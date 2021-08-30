|
«Полигон для альянса»: в Латвии начинаются военные учения Namejs 2021 с участием стран НАТО
30 августа 2021, 07:50 • 126 • В мире
30 августа в Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021 при участии стран НАТО, сообщило Минобороны республики. В манёврах будут задействованы более 9 тыс. военных. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. Проведение Namejs 2021 совпадает по времени с учениями России и Белоруссии «Запад-2021». Ранее в Риге заявили об угрозе «инцидента» между НАТО и РФ из-за этих манёвров. Эксперты называют Namejs 2021 своего рода контручениями в преддверии «Запада-2021». При этом истинная цель военных мероприятий на территории Латвии — «отработка агрессивных действий на российском направлении», считают аналитики.
Военные учения Namejs в Латвии Reuters © Ints Kalnins
30 августа в Латвии стартуют учения Национальных вооружённых сил Namejs 2021, которые будут проводиться совместно со странами НАТО. Об этом сообщает Минобороны республики.
Манёвры с участием более 9 тыс. военных будут проходить по всей стране вплоть до 3 октября. Одна из официальных задач тренировок — реализация тактических операций в гибридном и обычном конфликтах. Для отработки обоих сценариев Namejs 2021 разделили на два этапа, каждый из которых длится чуть более двух недель.
При этом, по данным Минобороны Латвии, в учениях будут задействованы союзники республики — США, Великобритания, Канада, Германия, Польша, Эстония, Литва, Испания, Италия, Дания, Чехия и другие государства.
Namejs 2021 будут проходить не только на Адажском полигоне, но и на региональных площадках — в Риге и прилегающих к ней районах, а также в Елгаве, Кулдиге, Добеле, Вентспилсе, Айзкраукле, Екабпилсе, Прейли, Даугавпилсе, Резекне и других городах.
Минобороны республики информировало, что в рамках учений военная техника и личный состав могут передвигаться в любую точку Латвии с использованием местной инфраструктуры. Уточняется, что военная техника как латвийских, так и союзных вооружённых сил будет перемещаться по латвийским дорогам и воздушному пространству. Местных жителей просят отнестись с пониманием к возможным затруднениям при передвижении транспорта, а также не беспокоиться, если они увидят военных за пределами полигонов.
«На фоне гибридной войны»
Стоит отметить, что проведение Namejs 2021 совпадает по времени с учениями России и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.
При этом Рига не скрывает, что проводит свои манёвры с учётом будущих тренировок Москвы и Минска. Так, Минобороны республики на прошлой неделе сообщило, что, принимая во внимание «Запад-2021», организовало учения Национальных вооружённых сил и Государственной пограничной службы с целью усиления их присутствия на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах.
Выступая на пресс-конференции 27 августа, начальник управления оперативного планирования Объединённого штаба Национальных вооружённых сил Латвии полковник Марис Симсонс посетовал, что Ригу не пригласили на «Запад-2021» в качестве наблюдателя.
«Военные учения соседних стран происходят на фоне гибридной войны, которую против нас ведёт Белоруссия, и мы уже видим различные военные манёвры как в Белоруссии, так и в России», — приводят его слова местные СМИ.
Ранее, в начале августа, глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в беседе с Financial Times сообщил о вероятности «инцидента» между НАТО и Россией из-за манёвров «Запад-2021». По его словам, белорусский «пограничный кризис» и военные учения могут привести к «недоразумению».
Позже в этом же месяце в Минобороны России подчеркнули, что тренировки «Запад-2021» носят «сугубо оборонительный характер»: они будут направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления ВС России, Белоруссии, а также союзников и дружественных государств. Сообщалось также, что «основные практические действия войск» будут проходить на значительном удалении от линии соприкосновения Россия — НАТО.
«По итогам учения будут отработаны варианты совместных действий по отражению агрессии, а также по сохранению территориальной целостности Союзного государства. Кроме того, будет отработан ряд частных задач по созданию в короткие сроки группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований. Будут апробированы различные способы ведения оборонительных действий и высадки воздушных десантов», — говорится в сообщении Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, учения «Запад-2021» пройдут в два этапа на полигонах России и Белоруссии.
