Полезные варгеймы. Опыт военных игр в Университете Корпуса морской пехоты США • 70 • Аналитика

Не секрет, что военные всех серьезных армий играют в игры. Речь и о штабных играх, и о военных симуляторах тактических, оперативно-тактических и прочих уровней, и о настольных "варгеймах". Многие, наверное, знают про такие продукты, как CMANO (Command: Modern Air / Naval Operations), один из лучших варгеймов оперативно-тактического уровня, или же Armored Brigade, Brigade Combat Team Commander, Battle Group Commander и другие. Многие из них созданы на основе реальных штабных симуляторов, а что-то используется в неизменном практически виде в штабах у нашего "вероятного партнера". К сожалению, наших отечественных продуктов, созданных на основе симуляторов и варгеймов для наших военных, на рынке нет, вероятно, потому, что поклонников данного жанра на нашем рынке не так много, а на западных — не протолкаться.



Генерал, который смог

Используют такие программы и американские морпехи, в частности, обширная практика ведется в Университете Корпуса морской пехоты США (Marine Corps University, MCU) . И немудрено, что именно там, и вот почему. В свое время этот самый университет возглавлял незабвенный генерал Пол Ван Рипер — тот самый, который на масштабных командно-штабных играх Millenium Challenge 2002 ("Вызов тысячелетия-2002"), действуя за условный Иран ("красных", под которыми угадывался тогдашний Иран), вдребезги разгромил "синих" американцев, утопив у них упреждающими ударами 16 крупных кораблей, включая и авианосец, 10 эскортных кораблей классов от фрегата до крейсера и 5 из 6 кораблей десантного соединения. Ветеран Вьетнама и ряда других кампаний, Ван Рипер с треском разнес зарождавшуюся тогда высокотехнологическую концепцию "сетецентрической войны", причем используя старые, как мир, решения, вроде вестовых и делегатов связи на багги и мотоциклах, вместо передачи приказов по радио, световые сигналы и т.п. Для целеуказания батареям противокорабельных ракет он использовал многочисленный флот малых и особо малых судов, многие из которых было не отличить от рыбацких суденышек и судов-нейтралов. Причем топил ведь Ван Рипер своих "синих" визави, исходя из, наверное, на порядок более низких возможностей тогдашнего Ирана. Например, ни противокорабельных высокоточных БР, ни малозаметных, пусть и дозвуковых, ПКР у Ирана тогда не было, как и множества беспилотников. Но ему хватило и этого, генерал показал, что воюют не технологии, а люди, и те люди, у которых лучше работает голова и руки растут оттуда, откуда надо, выигрывают.







После случившейся катастрофы (а это была именно она — за сутки "синие" американцы условно потеряли более 20 тыс. "джи-ай") учения были заморожены. Но победу "красным" не присудили. Противостоял тогда уже отставному генерал-лейтенанту Ван Риперу тогдашний зампредседателя ОКНШ ВС США генерал Пейс (потом он и председателем стал, года через 3). Он заявил: "Вы меня убили и разгромили в первый же день, я могу оставшиеся 13 суток просидеть, но лучше вы меня вернете в строй и я получу 13 дней для обучения". Учения "перезагрузили", даже не засчитав победу в раунде "красным". При этом изменили мошенническим образом правила, сделав все для того, чтобы "красные" больше не выиграли — такое вот "обучение". Например, "красные" иранцы не должны были выключать РЛС ПВО, им было запрещено произвольно менять дислокацию зенитно-ракетных, радиотехнических и противокорабельных частей. А еще "красным" нельзя было сбивать самолеты ВТА "синих", везущие десант на точки десантирования. Более того, "красные" были обязаны раскрыть точки дислокации значительной части своих сил "синим", запретили использовать ряд видов вооружения, значительное число тактических приемов и неизлучающие средства связи! В общем, там, где джентльмены не могут выиграть по правилам, они меняют правила. Даже когда играют с другими джентльменами.



