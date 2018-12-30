Политическая переменная: какие новые лидеры пришли к власти в мире в 2018 году

В 2018 году во многих странах мира к власти пришли новые лидеры. Как правило, высокие посты заняли политики, завоевавшие симпатии избирателей благодаря их участию во внутренних делах государства. Однако международная общественность с ними знакома не очень хорошо. Как отмечают эксперты, в целом новоизбранным лидерам удалось заручиться поддержкой электората на волне ожидания перемен.

В 2017 году внимание всего мира привлекли инаугурации новых лидеров США и Франции. В 2018-м такой шумихи вокруг смены рулевых в других странах не было — новые назначения могли показаться не столь важными. Однако, как отмечают эксперты, стоит внимательнее присмотреться к ряду новых лидеров.

«В 2018 году, на первый взгляд, не было такого количества смен власти в ключевых государствах, как в предыдущем. В какой-то степени даже важнее, что прежние лидеры остались у руля даже там, где их власть постоянно шатается, — отметил в интервью RT доцент факультета международных отношений ННГУ им. Лобаческого Максим Медоваров. — Тем не менее целый ряд крупных стран в уходящем году продемонстрировали впечатляющие изменения».

Продолжатели курса

Весной 2018 года в результате массовых протестов сменилась власть в Армении. После изменения конституционной формы правления в республике (с президентской на парламентскую) бывший президент Серж Саргсян предпринял попытку снова стать во главе государства в качестве премьер-министра. Однако это привело к массовым выступлениям оппозиции. В результате Саргсян вынужден был уступить, и 8 мая пост премьер-министра страны занял лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

На досрочных парламентских выборах 10 декабря его блок «Мой шаг» одержал уверенную победу, получив свыше 70% голосов. Одним из столпов предвыборной кампании Пашинян сделал борьбу с коррупцией.

Пашинян заявляет о продолжении курса на евразийскую интеграцию.

«На данный момент никаких проблемных вопросов нет. Россия и Армения — суверенные страны. Я думаю, во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное — та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать. Я думаю, что сумеем достигнуть согласия», — заявил в эксклюзивном интервью RT Пашинян.

Сменивший на посту президента ЮАР Джейкоба Зуму 15 февраля 2018 года Сирил Рамапоса формально не представлял оппозицию. Однако и его приходу к власти предшествовал политический кризис. В результате давления со стороны правящего Африканского национального конгресса Зума ушёл в отставку, а Рамапоса как вице-президент занял его место.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса

Reuters

© Sumaya Hisham

Соратник Нельсона Манделы в годы борьбы с апартеидом, профсоюзный лидер Рамапоса — один из богатейших людей Африканского континента, тесно связанный с транснациональным бизнесом, владелец южноафриканской сети McDonald's и член совета директоров местного подразделения The Coca-Cola Company. Несмотря на то что ряд экспертов ожидали от него замедления сотрудничества в рамках БРИКС, в июне 2018-го Рамапоса провёл вполне успешный саммит этого объединения в Южной Африке.

Как отметил в интервью RT эксперт фонда «Народная дипломатия» Владимир Киреев, тенденция, когда лидеры, пришедшие на фоне протестов или протестного голосования, в значительной степени продолжают политику предшественников, не нова.

«Сюда же можно отнести Терезу Мэй или Дональда Трампа, — подчеркнул RT политолог. — Запрос на перемены, популистская волна становится глобальным трендом. Однако приходящие к власти новые лидеры не знают, какие именно перемены нужны, и вынуждены зачастую следовать в русле политики предшествующих правительств».

Новые повороты

В Испании приход к власти левого правительства Педро Санчеса пробудил надежды на перемены. Молодой (46 лет) глава Испанской социалистической рабочей партии занял свой пост 2 июня 2018 года в результате правительственного кризиса. На основании вынесенного премьеру Мариано Рахою от правой Народной партии вотума недоверия король Филип VI дал мандат на формирование правительства лидеру второй по величине фракции в парламенте — социалистам. Санчес оказался первым премьером в современной истории Испании, который при принесении присяги не использовал Библию, поскольку является атеистом.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

РИА Новости

© John Thys

В наследство Санчесу достались экономические проблемы и активные попытки руководства Каталонии заявить о независимости. Премьер продолжил, как и его предшественник, выполнять рекомендации ЕС в области экономической политики и выступил против попыток каталонцев установить независимость, однако также пошёл на некоторые уступки.