«Создавать провокации»
По мнению экспертов, действия Латвии и ряда стран НАТО в рамках подготовки к Namejs 2021 свидетельствуют о том, что данные манёвры являются своего рода контручениями в преддверии грядущих тренировок России и Белоруссии «Запад-2021».
«Это реакция на планируемые оборонительные учения Москвы и Минска, которые Рига намеренно и необоснованно интерпретирует как некую угрозу», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Аналогичной позиции придерживается и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его словам, желая увязать Namejs 2021 с «Западом-2021», Латвия и другие страны НАТО ставят перед собой вполне конкретную цель — «отработку агрессивных действий на российском направлении».
По его словам, неслучайно манёвры будут проходить по всей территории Латвии.
«Все табу сняты. Латвия выступает как военный полигон для НАТО, на котором нет запретных зон и в то же время нет места для собственного населения, страдающего из-за связанных с манёврами неудобств», — пояснил эксперт.
В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк считает, что НАТО весьма заинтересовано в том, чтобы учения Namejs 2021 проводились параллельно с манёврами «Запад-2021».
«Истинная цель тренировок с участием стран блока — показать, что Латвия и альянс не боятся пресловутой «агрессии» со стороны России, её военного потенциала. Именно поэтому в Namejs 2021 принимают участие не только страны Европы, но и США, Великобритания, которые координируют их усилия и при необходимости будут создавать военный сценарий», — отметил он в комментарии RT.
Данюк также напомнил, что учения стран НАТО или манёвры с их участием на границе с РФ проходят на регулярной основе.
«Это делается для того, чтобы держать российский оборонный потенциал в постоянной напряжённости, создавать всевозможного рода провокации, отрабатывать сценарии потенциального конфликта», — добавил аналитик.
При этом чем больше страны Балтии говорят о так называемой российской угрозе, тем больше им нужно подкреплять этот тезис какими-то военными приготовлениями, отметил Данюк.
«Не стоит забывать и то, что Латвия, Литва, Эстония получают средства благодаря проведению военных учений вблизи российских границ», — говорит он.
Однако ни в Латвии, ни в странах НАТО предпочитают не вспоминать о том, кто начал провоцировать напряжённость в Балтийском регионе, говорит Николай Межевич. Он напомнил, что после того, как Латвия, Литва и Эстония поставили перед собой стратегическую задачу по вступлению в НАТО, они начали более активно формировать образ России как вражеского государства, чтобы обосновать необходимость присоединения к альянсу.
«Прибалтике надо было попасть в блок любой ценой. Они хотели получать помощь и поддержку от НАТО, в том числе финансовую. То, что Россия захотела укрепить свои ВС, вызвало в Прибалтике бешеный всплеск антироссийских настроений. Республикам надо было как-то оформлять военную угрозу, и любой танк на границе интерпретировался как наращивание присутствия российского военного потенциала. Такой же алгоритм действует и сейчас. Латвия по-прежнему хочет привлекать к себе внимание руководства блока, чтобы получать хоть какие-то дивиденды», — пояснил Межевич.
По его словам, в Москве не раз заявляли об отсутствии враждебных планов по отношению к Прибалтийским республикам, однако Латвия, Литва и Эстония продолжают практически любое действие России интерпретировать как угрозу.
«Но эти республики почему-то не берут в расчёт, что их территории являются депрессивными, выживающими за счёт дотаций ЕС, а потому никому не нужны. Вместо этого страны Прибалтики продолжают демонстрировать, что в любом конфликте выступят против России, причём неважно, с кем и на чьей стороне. При этом агрессивной риторикой всё не заканчивается — на территории Прибалтийских республик под видом ротационных батальонов постоянно находятся множество военных НАТО, что создаёт потенциальную угрозу для России. Однако РФ держит ситуацию под контролем и готова отразить любые возможные провокации», — заключил аналитик.
Подпишитесь на нас
126
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2021, 00:40
|
24 августа 2021, 04:20
|
23 августа 2021, 09:05
|
27 августа 2021, 02:55
|
23 августа 2021, 22:50
|
27 августа 2021, 00:10
|
28 августа 2021, 09:10