Учения превратились в профанацию, призванную показать жизнеспособность изначально уязвимой и "дырявой" концепции, на основании которой должна была строиться американская военная машина. Ван Рипер как честный офицер (в те времена в ВС США их еще хватало, но с течением времени, как мы видим, концентрация их стала снижаться, хотя и не до нуля) отказался от участия, заявив, что это "бесполезная растрата 250 млн. долл.", предназначенная лишь для доказательства ущербных концепций и непогрешимости военного руководства. Причем он позже заявил, что все это уже было — когда министр обороны Макнамара в начале Вьетнамской войны делал все для того, чтобы доказать утверждение, что армия США не может проиграть эту войну, просто потому, что не может. Однако, как мы знаем, смогла.



Генерал Пол Ван Рипер жив-здоров и сейчас, хотя ему уже за 80, и периодически дает интервью, в которых вспоминает и эту историю, да и по нынешним событиям "прохаживается" крайне нелестно. Был он критиком и войны с Ираком, речь не о первой войне, в которой он сам участвовал, а о второй, да и Афганистан не забыл. В общем, желающие могут сами покопаться в англоязычном сегменте Сети и почитать речи этого военного деятеля.



"Морской дракон"

Университет морской пехоты США уже пятый год проводит свой ежегодный турнир по военным варгеймам, Exercise Sea Dragon, и считает его одним из лучших способов проверить своих курсантов и слушателей, и не только их, но и концепции, используемые американскими ВС. Участники узнают гораздо больше о себе, своих ошибочных предположениях, планах, предвзятых тактических методах и об оперативном искусстве. Правила турнира каждый год несколько менялись, подстраиваясь и под возможности программного обеспечения учений, и под изменения в сценариях и возможностях условных противников — ведь противники были не абстрактными, а конкретными странами, с конкретными точками конфликта, сценариями, наборами сил и средств. Сами штабные игры построены по "семинарному", командному принципу, с выполнением сторонами ряда обязательных или относительно свободных сценариев, построенных так, чтобы обучаемые действовали как можно более слаженно и действовали наиболее правильным образом. Сам турнир построен по круговой системе с вылетом "нокаутированных" команд. Причем сценарии, что интересно, строятся так, что учитывают либо современные возможности ВС США (и КМП США, в особенности) и их потенциальных супостатов, и те, что будут в ближайшей перспективе — к 2025 г. Разумеется, речь лишь о представлениях США о возможностях и тактических решениях противников — знать-то точно они не могут.



При этом сценарии допускали (не все) использование тактического ядерного оружия сторонами, то есть тактических авиабомб В61 у США (больше нет ничего), и арсеналов противника. В случае, если речь шла о России, список был очень длинным и разнообразным. Включали в себя сценарии и задачи подавления ПВО противника, если ее вообще было возможным подавить — что в случае с Россией оказывалось почти всегда нереальной задачей. И действия в условиях, когда нет ни привычной авиаподдержки, ни господства в воздухе, а противник превосходит серьезно численностью, "железом" (тяжелой техникой, особенно танками, БМП, БТР) и артиллерией. Что характерно, устроители "Морского дракона" не совершают ошибок устроителей вышеупомянутого "Вызова тысячелетия", сковывая противника кандалами и сажая его на короткую цепь у столба, чтобы не скрылся. Это, кстати, любят делать разные отечественные диванные аналитики, рассматривая сценарии вроде "один из округов ВС РФ или часть его сил в регионе без участия остальных сил — против ВС некоей соседней крупной страны или коалиции союзников". Впрочем, они-то не офицеров будущих учат, у них иная задача — жути нагнать. «Ваше Величество, к вам Brexit»: Соединённое королевство может «разъединиться»



