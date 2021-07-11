«Политическая клоунада»: в России ответили на слова вице-премьера Украины о намерении «выдворить» россиян из Крыма

В России прокомментировали заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении Киева депортировать граждан РФ из Крыма после «возвращения» полуострова. По словам парламентариев, подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования на Украине и заигрывания действующих властей с националистами. Эксперты подчеркнули, что вопрос Крыма решён раз и навсегда, и подобная риторика, звучащая из Киева, не заслуживает внимания.

В России прокомментировали заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении Киева депортировать из Крыма граждан России после «возвращения» полуострова. Так, член Совета Федерации Сергей Цеков назвал подобную риторику «примитивными выдумками», которые не заслуживают никакого внимания.

«Киевские власти сами не верят в то, что говорят... Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернётся в чуждую ему Украину», — подчеркнул сенатор в беседе с РИА Новости.

Он также констатировал, что российский полуостров стал центром притяжения и для граждан Украины: «За последние семь лет в Крым переехали жить и работать около 100 тыс. украинцев».

В свою очередь, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков отметил у себя в Telegram-канале: «Поражает обращённость украинских политиков в далёкое и несбыточное будущее. Сколько раз в своих мечтах они уже зачищали Донбасс. Присоединяли к Украине Кубань. Вступали в ЕС. И вот теперь готовят план выдворения русских из Крыма... При этом вопрос, как они намерены вернуть уплывший от них Крым, они предусмотрительно оставляют в стороне. Это, видимо, по их разумению, произойдёт как-то само по себе. И вот этот «расчёт» не пойми на что окончательно превращает их заявления по поводу Крыма в бессмысленный фарс, политическую клоунаду».

Ранее Резников в эфире канала «Украина 24» сказал, что правительство рассматривает несколько вариантов действий в отношении россиян, которые «незаконно находятся» в Крыму. По его словам, рассматривается вариант «выдворения» с полуострова тех, кто попал на полуостров «незаконно» с точки зрения Киева, то есть не через пограничные пункты «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка».

В таком ключе Резников уже высказывался в марте 2021 года. Тогда политик выступил с утверждением, что в рамках «попытки ассимиляции» и размывания этнического населения региона с материковой части РФ в Крым «завезли» 500 тыс. россиян.

Комментируя последние заявления вице-премьера Украины, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук подчеркнул, что полуостров был, есть и будет российским.

«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии... Вопрос Крыма Россией решён раз и навсегда. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоёвано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», — приводит его слова РИА Новости.

Он также призвал Киев не тратить силы и средства на разработку сценариев по «возвращению» полуострова, посоветовав заняться «чем-то другим и созидательным».

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией»

В Москве неоднократно подчёркивали, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается. В частности, в марте 2021-го глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Крым 24» подчеркнул, что семь лет назад жители полуострова в полном соответствии с международным правом высказались за вхождение региона в состав Российской Федерации.

Министр обратил внимание, что такая форма реализации закреплённого в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооружённого переворота.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — отметил Лавров.

«Радует, что сегодня в мире растёт интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять», — добавил министр.