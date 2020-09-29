Полезный госсовет: вернется ли РФ к прежним ограничениям из-за COVID

Возвращаться к практике масштабных ограничений не придется, если все граждане страны будут соблюдать рекомендации врачей и беречь свое здоровье. Об этом Владимир Путин заявил 28 сентября во время расширенного заседания Госсовета. Опрошенные «Известиями» эксперты и политики согласны, что использование масок, соблюдение личной гигиены и социальной дистанции крайне необходимо, поскольку осенью и без COVID фиксируется рост инфекционных заболеваний. Несмотря на все трудности, российский лидер призвал федеральные и региональные власти не откладывать сложные инициативы на потом и последовательно вводить нацпроекты. В Госдуме уверены, что опыт борьбы с коронавирусом поможет наверстать некоторые отставания в графиках, а мэр Москвы признал: решения, которые ранее принимались месяцами и исполнялись годами, сегодня реализуются в течение нескольких дней.

Личная ответственность

Новую рабочую неделю Владимир Путин начал весьма активно. Глава государства в Сочи принял киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова. Предметом переговоров, в частности, стал вопрос развития сотрудничества в торгово‑экономической сфере. Также на берегу Черного моря российский лидер встретился с руководителем ФАС Игорем Артемьевым и с президентом РАН Александром Сергеевым. В тот же день глава РФ пообщался по видеосвязи с молдавским президентом Игорем Додоном.

Учитывая напряженный график не удивительно, что главное мероприятие дня — расширенное заседание президиума Госсовета стартовало лишь после семи часов вечера. Несмотря на то, что главной темой была реализация нацпроектов, в нынешних условиях вряд ли можно было обойтись без обсуждения борьбы с COVID-19. Владимир Путин вновь напомнил, что расслабляться и терять бдительность ни в коем случае нельзя. Обращаясь ко всем гражданам страны, президент подчеркнул, что риски по-прежнему сохраняются.

— Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами. Прошу вас соблюдать все рекомендации врачей и специалистов. Это нужно для безопасности, для защиты вашего здоровья, — заявил он.

По словам президента, сегодня мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. Тем не менее, сейчас от каждого зависит результат общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь прибегать к весьма чувствительным для экономики мерам и обременительной для людей масштабной практике ограничений, добавил глава государства.

— Самозащита, а именно применение масок, соблюдение личной гигиены и социальной дистанции, во много раз снижает распространение вируса, — заявила «Известиям» сенатор, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. — Осенний период всегда чреват тем, что идет рост вирусных заболеваний. Сейчас, конечно, очень важно, чтобы одна инфекция не наслоилась на другую.

По словам директора Института прогрессивного образования Анны Маркс, в частности, школам необходимо соблюдать все меры безопасности и эпидемиологические предписания, чтобы не допустить массового карантина и всеобщего перевода на «дистанционку».

— В онлайн-образовании объективно множество плюсов, но к полноценному переходу мы еще не готовы. В прошлую волну дети испытали сильный стресс, что сказалось на их отметках и качестве полученных знаний. В то же время большинство учителей по-прежнему не готовы преподавать онлайн, поскольку не обладают цифровыми компетенциями, — пояснила в беседе с «Известиями» эксперт.

Не менять курс

Несмотря на трудности властям «необходимо смотреть вперёд, задавать долгосрочные ориентиры во всех сферах, которые определяют жизнь, благополучие человека, его семьи», отметил Владимир Путин. По его словам, важно добиваться большей эффективности и результативности по каждому направлению, чтобы не просто достигались формальные показатели, а жизнь людей становилась лучше. При этом глава государства напомнил, что все национальные цели на ближайшие 10 лет остаются неизменными. Речь идет, прежде всего, о пяти ключевых направлениях: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также повсеместное внедрение цифровых технологий.

— При этом сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом: «сейчас что-то такое попроще сделаем, а потом…». Чтобы не было так, как в народе говорят: потом – суп с котом. , — заявил Владимир Путин. — Нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложных не решим потом.

Пандемия коронавируса и вынужденный переход в онлайн-форматы многому нас научили, в том числе как оптимизировать бюрократические процессы, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев. Госуслуги и коммерческие сделки регистрировались онлайн. Бизнесу также были оказаны своевременные меры поддержки, а граждане получили адресную помощь, добавил парламентарий.

— Этот опыт принятия оперативных антикризисных решений с одной стороны, и оптимизации работы ведомств – с другой, должны сейчас помочь наверстать некоторые отставания по национальным проектам, которые невозможно было реализовать в условиях пандемии, — сказал он «Известиям».

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который принял участие в заседании, опыт пандемии, действительно, дал свои плюсы. В частности, представители власти осознали, что способны выполнять задачи в более короткие сроки, а решения, которые ранее принимались месяцами и исполнялись годами, сегодня реализуются в течение нескольких дней, уточнил он.

Во время вступительной речи президент отдельно остановился на теме строительства, чтобы расставить все точки над «i». По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы ежегодно не менее 5 млн российских семей улучшали свои жилищные условия. Для выполнения этой цели необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 млн кв. м. в год. Между тем, в прошлом году было сдано около 80 млн кв. м, подчеркнул президент.

Российский лидер также поднял тему внутреннего туризма, который в этом году получил поддержку благодаря закрытым границам. Тем не менее, и в этом направлении властям предстоит многое сделать.

— Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, там гораздо больше времени требуется. Или доехать от Керченского пролива до Сочи, по серпантину. Попробуй с детьми там прокатись на машине. Всё это можно и нужно сократить по времени, причем при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения, — призвал Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью.

Также Владимир Путин напомнил, что основные мероприятия национальных проектов приходятся на регионы. Поэтому веское слово в их дополнительной настройке должно принадлежать субъектам РФ, которые видят ситуацию на местах, уверен президент. У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и чёткое понимание того, как будет выстраиваться бюджетное взаимодействие субъектов и центра в ближайшие годы, подытожил он.