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Полгода спустя финские власти "вспомнили" о российском самолете, нарушившем воздушные границы страны
18 июля 2019, 05:24 • 23 • В мире
Министерство обороны Финляндии на официальной странице сообщило о том, что подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства страны. Инцидент имел место быть более полугода назад.
Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом, близ города Порво, к которому и приблизился неизвестный самолет. Отмечается, что речь идет о Ту-154, а случилось это 5 декабря прошлого года.
Какой именно тип самолета это был – грузовой или пассажирский – в Минобороне сказать затруднились. В настоящее время расследованием указанного инцидента занимается пограничная служба Финляндии, пишет "Утро.Ру".
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