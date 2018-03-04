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Политическая кухня: чего ждать от парламентских выборов в Италии

04 марта 2018, 01:24  •  118 • В мире
В воскресенье, 4 марта, в Италии пройдут парламентские выборы. Согласно социологическим опросам, наиболее высокие шансы на победу у блока правоцентристов, во главе которого стоит Сильвио Берлускони. Несмотря на предрекаемый его коалиции успех, велика вероятность, что она не сможет сформировать правительство в одиночку. Причина — новый избирательный закон, отменяющий «бонус большинства» (дополнительные мандаты) для победившей партии. В любом случае Берлускони в пятый раз не возглавит правительство из-за судебного запрета занимать государственные должности до 2019 года. Кто может встать у руля итальянской политики и как изменится курс страны после выборов, выяснял RT.
 
Сильвио Берлускони выступает во время встречи с Джорджией Мелони и Маттео Сальвини в Риме Reuters © Alessandro Bianchi
 

Основные претенденты

4 марта 2018 года в Италии проходят всеобщие парламентские выборы в обе палаты законодательного собрания страны — сенат (верхнюю) и палату депутатов (нижнюю). По итогам должно быть сформировано новое правительство страны. Поскольку Италия — парламентская республика, от того, как проголосуют итальянцы, будет зависеть внутренняя и внешняя политика государства.

В бюллетенях для голосования вся палитра политического спектра: от Коммунистической партии Италии до неофашистских движений «Италия для итальянцев» и Casa Pound. Однако, по данным опросов общественного мнения, наибольшие перспективы у трёх политических сил. 

Согласно исследованию, проводившемуся 12—16 февраля 2018 года центром Termometro Politico, левоцентристский блок во главе с правящей Демократической партией Маттео Ренци сможет получить около 26% голосов.

Гораздо большие шансы на победу у правоцентристской коалиции. В её состав входят движение «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, консервативная «Лига Севера» Маттео Сальвини, «Братья Италии» Джорджио Мелони и блок христианско-демократических партий «Мы с Италией». Наиболее значимые силы здесь — «Вперёд, Италия» (это движение, по данным опросов, поддерживают почти 16% избирателей) и «Лига Севера» с 15% поддержки. Рейтинг блока колеблется от 34 до 38%. 

Третья политическая сила — популистское Движение пяти звёзд во главе с новым лидером Луиджи ди Майо. Оно обгоняет левоцентристов, но уступает правым. За него собираются голосовать 26,3% итальянцев.

  • Луиджи ди Майо
  • Reuters
  • © Max Rossi

«Левые центристы — это наибольшие еврооптимисты. Там есть партии, выступающие за Соединённые Штаты Европы, фактическую ликвидацию итальянского национального суверенитета и переход к единому европейскому государству», — заявил в интервью RT декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Ядерная партия блока — «Демократическая» — хоть и не столь радикальна, как её союзники, но выступает за активное сотрудничество с ЕС.

Правоцентристы более скептически настроены по отношению к Евросоюзу. Специфическая особенность их избирательной программы — введение фиксированной налоговой ставки для физических лиц по примеру России. Также они выступают за жёсткое ограничение миграции в страну.

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По словам Сардаряна, Движение пяти звёзд можно назвать популистским, его представителей одинаково сложно отнести как к правым, так и к левым: «эта политическая сила выступает с критикой всего, что имеет отношение к власти и ЕС».

«Судя по всему, победит коалиция партий «Вперёд, Италия», «Лига Севера» и «Братья Италии», — заявила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. — Это крайне положительный сдвиг в итальянской политике».

Большая коалиция?

«Правоцентристы являются самыми вероятными победителями этих выборов. И хотя они получат больше голосов, чем остальные, этого будет недостаточно для создания правительства. Многие эксперты указывают на возможность формирования большой коалиции с левоцентристами, — отмечает Сардарян. — Если правительство не будет сформировано до лета 2018 года, страну ожидают повторные выборы».

