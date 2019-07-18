Полгода спустя финские власти "вспомнили" о российском самолете, нарушившем воздушные границы страны

Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом, близ города Порво, к которому и приблизился неизвестный самолет. Отмечается, что речь идет о Ту-154, а случилось это 5 декабря прошлого года.

Какой именно тип самолета это был – грузовой или пассажирский – в Минобороне сказать затруднились. В настоящее время расследованием указанного инцидента занимается пограничная служба Финляндии, пишет "Утро.Ру".