Хочешь жить — умей вертеться

И вот что выяснилось в ходе турниров. Столь обожаемая американцами воздушная поддержка — это не панацея и даже не данность, присущая американской армии, равно как и господство в воздухе — оно тоже американцам совершенно не гарантировано. ВС США привыкли, воюя с различными слабыми противниками, полагаться на авиацию — противник либо слаб, либо хронически туп и криворук, либо пассивен, и ему можно вдумчиво и последовательно наносить поражение с воздуха. Опыт операций говорит о возможности завоевания господства в воздухе и обеспечения наземных сил нужным числом вылетов и авиаударов. Но, как показывает опыт моделирования, в том числе и "Морского дракона", это ни разу не случалось в раундах против противника, имитирующего ВС РФ либо обладавшего сходным набором боевых средств ПВО, РЭБ и т.п., то есть противника, обладавшего современной эшелонированной интегрированной системой ПВО (Integrated Air Defence System — IADS). В ходе таких раундов обучаемые быстро отучались видеть противника просто как набор доступных целей. Ситуация с воздушной компонентой во всех раундах против "русских" была просто катастрофической. Так, парк ударных вертолетов во всех матчах либо был полностью уничтожен, либо терял больше половины или двух третей боеспособного парка (что, в общем, от уничтожения ничем не отличается с точки зрения оперативной — авиация перестает существовать как боеготовная сила). Это же касалось вертолетов вообще. Что до самолетного парка, то там показатели были немногим лучше — падение боеспособного парка ниже 50% во всех матчах как минимум.



Оставшись без авиации, "синие" во всех случаях были вынуждены использовать лишь то вооружение, которым располагают наземные силы, то есть в первую очередь артиллерию. При этом они оказывались как под сильным воздушным прессингом "красных" участников и воздействием их артиллерии и "средств разрушения управления войсками" (видимо, речь о РЭБ). Были вынуждены маневрировать силами и средствами, стараясь уйти из-под ударов, причем очень активно, но это не всегда помогало. Но в целом приходилось вертеться, чтобы спастись. И правильно выбирать позиции. Тот, кто выбирал их неверно, имел катастрофические результаты в итоге матча. Также выяснилось, что штабы бригадных боевых групп (бригад) уничтожались у "синих" практически в 80% раундов, а штабы батальонов и рот уничтожались или теряли боеспособность и способность управлять еще чаще. Подобные результаты были получены на протяжении турниров в течение двух лет! При этом избиваемые команды-участники были вынуждены искать решения по децентрализации управления, обеспечению автономного ведения боевых действий в условиях нарушенной связи и управления — в общем, приходили к решениям, которые частично в свое время использовал тот же Ван Рипер.



Свет в конце тоннеля или свет от встречного поезда?

Выход из ситуации на перспективу участники турниров видят в том, что, раз противник силен, технически развит, тактически подготовлен, умен и не даст добиться над собой численного превосходства в технике и людях, следует компенсировать в будущем ситуацию массированием участия в боевых действиях беспилотных и минимально пилотируемых боевых средств. В том числе и наземных и одноразовых. В нескольких "перспективных" раундах "синие" пробовали т. н. Manned-Unmanned Teaming (MUMT) — пилотируемо-беспилотное войсковое объединение, и достаточно успешно — удавалось выживать под валом ракетно-артиллерийского поражения или вводить противника в заблуждение. В общем, нечто вроде прорабатываемых у нас обликов перспективных дивизий, полков и бригад, с батальонами и ротами боевых робототехнических комплексов (БРТК). Да только пока что и у нас результаты первого боевого использования БРТК на реальной войне показывают, что роты и батальоны формировать рановато — для некоторых типов операций на войне гусеничные и колесные "терминаторы" подходят, а вот для всех остальных пока что нет. Но работы идут и идут активно, вплоть до уровня, как известно, танков-БРТК и прочего. Американцы тоже, как видим, пришли к схожим выводам, в том числе и в моделировании на штабных играх. Будущее покажет, является предложенное решение пригодным или же станет очередной химерой, как целый ряд предыдущих концепций ВС США, таких, как "Воздушно-наземная операция" и "Борьба со вторыми эшелонами", или нынешние "сетецентрические" концепции. Турция подтолкнула греков к более тесному военному союзу с США



