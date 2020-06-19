"Policy of truth". Реформа полиции оставит США без порядка

Гроза не может длиться вечно, рано или поздно громыхать перестанет. А вот дожди могут затянуться. Время громких криков в США, кажется, проходит, публицистические умы, откладывают в сторону "кто" и подумывают над "что". Что делать с полицией в полицейском государстве? И можно ли что-то сделать? Над этим рассуждают на страницах NYT.

Понятно, что, как и на любом бесполезном собрании, в основном ничего не обозначающие призывы "надо лучше работать". Плохих "получше" наказывать, "получших" наказывать плохо. Усилить надзор, поставить прозрачные двери. Поменять цвет околыша на фуражках, чтобы люди видели перемены к лучшему. Брать побольше негров в полицию – свежая и крепкая идея. Правда, тут проблема в том, что в такие места нельзя брать людей по принципу цвета кожи. Это в общем-то расизм и есть. Но заявить, чтобы неугомонные угомонились, вполне можно.

Много букв про разный кодекс. Решительные действия полицейских должны стать менее решительными. Нерешительные – более решительными. Хмурые должны заулыбаться, улыбчивые нахмуриться. Аргументы полиции, что мы, мол, живем в государстве свободного конвертируемого огнестрела, пока "тонут". Практика правопорядка о том, что только быстрые решительные действия эффективно предотвращают, ныне не в почете. Доводы, что люди разные – одному достаточно тихого и вежливого "мистер, не надо", другой не успевает понять свою неправоту, даже когда ловит головой пулю – никому не интересны.

Улицы требуют крови. А поскольку в США "все просто так, кроме денег", то требуют лишить полицию довольствия. Попросту урезать зарплаты, а то гляди на них – жируют на теле общества. Кровное народное проедают, чтобы кровь народу проесть.

На то они и улицы, чтоб не думать. В помещениях предполагают, что деньги для полиции – это святое, убрав их, можно получить не святую полицию. Сейчас американская "Policy of truth" требует "Truth police", а без денег есть все шансы, на "Police or truth". Цель то какая? Чтобы полицейским было плохо? Нет, чтобы всем было хорошо. Ну и порядок чтобы был. А то пока с порядком беспорядок.

Трамп вот поступил по-своему. Объявил о реформе полиции, и еще бы он не объявил, но финансирование не только сократил, а наоборот – увеличил. И это правильно: экономить в полицейском государстве на полиции – пилить сук, на котором сидишь. И похвалить не забыл, напомнив, на кого опирается страна. Документ издали, в котором ныне в единоборствах с преступниками будут запрещены удушающие приемы. А в остальном – полицию душить не будут. И она, вроде как обещала, больше этого не делать.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik