Политэксперт оценил шансы на третью мировую войну из-за Украины

Политический эксперт Андрей Головачёв оценил шансы на третью мировую войну из-за Украины. Он озвучил прогноз на ближайшие 10-15 лет, в котором Россия занимает главное место.

Головачёв считает, что шансы начала третьей мировой войны из-за Украины невелики. Причина проста: Незалежная не так уж интересна Китаю и США.

"Мы очень переоцениваем свою значимость для мира и Европы", - констатировал политэксперт.

Он объяснил: Украина интересна ЕС до тех пор, пока через её территорию продолжается транзит русского газа. Через год-полтора транспортировка голубого топлива из России через украинскую ГТС прекратится, и Киев получит "холодный душ".

Соединённые Штаты, добавил Головачёв, интересуются Украиной лишь как инструментом сдерживания России. Эксперт на страницах издания "Главред" поделился среднесрочным прогнозом для своей страны. По его мнению, в ближайшие 10-15 лет Незалежная будет находиться "в состоянии перманентной войны с Россией". Украину также ждёт деградация в экономическом плане, быстрая убыль населения и, не исключено, сокращение территории.