Есть, однако, еще один плюс турниров типа вышеописанного: курсанты и слушатели когда-то станут офицерами и генералами. И представлять себе, что "эти русские" на самом деле последний противник, с которым бы стоило связаться, они не просто должны — обязаны с младых ногтей. Военному в наш ядерный век нужен трезвый взгляд и на мир, и на свои возможности. Они должны и донести свое мнение до политиков, и самолично не сделать глупостей, за которые расплатятся миллионы и сотни миллионов при худших сценариях. Правда, американских военных, к сожалению, плохо слушают американские политики. Видно, им тоже надо "поиграть в игрушки"? А то еще доиграются… Не секрет, что военные всех серьезных армий играют в игры. Речь и о штабных играх, и о военных симуляторах тактических, оперативно-тактических и прочих уровней, и о настольных "варгеймах". Многие, наверное, знают про такие продукты, как CMANO (Command: Modern Air / Naval Operations), один из лучших варгеймов оперативно-тактического уровня, или же Armored Brigade, Brigade Combat Team Commander, Battle Group Commander и другие. Многие из них созданы на основе реальных штабных симуляторов, а что-то используется в неизменном практически виде в штабах у нашего "вероятного партнера". К сожалению, наших отечественных продуктов, созданных на основе симуляторов и варгеймов для наших военных, на рынке нет, вероятно, потому, что поклонников данного жанра на нашем рынке не так много, а на западных — не протолкаться.Используют такие программы и американские морпехи, в частности, обширная практика ведется в Университете Корпуса морской пехоты США (Marine Corps University, MCU) . И немудрено, что именно там, и вот почему. В свое время этот самый университет возглавлял незабвенный генерал Пол Ван Рипер — тот самый, который на масштабных командно-штабных играх Millenium Challenge 2002 ("Вызов тысячелетия-2002"), действуя за условный Иран ("красных", под которыми угадывался тогдашний Иран), вдребезги разгромил "синих" американцев, утопив у них упреждающими ударами 16 крупных кораблей, включая и авианосец, 10 эскортных кораблей классов от фрегата до крейсера и 5 из 6 кораблей десантного соединения. Ветеран Вьетнама и ряда других кампаний, Ван Рипер с треском разнес зарождавшуюся тогда высокотехнологическую концепцию "сетецентрической войны", причем используя старые, как мир, решения, вроде вестовых и делегатов связи на багги и мотоциклах, вместо передачи приказов по радио, световые сигналы и т.п. Для целеуказания батареям противокорабельных ракет он использовал многочисленный флот малых и особо малых судов, многие из которых было не отличить от рыбацких суденышек и судов-нейтралов. Причем топил ведь Ван Рипер своих "синих" визави, исходя из, наверное, на порядок более низких возможностей тогдашнего Ирана. Например, ни противокорабельных высокоточных БР, ни малозаметных, пусть и дозвуковых, ПКР у Ирана тогда не было, как и множества беспилотников. Но ему хватило и этого, генерал показал, что воюют не технологии, а люди, и те люди, у которых лучше работает голова и руки растут оттуда, откуда надо, выигрывают.После случившейся катастрофы (а это была именно она — за сутки "синие" американцы условно потеряли более 20 тыс. "джи-ай") учения были заморожены. Но победу "красным" не присудили. Противостоял тогда уже отставному генерал-лейтенанту Ван Риперу тогдашний зампредседателя ОКНШ ВС США генерал Пейс (потом он и председателем стал, года через 3). Он заявил: "Вы меня убили и разгромили в первый же день, я могу оставшиеся 13 суток просидеть, но лучше вы меня вернете в строй и я получу 13 дней для обучения". Учения "перезагрузили", даже не засчитав победу в раунде "красным". При этом изменили мошенническим образом правила, сделав все для того, чтобы "красные" больше не выиграли — такое вот "обучение". Например, "красные" иранцы не должны были выключать РЛС ПВО, им было запрещено произвольно менять дислокацию зенитно-ракетных, радиотехнических и противокорабельных частей. А еще "красным" нельзя было сбивать самолеты ВТА "синих", везущие десант на точки десантирования. Более того, "красные" были обязаны раскрыть точки дислокации значительной части своих сил "синим", запретили использовать ряд видов вооружения, значительное число тактических приемов и неизлучающие средства связи! В общем, там, где джентльмены не могут выиграть по правилам, они меняют правила. Даже когда играют с другими джентльменами.