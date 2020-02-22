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Политическая цензура под маской борьбы с фейками? Политолог оценил инициативу Twitter

22 февраля 2020, 21:09  •  44 • Политика
Twitter может начать маркировать "фейковые" посты политиков. Политолог Иван Аркатов не исключил, что система может быть использована для политической цензуры.
Компания Twitter планирует ввести специальную маркировку для "фейковых" постов политиков и общественных деятелей. Политолог Иван Аркатов не исключил, что решения о достоверности или недостоверности того или иного материала будут политически ангажированными.
Администрация Twitter тестирует новые методы борьбы с "недостоверной информацией", сообщил американский телеканал NBC News. А решение о том, является ли та или иная информация фейковой, будут принимать специально обученные эксперты.
Последний факт вызывает недоверие к системе со стороны политолога Ивана Аркатова. С одной стороны, начинание вроде бы хорошее, считает эксперт. С другой стороны, есть опасность, что систему будут использовать для политической цензуры, предупреждает он.
"Если Twitter будет выделять что-то особенным стилем или цветом - эта система может работать в две стороны: как реально бороться с фейковыми новостями, так и отмечать как "вброс" вполне правдивые события. На самом деле они просто могут быть невыгодны тому же самому Twitter, администрации США или ЦРУ", - сказал Иван Аркатов в комментарии Nation News.

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