Так, на переговорах с главой каталонского правительства Кимом Торрой Санчес договорился вести диалог по поводу будущего Каталонии.

В области внешней политики Испания при Педро Санчесе пошла на частичное улучшение отношений с РФ и отменила запрет на заходы в порты российских кораблей, введённый правительством Рахоя в 2016 году.

Однако ряд инициатив нынешнего главы правительства, в частности попытки перенести прах диктатора Франсиско Франко из мемориальной «Долины павших» и политика приёма африканских мигрантов, вызвали протест правой части общества. В результате на выборах 2 декабря в Андалусии — оплоте социалистов — ультраправая партия Vox впервые прошла в региональный парламент. А партия Санчеса утратила возможность создания подконтрольного себе регионального правительства.

Бразилия в 2018 году, напротив, сделала крен вправо. На выборах президента 28 октября победу одержал выдвигавшийся от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару. Он вступит в должность 1 января.

Бывшего военного обвиняют в расистских, сексистских и гомофобных взглядах. По мнению его критиков, он оправдывает репрессии времён военной диктатуры.

Политик выступает за усиление связей с США и Израилем, перенос посольства Бразилии в еврейском государстве в Иерусалим. Кроме того, он уже обещал, что будет проводить политику давления в отношении левых правительств Латинской Америки: Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии.

«В повестке дня Болсонару сочетаются глобалистские моменты с определённым правым консерватизмом, — отметила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. — Это классический приверженец праволиберальной идеологии».

Шансы на перемены

«В 2018-м к руководству четырьмя странами из числа важнейших после целых десятилетий правления глобалистски ориентированных лидеров пришли независимые силы, — утверждает Максим Медоваров. — В Италии это право-левая коалиция, настоящим вдохновителем которой является Маттео Сальвини (хотя ключевые посты отданы Конте и Ди Майо). В Пакистане это Имран Хан; в Мексике — Мануэль Лопес Обрадор; наконец, в Малайзии спасение страны решили искать в возвращении к власти 93-летнего Махатхира Мохамада».

1 июня 2018 года в Италии к присяге было приведено правительство Джузеппе Конте. Так завершился длившийся с момента выборов 4 марта правительственный кризис. После долгих переговоров правительство было сформировано по самому неожиданному для внешних наблюдателей сценарию: левое объединение «Движение пяти звёзд» во главе с Луиджи Ди Майо договорилось с правыми «Лиги Севера» Маттео Сальвини. Последний занял пост министра внутренних дел и стал де-факто лидером государства. По крайней мере, так считали 58% итальянцев согласно ноябрьскому опросу газеты La Repubblica.

Новое правительство прекратило принимать корабли с мигрантами из Африки, упростило процесс депортации нелегалов и продавило, несмотря на сопротивление ЕС, социально ориентированный бюджет. Маттео Сальвини возглавил список политиков, которые, по версии издания Politico.eu, будут «формировать политическую жизнь в Европе» в 2019-м.

«Маттео Сальвини, безусловно, можно назвать человеком года, потому что он и нынешнее правительство Италии сделали невозможное: объединили левых популистов с правыми, — отмечает Дарья Платонова. — И это лишь первый этап, а дальше подобная тенденция может повториться и в других регионах Европы».

Как отмечают эксперты, под стать Сальвини и другие новые лидеры — президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор, выступающий за проведение более независимой политики от США, но в то же время готовый договариваться с Трампом, пакистанский премьер — бывший капитан сборной страны по крикету, также выступающий за более равноправные отношения с Вашингтоном. И наконец, Махатхир Мохамад, отец малайзийского экономического чуда, занимавший пост премьер-министра с 1981 по 2003 год.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад

Reuters

© Issei Kato

В мае 2018 года он на волне антикоррупционных протестов встал во главе оппозиции, победил на парламентских выборах и вернулся к управлению страной после 15-летнего перерыва.