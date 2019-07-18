Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дешевле чашки кофе: Швейцария завлекает новых жителей полуразрушенными домами
"Как это объяснить? Никак!": На Валааме в монастыре Путину и Лукашенко...
На кого рассчитан дешевый спектакль с ЗРК "Бук"? СБУ от отчаяния готов...
Российско-турецкий оборонный контракт – чем ответят США и Европа?
Главная / В мире

Полгода спустя финские власти "вспомнили" о российском самолете, нарушившем воздушные границы страны

18 июля 2019, 05:24  •  23 • В мире
Министерство обороны Финляндии на официальной странице сообщило о том, что подозревает российский самолет в нарушении воздушного пространства страны. Инцидент имел место быть более полугода назад.
Нарушение, о котором идет речь, произошло над Финским заливом, близ города Порво, к которому и приблизился неизвестный самолет. Отмечается, что речь идет о Ту-154, а случилось это 5 декабря прошлого года.
Какой именно тип самолета это был – грузовой или пассажирский – в Минобороне сказать затруднились. В настоящее время расследованием указанного инцидента занимается пограничная служба Финляндии, пишет "Утро.Ру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 19:39
МВФ предлагает спасать ситуацию в Восточной Европе за счёт увеличения пенсионного возраста
17 июля 2019, 19:39
Почему 65-летнюю Меркель называют «мамой немецкой нации»
18 июля 2019, 05:24
Полгода спустя финские власти "вспомнили" о российском самолете, нарушившем воздушные границы страны
17 июля 2019, 22:54
Не надо считать русских клиническими идиотами: Политолог распутал пятилетие "дикой лжи" об MH17
18 июля 2019, 01:54
«Хочет, чтобы её заметили»: как изменится политика ЕС после назначения фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
18 июля 2019, 05:24
В конгрессе США "зарубили" резолюцию об импичменте "президента-расиста" Трампа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
11 июля 2019, 07:39
"Всех обокрал!": В Закарпатье Порошенко прогнали с его собственного митинга под крики "ганьба"
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.