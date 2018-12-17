Политическая цензура США: Google опять без объяснения причин заблокировал российское СМИ

Американская компания Google уже второй раз за два года без объяснения причин подвергла политической цензуре российское Федеральное агентство новостей (ФАН). Без предупреждения и каких-либо причин сайт ФАН пропал из выдачи Google.news, кроме того был удалён весь архив записей новостей агентства.

Примечательно, что аккаунты ФАН в Google/google webmaster и Google.news не удалены и не заблокированы. Тем не менее интернет-трафик из Google.news не поступает. Данные google.analitics и Яндекс.Метрика показывают, что остановку переходов пользователей по ссылкам произошла 15 декабря около 9:00. В Google был направлен официальный запрос по этому поводу, однако компания хранит подозрительное молчание.

В ФАН считают произошедшее актом политической цензуры, который был навязан правительством США. 4 ноября 2017 года уже происходила подобная ситуация, тогда Google 8 дней хранил молчание, пока в дело не вмешались МИД России и Роскомнадзор. Только после этого архив новостей и переход по ссылкам были восстановлены. Кроме того, в этом году журналистам ФАН приходили СМС с угрозами на ломанном русском от подразделение Пентагона Cyber Command.

"Редакция ФАН заявляет, что не собирается мириться с актами политической цензуры в Рунете, которую осуществляет компании Google Incorporated в интересах правительства США", - гласит заявление агентства.

Редакция ФАН готовит обращение в антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор, другие российские контролирующие органы. Кроме того, юристы ФАН готовят исковое заявление в адрес компании Google Incorporated, в котором мы требуем от компании Google соблюдать российское законодательство и возместить все убытки, понесенные Федеральным агентством новостей в ходе незаконной блокировки сайта ФАН публичным сервисом Google.News.