Учения превратились в профанацию, призванную показать жизнеспособность изначально уязвимой и "дырявой" концепции, на основании которой должна была строиться американская военная машина. Ван Рипер как честный офицер (в те времена в ВС США их еще хватало, но с течением времени, как мы видим, концентрация их стала снижаться, хотя и не до нуля) отказался от участия, заявив, что это "бесполезная растрата 250 млн. долл.", предназначенная лишь для доказательства ущербных концепций и непогрешимости военного руководства. Причем он позже заявил, что все это уже было — когда министр обороны Макнамара в начале Вьетнамской войны делал все для того, чтобы доказать утверждение, что армия США не может проиграть эту войну, просто потому, что не может. Однако, как мы знаем, смогла.Генерал Пол Ван Рипер жив-здоров и сейчас, хотя ему уже за 80, и периодически дает интервью, в которых вспоминает и эту историю, да и по нынешним событиям "прохаживается" крайне нелестно. Был он критиком и войны с Ираком, речь не о первой войне, в которой он сам участвовал, а о второй, да и Афганистан не забыл. В общем, желающие могут сами покопаться в англоязычном сегменте Сети и почитать речи этого военного деятеля.Университет морской пехоты США уже пятый год проводит свой ежегодный турнир по военным варгеймам, Exercise Sea Dragon, и считает его одним из лучших способов проверить своих курсантов и слушателей, и не только их, но и концепции, используемые американскими ВС. Участники узнают гораздо больше о себе, своих ошибочных предположениях, планах, предвзятых тактических методах и об оперативном искусстве. Правила турнира каждый год несколько менялись, подстраиваясь и под возможности программного обеспечения учений, и под изменения в сценариях и возможностях условных противников — ведь противники были не абстрактными, а конкретными странами, с конкретными точками конфликта, сценариями, наборами сил и средств. Сами штабные игры построены по "семинарному", командному принципу, с выполнением сторонами ряда обязательных или относительно свободных сценариев, построенных так, чтобы обучаемые действовали как можно более слаженно и действовали наиболее правильным образом. Сам турнир построен по круговой системе с вылетом "нокаутированных" команд. Причем сценарии, что интересно, строятся так, что учитывают либо современные возможности ВС США (и КМП США, в особенности) и их потенциальных супостатов, и те, что будут в ближайшей перспективе — к 2025 г. Разумеется, речь лишь о представлениях США о возможностях и тактических решениях противников — знать-то точно они не могут.При этом сценарии допускали (не все) использование тактического ядерного оружия сторонами, то есть тактических авиабомб В61 у США (больше нет ничего), и арсеналов противника. В случае, если речь шла о России, список был очень длинным и разнообразным. Включали в себя сценарии и задачи подавления ПВО противника, если ее вообще было возможным подавить — что в случае с Россией оказывалось почти всегда нереальной задачей. И действия в условиях, когда нет ни привычной авиаподдержки, ни господства в воздухе, а противник превосходит серьезно численностью, "железом" (тяжелой техникой, особенно танками, БМП, БТР) и артиллерией. Что характерно, устроители "Морского дракона" не совершают ошибок устроителей вышеупомянутого "Вызова тысячелетия", сковывая противника кандалами и сажая его на короткую цепь у столба, чтобы не скрылся. Это, кстати, любят делать разные отечественные диванные аналитики, рассматривая сценарии вроде "один из округов ВС РФ или часть его сил в регионе без участия остальных сил — против ВС некоей соседней крупной страны или коалиции союзников". Впрочем, они-то не офицеров будущих учат, у них иная задача — жути нагнать.И вот что выяснилось в ходе турниров. Столь обожаемая американцами воздушная поддержка — это не панацея и даже не данность, присущая американской армии, равно как и господство в воздухе — оно тоже американцам совершенно не гарантировано. ВС США привыкли, воюя с различными слабыми противниками, полагаться на авиацию — противник либо слаб, либо хронически туп и криворук, либо пассивен, и ему можно вдумчиво и последовательно наносить поражение с воздуха. Опыт операций говорит о возможности завоевания господства в воздухе и обеспечения наземных сил нужным числом вылетов и авиаударов. Но, как показывает опыт моделирования, в том числе и "Морского дракона", это ни разу не случалось в раундах против противника, имитирующего ВС РФ либо обладавшего сходным набором боевых средств ПВО, РЭБ и т.