Однако открытых сигналов о готовности демократов вступить в союз с правыми нет. Ещё январе 2018 года нынешний премьер-министр Паоло Джентилони заявлял, что его партия не будет договариваться о правительственной коалиции с правоцентристами.

  • Премьер-министр Италии Паоло Джентилони
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

В свою очередь в феврале 2018-го лидер Движения пяти звёзд Луиджи ди Майо в интервью итальянскому телерадиовещателю RAI заявил, что его партия в случае победы предложит подписать «правительственный договор» своим противникам. Однако, по его словам, это не будет «большая коалиция» по типу немецкой, поскольку он не собирается раздавать министерские посты в обмен на поддержку в парламенте. Ди Майо также не подтвердил информацию газеты La Stampa о том, что Движение пяти звёзд может сформировать правительственную коалицию с левоцентристами.

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Одна из причин того, что некоторые эксперты прогнозируют в целом несвойственную для Италии «большую коалицию», — изменившееся избирательное законодательство.

В конце 2017 года был принят новый закон, реформировавший систему выборов в стране. Документ отменял так называемый бонус большинства, при котором партия, набравшая на выборах 40% голосов автоматически получала 340 депутатских мандатов из 630 мест в палате депутатов. Это позволяло одной политической силе формировать правительство, даже если за неё не голосовало более половины избирателей.

В дополнение сейчас треть парламентариев будут избираться по одномандатным округам, остальные пройдут по партийным спискам. Теперь, после отмены бонуса большинства, даже если одна из политических сил и получит 40% голосов, для победы ей потребуется набрать не менее 70% в одномандатных округах.

Одно из главных опасений наблюдателей — насколько стабильна будет «большая коалиция». Как отмечает Lа Stampa, при таком раскладе существует серьёзная вероятность ухода в оппозицию «Лиги Севера» и формирование антиправительственного блока «Лиги Севера» и Движения пяти звёзд. В 2013 году Италия уже имела опыт функционирования блока левых и правых при премьер-министре Энрико Летте. Тогда коалиция просуществовала всего полгода.

Возможны варианты

«Есть сценарий, при котором Берлускони сумеет всё же в последнюю неделю дожать и набрать большинство, но это практически невозможно, — отмечает Сардарян. — Можно себе представить и то, что правительство сформируют правоцентристы, объединившись с отдельными партиями левоцентристов, без демократов».

Но даже если кабинет будет сформирован правыми, 81-летний Сильвио Берлускони не сможет возглавить Италию в пятый раз. Из-за судебного запрета он не имеет права занимать государственные должности до 2019 года.

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«В то же время очевидно, что партия «Вперед, Италия» существует в первую очередь благодаря его финансовой помощи и политическому лидерству. Она практически сформирована вокруг него, он самая мощная фигура среди правоцентристов на данный момент. И от него будет зависеть очень многое в новом правительстве», — считает Сардарян.

Сейчас основной кандидат на должность премьер-министра от движения «Вперёд, Италия» — президент Европарламента Антонио Таяни. Его кандидатуру 27 февраля 2018 года поддержал Берлускони.

  • Председатель Европейского парламента Антонио Таяни
  • Reuters
  • © Christian Hartmann

В свою очередь, как отмечает издание Politico, из-за низкой популярности Маттео Ренци демократы могут выступить за продление мандата нынешнего премьер-министра Паоло Джентилони.

Как отметила Дарья Платонова, претендует на пост главы правительства и Маттео Сальвини.

«Насколько сильны будут позиции Сальвини, зависит от того, сумеет ли «Лига Севера» в рамках правоцентристской коалиции опередить партию Берлускони», — считает эксперт.

По мнению Сардаряна, существует «фантастический сценарий», при котором Движение пяти звёзд сформирует коалицию с «Лигой Севера», в данный момент находящейся в блоке с Берлускони. Тогда они образуют самое евроскептическое правительство, которое можно себе представить, потому что обе партии выступают за существенные ограничения власти Евросоюза, а некоторые их представители настаивают на выходе из ЕС.

