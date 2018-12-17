Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Задержаны организатор и активные члены бандгруппы»: ФСБ пресекла деятельность с...
Глава правительства Сахалина покинула пост по собственному желанию
Есть три варианта: Гаспарян прогнозирует провокацию Киева в Донбассе
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Главная / Политика

Политическая цензура США: Google опять без объяснения причин заблокировал российское СМИ

17 декабря 2018, 16:09  •  51 • Политика
Google повторно заблокировал российский сайт ФАН в сервисе Google.News. Редакция агентства считает произошедшее актом политической цензуры США.
Американская компания Google уже второй раз за два года без объяснения причин подвергла политической цензуре российское Федеральное агентство новостей (ФАН). Без предупреждения и каких-либо причин сайт ФАН пропал из выдачи Google.news, кроме того был удалён весь архив записей новостей агентства.
Примечательно, что аккаунты ФАН в Google/google webmaster и Google.news не удалены и не заблокированы. Тем не менее интернет-трафик из Google.news не поступает. Данные google.analitics и Яндекс.Метрика показывают, что остановку переходов пользователей по ссылкам произошла 15 декабря около 9:00. В Google был направлен официальный запрос по этому поводу, однако компания хранит подозрительное молчание.
В ФАН считают произошедшее актом политической цензуры, который был навязан правительством США. 4 ноября 2017 года уже происходила подобная ситуация, тогда Google 8 дней хранил молчание, пока в дело не вмешались МИД России и Роскомнадзор. Только после этого архив новостей и переход по ссылкам были восстановлены. Кроме того, в этом году журналистам ФАН приходили СМС с угрозами на ломанном русском от подразделение Пентагона Cyber Command.
"Редакция ФАН заявляет, что не собирается мириться с актами политической цензуры в Рунете, которую осуществляет компании Google Incorporated в интересах правительства США", - гласит заявление агентства.
Редакция ФАН готовит обращение в антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор, другие российские контролирующие органы. Кроме того, юристы ФАН готовят исковое заявление в адрес компании Google Incorporated, в котором мы требуем от компании Google соблюдать российское законодательство и возместить все убытки, понесенные Федеральным агентством новостей в ходе незаконной блокировки сайта ФАН публичным сервисом Google.News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

51
Источник
Похожие новости
17 декабря 2018, 09:39
Глава правительства Сахалина покинула пост по собственному желанию
17 декабря 2018, 16:09
Политическая цензура США: Google опять без объяснения причин заблокировал российское СМИ
16 декабря 2018, 23:54
"Год, а то и быстрее": В Госдуме рассказали, как Рунет можно защитить от США

17 декабря 2018, 03:09
Большинство жителей Приморья отдали свои голоса за Олега Кожемяко
16 декабря 2018, 23:54
Но это не окончательно: Спецслужбы Франции не смогли связать Россию с бунтом "желтых жилетов"
17 декабря 2018, 06:24
"Нужно сформировать соответствующие органы": Раскольник Епифаний рассказал о планах после получения томоса
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не жаль Украину
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
15 декабря 2018, 02:24
Закрытая вечеринка в киевском отеле "Хилтон" раскрыла офицеров Моссада на Украине - СМИ
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
14 декабря 2018, 16:24
Эксперт оценил транзит российского газа через Украину в Европу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.