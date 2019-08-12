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Полигон в Архангельской области. Что могло взорваться в Неноксе?

12 августа 2019, 09:54  •  170 • Аналитика
Сразу стоит оговориться, что никакой конкретной информации ни у кого, включая и автора, нет, и все, кто что-то пишет на эту тему, в общем, занимаются предположениями, спекуляциями и фильтрацией слухов, на какие бы там они источники ни ссылались.


Зона перекрытия 15-20 июля



Полигон в Неноксе


Итак, в официальном сообщении указано, что "на полигоне в Архангельской области" произошло ЧП, во время испытаний "жидкостного ракетного двигателя", приведшее к гибели двух человек и ранениям еще шести. Полигон этот называется 45-м Государственным морским испытательным полигоном ВМФ и находится он в Неноксе, в 30 км от Северодвинска. Ненокса — достаточно интересное место, там проводились и проводятся испытания почти всех ракет, которые поступают на вооружение ВМФ: ПКР, ПЛУР, ЗУР и даже БРПЛ. Их бросковые пуски проводились тоже там в свое время. Есть сведения из различных источников, что там сейчас испытывают и гиперзвуковую дальнобойную тяжелую ПКР 3М22 "Циркон". Более того, недавно в районе полигона вводились ограничения на полеты и судоходство (NOTAMs) с 15 до 20 июля.


Полигон в Неноксе


Но, в отличие от типичных "цирконовских" запретов, это была не достаточно узкая, но протяженная на сотни и сотни километров, от Неноксы до полигона Чижи (где находятся поля падения, в частности, и для пусков БРПЛ с РПКСН с Краснознаменного Тихоокеанского флота) и перекрывающая высоты зона запрета, как было в NOTAM на 2-4 июля. Это была небольшая зона, в районе полигона, с высотами от 0 до 1000 м. Что говорит о том, что в тот раз летала явно не тяжелая гиперзвуковая ПКР, которая способна летать и на малых, и на больших высотках, а нечто иное, не скоростное, не дальнобойное, и, возможно, речь тогда шла о бросковом пуске некоего изделия или же о том, что оно просто накручивало круги в районе полигоне. В этот же раз предупреждения отсутствовали, вероятно, летных испытаний на этот день не планировалось.

Есть еще версия, что Ненокса — одно из нескольких мест, наряду с Капустиным Яром и полуостровом Панькова Земля на Новой Земле, где испытывают компоненты и прототипы КР наземного базирования с неограниченной дальностью и ядерным воздушно-реактивным двигателем (ЯВРД) "Буревестник", с индексом предположительно 9М730. Об этом говорят обнаруженные на гуглоснимках тенто-мобильные арочные укрытия, найденные и на Паньковой Земле, где "Буревестник" испытывали точно (идентифицировано по видео), и на КапЯре, и есть такое и на Неноксе. Все они одинакового размера, примерно 17-19 м, и находятся внутри их пусковые установки.






Испытательный объект на 45-м полигоне, предназначенный для испытаний новой КР, по мнению ЦРУ. А также тентомобильные арочные укрытия на полигоне на Новой Земле и на Неноксе

Вариантов случившегося — масса


Итак, что же могло там рвануть на самом деле? Если воспринимать официоз буквально, то действительно нельзя исключать взрыва или пожара одного из ЖРД жидкостной БРПЛ, скажем, Р-29РМУ2.1 "Лайнер" или какой-то другой. Но, с другой стороны, там давно уже эти ракеты не испытываются — им не нужно. Может, проводились какие-то огневые испытания некой новой версии двигателя? Или бросковый пуск модернизированной БРПЛ? Вряд ли, но как версия может быть принято. Этим может быть объяснено и наличие людей в средствах химической, радиационной и биозащиты на кадрах, где раненых перегружают в реанимобиль. Горючим у таких ракет является НДМГ — несимметричный диметилгидразин, крайне ядовитое вещество, не лучше там и окислитель. Этим же объясняется и закрытие после ЧП района полигона для судоходства на месяц — если некие обломки и горючее и окислитель угодили в воду, то обломки нужно извлечь, а яду нужно время для рассеивания в воде.


Зона перекрытия доступа для судоходства на месяц, до 10 сентября



В версию взрыва "Циркона" или его двигателя не верится. Нет, конечно, понятно, что любое новое, а особенно такое прорывное изделие, как 3М22, не может обойтись без аварий на испытаниях. Но вряд ли двигатель там относится к жидкостным реактивным, равно как и первая, разгонная ступень. Известно, что их разработчиком является пермское НПО "Искра", а там работают над твердотопливными двигателями.

Возможно, что авария случилась при испытаниях двигателя или же неядерного прототипа "Буревестника" — ядерный вряд ли бы стали испытывать вблизи Северодвинска и Архангельска, для этого есть Новая Земля. Слухи же о связи радиации в Северодвинске, которая повысилась до крайне скромных значений и на целых 20-30 минут, с испытаниями 9М730 или ее компонентов, в общем, тоже никак не вяжутся, тем более что обнаруженным радиоактивным изотопом был радон, а он явно не подходит под определение следов разрушения ЯВРД. Радоновые выбросы чаще всего имеют естественное происхождение.

Есть еще версия о том, что ЧП произошло на некоем судне. Действительно, на опубликованном спутниковом снимке от 8 августа, в море, напротив площадки полигона, где предположительно испытывают 9М730, находилось несколько судов и кораблей. У большей части датчик системы AIS был отключен, но одно опознано все же было. И этим судном был спецтанкер "Серебрянка" — небольшое судно длиной 102 м и дедвейтом 1625 т, предназначенное для обслуживания атомных ледоколов и сбора жидких радиоактивных отходов. Зачем там находилась "Серебрянка", неизвестно. Пожар на таком судне может быть источником неприятностей, не хотелось бы именно такого сценария.



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Судно-спецтанкер "Серебрянка" и его расположение на спутниковом снимке от 8 августа в районе Неноксы


Возможны и иные версии происшедшего.

Чернобыль отменяется


Молчание на эту тему со стороны МО РФ породило очередной "наплыв" разного рода "экспертов-алармистов" и просто истериков что у нас, что на Западе, пугающих обывателей чуть ли не новым Чернобылем в Неноксе. Благо антисоветский сериал от НВО прошел совсем недавно, западный обыватель еще слово Chernobyl не забыл, и можно его пугать им. Впрочем, и у нас хватает различных умников, советующих пить йод жителям Архангельска и Северодвинска, хотя никакой причины для этого нет. Что, кстати, может привести к отравлению, в таких случаях пьют препараты йода, а не сам йод — йод пусть пьют авторы таких слухов, пузырьками, не разбавляя. Возможно, это нечистые на руку аптечные дельцы подсуетились, а то йоду много скопилось?

К сожалению, сама по себе тематика полигона в Неноксе не предполагает открытости в освещении событий на нем. Равно как и недавняя авария на АГС ГУГИ — официальная информация крайне скупа и дает большой простор для выдумок, чем многие и пользуются. Реальный сценарий ЧП на Неноксе может ведь быть совсем иным, с прорывными изделиями никак не связанным и весьма прозаическим. Но вряд ли мы что-то достоверно узнаем в ближайшее время, хотя информационный "вал" будет только нарастать.
Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"

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