Полигонные перестановки: губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв снял с должности главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. На его место назначен глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора. Причины увольнения не называются, однако решение было принято на фоне непрекращающихся протестов жителей Волоколамска против эксплуатации мусорного полигона, находящегося вблизи города. 21 марта несколько десятков учеников школы №2 были госпитализированы с симптомами отравления, предположительно, свалочным газом.

Глава Волоколамского района Московской области Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом сообщается на сайте губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Конкретные причины кадрового решения руководителя области не называются, однако принято оно на фоне протестов жителей Волоколамска против сверхнормативной эксплуатации находящегося рядом с городом полигона захоронения твёрдых бытовых отходов «Ядрово».

Активные протесты продолжаются с начала года. 3 и 10 марта в городе проходили митинги с требованиями закрыть и рекультивировать свалку, на улицы вышел каждый четвёртый житель двадцатитысячного райцентра. В Волоколамск приезжала кандидат в президенты Ксения Собчак, чем привлекла дополнительное внимание к проблеме. Однако никаких срочных, оперативных мер местные власти принимать не стали, полигон продолжал принимать мусоровозы в прежнем объёме.

21 марта порядка 70 человек обратились за помощью в центральную районную больницу с жалобами на головокружение, тошноту, слабость и аллергические проявления на коже.

В особенности пострадали ученики школы №2 — нескольким десяткам детей понадобилась медицинская помощь. Шесть школьников до сих пор остаются в медучреждениях, трое из них были переведены в Филатовскую больницу в Москве.

Подробности об их состоянии пока не сообщаются.

Прибывший на место происшествия губернатор Воробьёв посетил сначала саму свалку, а потом находящихся в больнице пострадавших. По его словам, в результате перепада температур в теле полигона произошел разлом, из которого вырвался спрессованный газ, что и вызвало «неудобства». Глава области пообещал остановить работу «Ядрово» до конца недели и запустить при помощи голландских подрядчиков работы по дегазации. Отчиститься воздух должен к началу лета.

Эту информацию Воробьёв сообщил журналистам, однако с собравшимися на площади перед больницей родственниками пострадавших отдельно он общаться не стал. Это вызвало недовольство горожан — в губернатора полетели снежки, и он удалился под прикрытием охраны и сотрудников полиции. Меньше повезло сопровождавшему его главе района — попавшему в толпу до заявления Воробьёва Евгению Гаврилову, которого собравшиеся несколько раз ударили.

«Строитель» вместо «варяга»

Гаврилов был избран руководителем района осенью 2014 года при поддержке Андрея Воробьёва и на фоне сопротивления местных элит, включая функционеров «Единой России». Популярности «варяг», пришедший с должности заместителя руководителя соседнего Рузского района, за четыре года так и не снискал. Примечательно, что генеральным директором «Ядрово» в начале этого года был назначен экс-заместитель Гаврилова по ЖКХ Алексей Сулимов.

Евгений Гаврилов

© Правительство Московской области

Исполнять обязанности Гаврилова назначен «один из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления Московской области», по словам пресс-службы губернатора, нынешний глава округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев. Согласно официальной биографии на сайте района, Вихарев родился в 1969 году в Кировской области, занимался строительным бизнесом, с 2009 года входил в совет депутатов подмосковного Жуковского, а в 2011 году избрался в Думу Московской области. В 2014-м, в рамках проводимой недавно избранным губернатором Воробьёвым ротации, Вихарев возглавил Лосино-Петровский район.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин склонен считать отставку Гаврилова решением правильным, но в данной ситуации, скорее всего, недостаточным.

«Здесь надо чётко понимать полномочия и те возможности, которые есть у руководителя района, — прокомментировал решение Воробьёва эксперт в разговоре с RT. — Если граждане недовольны тем, как глава района работает, то, конечно же, отставка в какой-то мере успокоит ситуацию. Но мы должны также понимать, что с отставкой любого из чиновников неприятный запах не исчезнет».

«То, что Воробьёв принял такое жёсткое решение, — абсолютно оправданно, поскольку это поможет выровнять ситуацию и смягчить недовольство народа, — заявил RT политолог Андрей Колядин. — Нужны были решительные действия. Как ещё успокоить людей? Быстро убрать полигон невозможно, провести рекультивацию — тоже. Разве что он сам мог уйти в отставку. При этом у меня есть сомнения, что именно Гаврилов виноват в сложившейся ситуации, в утечке, что от него вообще это могло зависеть. Процессы, идущие на полигонах, точно не управляются муниципалитетами».