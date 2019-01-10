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«Политическая турбулентность не за горами»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о поляризации бразильского общества
10 января 2019, 15:39 • 73 • В мире
«В более широком контексте Болсонару и его команда стремятся переформатировать бразильское общество, опираясь на связку традиционалистских ценностей с либеральной рыночной экономикой. Идеологическое сходство с республиканцами из США неслучайно, а за Жаиром Болсонару уже прочно закрепилось прозвище Тропиканский Трамп».
© Reuters; ZUMA Press/Globallookpress
Президент Бразилии Жаир Болсонару лишь с 1 января официально вступил в должность, однако его кабинет министров уже сотряс скандал. Новый министр по делам женщин, семьи и прав человека госпожа Дамарес Алвес вызвала гнев «прогрессивной общественности» из-за того, что скандировала со своими сторонниками известный в консервативных кругах лозунг: «Внимание, внимание! Это новая эра для Бразилии: мальчики одеваются в голубое, девочки — в розовое». Видео стало вирусным в стране и породило широкую общественную дискуссию в соцсетях.
Цветовой подтекст должен быть легко понятен российскому менталитету.
Акции протеста против консервативного дискурса новых властей включали в себя призывы для мужчин одеваться в розовое, а для женщин — в голубое, что нашло отражение в подобном инверсивном митинге на пляжах Копакабаны в Рио-де-Жанейро в прошлое воскресенье. При этом хештеги #rosaeazul («розовое и голубое») и #cornaotemgenero («цвет не имеет гендера») вошли в топы бразильского сегмента Twitter.
В более широком контексте Болсонару и его команда стремятся переформатировать бразильское общество, опираясь на связку традиционалистских ценностей (семья, вера — сама Алварес открыто декларирует свою приверженность христианству) с либеральной рыночной экономикой. Идеологическое сходство с республиканцами из США неслучайно, а за Жаиром Болсонару уже прочно закрепилось прозвище Тропиканский Трамп.
Российскому наблюдателю может показаться странным, как идеи защиты прав ЛГБТ могут иметь такое сильное влияние на настроение бразильских умов. Однако сегодня в Бразилии они ассоциируются с левым дискурсом и социальным государством (ограниченную форму которого желает полностью демонтировать Болсонару), являясь неотъемлемой частью политической повестки. Ощущается сильная поляризация общества. Стоит вглядеться в этот гендерно-трансвеститский карнавал, и мы увидим, что политическая турбулентность в Бразилии не за горами.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
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