п., то есть противника, обладавшего современной эшелонированной интегрированной системой ПВО (Integrated Air Defence System — IADS). В ходе таких раундов обучаемые быстро отучались видеть противника просто как набор доступных целей. Ситуация с воздушной компонентой во всех раундах против "русских" была просто катастрофической. Так, парк ударных вертолетов во всех матчах либо был полностью уничтожен, либо терял больше половины или двух третей боеспособного парка (что, в общем, от уничтожения ничем не отличается с точки зрения оперативной — авиация перестает существовать как боеготовная сила). Это же касалось вертолетов вообще. Что до самолетного парка, то там показатели были немногим лучше — падение боеспособного парка ниже 50% во всех матчах как минимум.Оставшись без авиации, "синие" во всех случаях были вынуждены использовать лишь то вооружение, которым располагают наземные силы, то есть в первую очередь артиллерию. При этом они оказывались как под сильным воздушным прессингом "красных" участников и воздействием их артиллерии и "средств разрушения управления войсками" (видимо, речь о РЭБ). Были вынуждены маневрировать силами и средствами, стараясь уйти из-под ударов, причем очень активно, но это не всегда помогало. Но в целом приходилось вертеться, чтобы спастись. И правильно выбирать позиции. Тот, кто выбирал их неверно, имел катастрофические результаты в итоге матча. Также выяснилось, что штабы бригадных боевых групп (бригад) уничтожались у "синих" практически в 80% раундов, а штабы батальонов и рот уничтожались или теряли боеспособность и способность управлять еще чаще. Подобные результаты были получены на протяжении турниров в течение двух лет! При этом избиваемые команды-участники были вынуждены искать решения по децентрализации управления, обеспечению автономного ведения боевых действий в условиях нарушенной связи и управления — в общем, приходили к решениям, которые частично в свое время использовал тот же Ван Рипер.Выход из ситуации на перспективу участники турниров видят в том, что, раз противник силен, технически развит, тактически подготовлен, умен и не даст добиться над собой численного превосходства в технике и людях, следует компенсировать в будущем ситуацию массированием участия в боевых действиях беспилотных и минимально пилотируемых боевых средств. В том числе и наземных и одноразовых. В нескольких "перспективных" раундах "синие" пробовали т. н. Manned-Unmanned Teaming (MUMT) — пилотируемо-беспилотное войсковое объединение, и достаточно успешно — удавалось выживать под валом ракетно-артиллерийского поражения или вводить противника в заблуждение. В общем, нечто вроде прорабатываемых у нас обликов перспективных дивизий, полков и бригад, с батальонами и ротами боевых робототехнических комплексов (БРТК). Да только пока что и у нас результаты первого боевого использования БРТК на реальной войне показывают, что роты и батальоны формировать рановато — для некоторых типов операций на войне гусеничные и колесные "терминаторы" подходят, а вот для всех остальных пока что нет. Но работы идут и идут активно, вплоть до уровня, как известно, танков-БРТК и прочего. Американцы тоже, как видим, пришли к схожим выводам, в том числе и в моделировании на штабных играх. Будущее покажет, является предложенное решение пригодным или же станет очередной химерой, как целый ряд предыдущих концепций ВС США, таких, как "Воздушно-наземная операция" и "Борьба со вторыми эшелонами", или нынешние "сетецентрические" концепции.Есть, однако, еще один плюс турниров типа вышеописанного: курсанты и слушатели когда-то станут офицерами и генералами. И представлять себе, что "эти русские" на самом деле последний противник, с которым бы стоило связаться, они не просто должны — обязаны с младых ногтей. Военному в наш ядерный век нужен трезвый взгляд и на мир, и на свои возможности. Они должны и донести свое мнение до политиков, и самолично не сделать глупостей, за которые расплатятся миллионы и сотни миллионов при худших сценариях. Правда, американских военных, к сожалению, плохо слушают американские политики. Видно, им тоже надо "поиграть в игрушки"? А то еще доиграются… Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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