Политическая цензура под маской борьбы с фейками? Политолог оценил инициативу Twitter

Компания Twitter планирует ввести специальную маркировку для "фейковых" постов политиков и общественных деятелей. Политолог Иван Аркатов не исключил, что решения о достоверности или недостоверности того или иного материала будут политически ангажированными.

Администрация Twitter тестирует новые методы борьбы с "недостоверной информацией", сообщил американский телеканал NBC News. А решение о том, является ли та или иная информация фейковой, будут принимать специально обученные эксперты.

Последний факт вызывает недоверие к системе со стороны политолога Ивана Аркатова. С одной стороны, начинание вроде бы хорошее, считает эксперт. С другой стороны, есть опасность, что систему будут использовать для политической цензуры, предупреждает он.