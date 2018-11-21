Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия и страны ОДКБ могут не попасть в группу «судей» ОЗХО
Крымский мост «зашатался» - в «воспаленном» сознании украинских чиновников и спе...
«Необоснованная и искажающая рынок практика»: В США Китай вновь обвинили в «несп...
«Ущемление прерогатив»: в России ответили на призыв Украины упразднить право вет...
Главная / В России

Полина Гагарина займется российской культурой

21 ноября 2018, 14:24  •  57 • В России

Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству, сменив половину его участников. Из 55 человек обновленного состава свои места сохранили только 27 деятелей искусств, отработавших предыдущий срок. Среди них музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семён Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В Указе поясняется, что «определяющим критерием для включения в состав президентского Совета является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет». В новом составе немало представителей эстрады, в том числе певица Полину Гагарину. Так же в Совет вошли кинорежиссёры Фёдор Бондарчук и Андрон Михалков-Кончаловский, Наталья Солженицына, руководители театров Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, писатели Евгений Водолазкин и Анастасия Орлова, композиторы Игорь Крутой, Алексей Рыбников и Игорь Матвиенко, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Заместителем председателя Совета переутверждён кинорежиссёр и глава «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём – советник президента Владимир Толстой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
20 ноября 2018, 18:54
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины «гонителем церкви»
21 ноября 2018, 14:24
Кто и что мешает нашим соотечественникам вернуться в Россию? И кто и как намерен им в этом помочь
20 ноября 2018, 15:39
Задай вопрос главному редактору «Комсомольской правды»!

20 ноября 2018, 15:39
"Пусть не суют нос не в свои дела": В Крыму ответили на угрозы Евросоюза по Азовскому морю
20 ноября 2018, 20:24
«Участвовал в захвате заложников»: в Москве задержан исполнитель теракта в Будённовске
20 ноября 2018, 22:09
«Для крымчан - это очередное доказательство, что там, за Перекопом, враги»: Экс-депутату Крыма на Украине дали 12 лет тюрьмы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
18 ноября 2018, 21:40
Государство без признаков государства
19 ноября 2018, 15:24
«Третья мировая»: Путин возрождает базы СССР на Кубе
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
16 ноября 2018, 09:24
Курилы в обмен на военные базы США: Япония сделала России предложение
18 ноября 2018, 05:28
Ж*почный список фейгина и пиар от федеральных СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.