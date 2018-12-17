|
Политическая цензура США: Google опять без объяснения причин заблокировал российское СМИ
17 декабря 2018, 16:09 • 51 • Политика
Google повторно заблокировал российский сайт ФАН в сервисе Google.News. Редакция агентства считает произошедшее актом политической цензуры США.
Американская компания Google уже второй раз за два года без объяснения причин подвергла политической цензуре российское Федеральное агентство новостей (ФАН). Без предупреждения и каких-либо причин сайт ФАН пропал из выдачи Google.news, кроме того был удалён весь архив записей новостей агентства.
Примечательно, что аккаунты ФАН в Google/google webmaster и Google.news не удалены и не заблокированы. Тем не менее интернет-трафик из Google.news не поступает. Данные google.analitics и Яндекс.Метрика показывают, что остановку переходов пользователей по ссылкам произошла 15 декабря около 9:00. В Google был направлен официальный запрос по этому поводу, однако компания хранит подозрительное молчание.
В ФАН считают произошедшее актом политической цензуры, который был навязан правительством США. 4 ноября 2017 года уже происходила подобная ситуация, тогда Google 8 дней хранил молчание, пока в дело не вмешались МИД России и Роскомнадзор. Только после этого архив новостей и переход по ссылкам были восстановлены. Кроме того, в этом году журналистам ФАН приходили СМС с угрозами на ломанном русском от подразделение Пентагона Cyber Command.
Редакция ФАН готовит обращение в антимонопольную службу (ФАС), Роскомнадзор, другие российские контролирующие органы. Кроме того, юристы ФАН готовят исковое заявление в адрес компании Google Incorporated, в котором мы требуем от компании Google соблюдать российское законодательство и возместить все убытки, понесенные Федеральным агентством новостей в ходе незаконной блокировки сайта ФАН публичным сервисом Google.News.
Подпишитесь на нас
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
12 декабря 2018, 02:54
|
12 декабря 2018, 02:54
|
15 декабря 2018, 02:24
|
13 декабря 2018, 14:25
|
15 декабря 2018, 02:24
|
12 декабря 2018, 02:54
|
14 декабря 2018, 16:24