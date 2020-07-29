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Политическая геометрия: зачем Польша, Украина и Литва создали «Люблинский треугольник»
29 июля 2020, 08:00 • 159 • В мире
Министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании нового формата партнёрства, получившего название «Люблинский треугольник». Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, тот факт, что соглашение было достигнуто именно в Люблине, отсылает к истории подписания Люблинской унии. Это событие положило начало созданию Речи Посполитой, а в будущем обусловило возникновение украинской государственности, отметил дипломат. По мнению экспертов, сейчас Варшава вынашивает планы по объединению бывших территории Речи Посполитой под своим началом. Украина входит в сферу польских интересов, но о равном партнёрстве в этом случае говорить не приходится, отмечают аналитики.
Главы МИД Польши, Украины и Литвы на встрече в Люблине Twitter
Польша, Литва и Украина создали формат сотрудничества, получивший название «Люблинский треугольник». Соглашение было достигнуто во время переговоров в польском Люблине.
Как говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте украинского МИД, стороны признают многовековые исторические и культурные связи между народами Украины, Литвы и Польши. Участники декларации подчеркивают стратегическое значение сотрудничества между странами Восточного партнёрства (в него входит Украина), НАТО и Европейским союзом, а также отмечают важность сотрудничества по линии «Инициативы трёх морей».
Большое внимание авторы документа уделяют претензиям Украины к России. Варшава и Вильнюс поддерживают требования Киева и заявляют о том, что никогда не признают «попытки аннексии» Россией Крыма.
«Важная страна»
Также авторы документа поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО. Как отмечается в декларации, главы МИД стран «Люблинского треугольника» подтверждают желание углублять и расширять военное сотрудничество. Сегодня партнёрство Литвы, Украины и Польши в сфере безопасности выражается в функционировании совместной бригады LitPolUkrBrig.
При этом эксперты сомневаются, что Варшава и Вильнюс смогут оказать ощутимую поддержку Киеву в вопросе принятия Украины в НАТО.
Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, этим усилиям в любом случае будет оказано «большое противодействие со стороны Германии».
Похожей точки зрения придерживается и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
«Ни Литва, ни Польша не имеют решающего голоса в Североатлантическом альянсе. Так что эти надежды Киева напрасны», — отметил эксперт в беседе с RT.
Напомним, соглашение о создании бригады LitPolUkrBrig было подписано в сентябре 2014 года, окончательно подразделение было сформировано осенью 2015 года. Командование бригады дислоцировано в Люблине.
«Сегодня мы приняли решение о создании формата, формата трёхстороннего сотрудничества, платформы образования трёхстороннего сотрудничества. Возможно, мы его будем называть — по сути мы уже пришли к согласию в том вопросе — «Люблинский треугольник». Он создаст возможности сотрудничества между нашими тремя странами», — заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, комментируя итоги встречи с украинским и литовским коллегами.
Глава польского МИД отдельно упомянул в своей речи Украину.
«Мы здесь не воспринимаем Украину в качестве проблемы — конечно, мы имеем проблему российской агрессии или проблему необходимости проведения реформ. Это факт», — отметил министр.
По словам Чапутовича, в первую очередь Украина является «важной страной», имеющей «весомый голос» и важный политический вес.
«Он (вес Украины. — RT) может поспособствовать стабилизации всей Европы, и он очень важен для безопасности Польши и ЕС», — подчеркнул Чапутович.
Как заявил в свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая на совместной с польским и литовским коллегами пресс-конференции, формат партнёрства «Люблинский треугольник» станет важным «элементом и укрепления центральной Европы, но также укрепления Украины, как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов».
По словам украинского министра, «нет ничего более природного» в регионе, чем союз поляков, литовцев и украинцев.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также прокомментировал создание нового формата сотрудничества. Дипломат напомнил о том, какие последствия для Украины имело подписание почти полвека назад другого соглашения — Люблинской унии.
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