  • Маттео Ренци
  • Reuters
  • © Ciro De Luca
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Однако Платонова отмечает, что против такой коалиции выступает сама «Лига Севера», а потому она маловероятна.

В свою очередь в Евросоюзе опасаются, что в Италии по итогам выборов так и не сложится действующее правительство.

«Мы должны приготовиться к худшему сценарию», — заявил 23 февраля 2018 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Социальная бомба»

Согласно опросам общественного мнения, на электоральные предпочтения итальянцев сейчас оказывают влияние два важнейших фактора: озабоченность экономическими проблемами и рост числа мигрантов, преимущественно из африканских стран. Согласно данным статистической службы ЕС «Евробарометр», сейчас это два важнейших вопроса, беспокоящих жителей страны. То же агентство отмечает, что 60% итальянцев не удовлетворены состоянием демократии в стране.

После кризиса 2008 года уровень безработицы в Италии вырос с 6,7 до 11,7%. Экономический рост держится на уровне 2%. По итогам 2017 года итальянская экономика продемонстрировала наихудшие темпы роста в ЕС. Каждый год в Италию приезжают около 100 000 нелегальных мигрантов. В 2017 году Австрия, Франция и Швейцария закрыли для них свои границы, оставив итальянцев один на один с этой проблемой.

Недовольные сложившейся ситуацией голосуют не только за евроскептиков из «Лиги Севера» или движения пяти звёзд. Активно использует антимигрантскую риторику и Сильвио Берлускони.

«Нелегальная иммиграция — экстренный вопрос. В Италии сегодня насчитывается 650 тыс. мигрантов, из которых только 5% имеют право на пребывание в стране, потому что они беженцы, а другие представляют собой социальную бомбу, готовую к взрыву: они живут согласно своей религии и менталитету», — отметил политик в своём недавнем выступлении.  

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Также Берлускони, как и политики из Движения пяти звёзд и «Лиги Севера», выступает за возвращение к лире, хотя и не отказываясь от евро.

«Я думаю, что это заявление не являлось попыткой заработать популярности на чувствах населения. Правые центристы хоть и не разделяют маргинальные взгляды радикалов, но их позиция по миграционному вопросу намного жёстче, чем у левоцентристов», — отметил Сардарян.

«Стоит ждать потепления»

Что касается взаимоотношений с Россией, то в Италии практически нет политических сил, которые относились бы к ней отрицательно, уверен эксперт.

Однако, по словам Генри Сардаряна, правоцентристы более активно выступают за укрепление двусторонних отношений. Сильвио Берлускони в своё время признал воссоединение Крыма с Россией и назвал референдум по данному вопросу демократическим. Также он является противником санкций против РФ. 

В свою очередь «Лига Севера» выступает за развитие отношений с Россией в позитивном ключе. Примером этому служат резолюции о снятии санкций, которые принимали региональные парламенты областей Венето и Ломбардия, где эта партия находится у власти.

Хотя левоцентристы и не отличаются такой симпатией к Москве, даже среди них есть политики, которые выступают за прагматичное развитие отношений между двумя странами, считает Сардарян. Движение пяти звёзд тоже сложно обвинить в неприязни к нашей стране. Пункты программы этой партии включают снижение роли Италии в НАТО и «немедленное снятие санкций с России».

«В случае прихода правой коалиции к власти стоит ожидать потепления отношений между Италией и Россией, — утверждает Платонова. — Будут предприняты попытки развить экономическое сотрудничество в условиях существующих санкций».

Если же серьёзные позиции займёт «Лига Севера», поднимут и вопрос снятия ограничительных мер.

«Инициативы «Лиги» о снятии санкций, которые она продвигала на уровне регионов, теперь будут озвучены и на национальном уровне», — резюмировала эксперт.

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