении коалиции, он успел договориться с Моше Кахлоном о возможном дне проведения досрочных выборов — политические партнёры сочли оптимальной датой 26 марта 2019 года.

Заседание кнессета

Reuters

© Ronen Zvulun

Следует отметить, что и прошлые выборы, состоявшиеся в начале 2015 года, были назначены досрочно. За несколько месяцев до этого Биньямин Нетаньяху, занимавший в то время пост премьер-министра, отправил в отставку главу Минфина Яира Лапида и министра юстиции Ципи Ливни. После этого правящую коалицию покинули возглавляемые отставными министрами партии «Еш Атид» и «Ха-Тнуа». Распад коалиции привёл к досрочным выборам в кнессет.

Тогда к проведению досрочного голосования призывал сам Биньямин Нетаньяху. Политик заявил, что прошлое правительство существовало в противоречивых условиях и страдало из-за политических выпадов министров.

На протяжении всей истории государства Израиль правительства формировались по коалиционному принципу. Эта особенность обусловлена самой политической системой страны.

Низкий входной барьер — в Израиле он составляет всего 3,25% — позволяет многим партиям получать мандаты в кнессете. Всего в парламенте 120 мест, мандаты распределяются по пропорционально — в соответствии с набранным партиями процентом голосов. Пока что ни одна партия не смогла получить более половины мест в кнессете, чтобы не нуждаться в коалиционном соглашении.

Биньямин Нетаньяху и его партия «Ликуд» набирают больше всего голосов на протяжении уже четырёх избирательных циклов. Успеху премьер-министра не помешало даже то, что во время последней избирательной кампании против него активно работали НКО, получавшие американское финансирование. Формально некоммерческие структуры «Коль Эхад» и V15 получали гранты от Госдепартамента США на продвижение переговорного процесса между израильтянами и палестинцами. Однако на практике их деятельность вылилась в кампанию, направленную против Нетаньяху. Впоследствии кнессет принял закон, обязывающий НКО отчитываться об источниках финансирования.

Впрочем, на популярности Биньямина Нетаньяху почти не отразился даже недавний коррупционный скандал, в котором оказалась замешана его супруга. Летом Саре Нетаньяху были предъявлены обвинения в нецелевом расходовании государственных средств. По предварительной версии, жена премьера заказала в ресторанах еды примерно на $100 тыс. Но даже эта история не слишком повлияла на рейтинг главы государства. Тем не менее в Израиле растёт прослойка новых политических сил, которые могут в будущем потеснить консерваторов, считают эксперты.

«Сложно сказать, на что Нетаньяху может рассчитывать в том случае, если дело всё же дойдёт до досрочных выборов в кнессет. Он и его блок «Ликуд» традиционно опирались на консервативный политический лагерь. Сейчас политический ландшафт в Израиле меняется, появляются партии социал-демократического толка, такие как «Еш Атид», между ними и консерваторами идёт активная борьба», — отметил Демиденко.

Но и консервативные партии не могут в этих условиях позволить себе разрыв с Нетаньяху, они просто «вынуждены держаться вместе с ним», считает востоковед Владимир Сотников. Как пояснил эксперт в интервью RT, высокий рейтинг лидера партии «Ликуд» связан с тем, что он совмещает одновременно достаточно жёсткую внешнюю линию, но в то же время способен на тактические переговоры и компромиссы.

«Также израильтянам нравится то, что Нетаньяху выстроил прочные внешнеполитические связи, заручившись поддержкой действующей администрации США, но в то же время сумев сблизиться с Россией», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

По мнению Сотникова, коалиция устояла именно по этой причине, сами по себе досрочные выборы никого не испугали бы — это обычная ситуация для Израиля.

«Но сейчас в них просто нет смысла, так как Нетаньяху сегодня полностью контролирует ситуацию в стране. Он не случайно решил сам возглавить Министерство обороны. Вероятно, премьер просто не нашёл подходящей кандидатуры, а коалиционное правительство сейчас не может самостоятельно решить те многочисленные проблемы, с которыми сталкивается страна. По сути, всё сегодня держится на персоне Биньямина Нетаньяху, на его политическом весе и авторитете», — подытожил Владимир Сотников.