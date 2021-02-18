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Поликашина назначили исполняющим обязанности главы ФСС

18 февраля 2021, 14:20  •  64 • Политика
Алексей Поликашин временно будет исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования (ФСС) России. Такое решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Решение связано с переходом главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России. 12 февраля Михаил Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР», — пояснили 18 февраля в пресс-службе кабмина.
Ранее Поликашин занимал должность заместителя председателя Фонда социального страхования.
12 февраля Максима Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В тот же день новым руководителем фонда был назначен Андрей Кигим.
Источники «Известий» в этот же день называли двух других кандидатов на должность — замминистра труда Алексея Скляра и заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук.
Также, по данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в объединенную структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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