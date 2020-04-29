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Политическая обстановка в России накаляется? Политолог Баширов указал на "верный признак"

29 апреля 2020, 15:10  •  147 • Политика
Политолог Марат Баширов на основании мониторинга Telegram-каналов указал на "верный признак обострения социально-политической обстановки" в регионах России.
К неожиданным выводам о социально-политической обстановке в России пришёл политолог Марат Баширов, проведя мониторинг Telegram-каналов. У себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" эксперт озадачился отставкой губернаторов.
"В отставку отправляют чуть ли не 21 губернатора. Так пишут местные телеграм-каналы, если помониторить их за последние две недели", - пишет политолог, однако не называет конкретно ни сами источники информации, ни глав регионов.
Он обращает внимание на то, что от подобных публикаций "можно было бы отмахнуться", однако есть одно "но". За подобными отставками эксперт увидел обострение социально-политической обстановки в регионах России.
"Но это верный признак обострения социально-политической обстановки в субъектах", - делает вывод Баширов.
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик (Марат Баширов)"

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