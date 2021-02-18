Поликашина назначили исполняющим обязанности главы ФСС

Алексей Поликашин временно будет исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Решение связано с переходом главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России. 12 февраля Михаил Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР», — пояснили 18 февраля в пресс-службе кабмина.

Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Фонда социального страхования.

12 февраля Максима Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В тот же день новым руководителем фонда был назначен Андрей Кигим.

Источники «Известий» в этот же день называли двух других кандидатов на должность — замминистра труда Алексея Скляра и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук.

Также, по данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в объединенную структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).