Полина Гагарина займется российской культурой

Владимир Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству, сменив половину его участников. Из 55 человек обновленного состава свои места сохранили только 27 деятелей искусств, отработавших предыдущий срок. Среди них музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семён Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В Указе поясняется, что «определяющим критерием для включения в состав президентского Совета является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет». В новом составе немало представителей эстрады, в том числе певица Полину Гагарину. Так же в Совет вошли кинорежиссёры Фёдор Бондарчук и Андрон Михалков-Кончаловский, Наталья Солженицына, руководители театров Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, писатели Евгений Водолазкин и Анастасия Орлова, композиторы Игорь Крутой, Алексей Рыбников и Игорь Матвиенко, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Заместителем председателя Совета переутверждён кинорежиссёр и глава «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём – советник президента Владимир Толстой.