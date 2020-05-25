Полезные дороги: сокращение инвестпрограммы РЖД не скажется на гражданах

Сокращение инвестиционной программы РЖД на 200 млрд рублей не затронет обычных граждан, так как решение компании не скажется на действующей инфраструктуре. Об этом «Известиям» заявили эксперты по итогам встречи Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым . Президент во время этой беседы призвал еще раз внимательно проанализировать возможности по объемам вложений, так как от этого зависит состояние разных отраслей российской экономики. Транспортный вопрос в связке с туристической отраслью поднимался и на совещании правительства. Как пояснили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ), гражданам надо с пониманием отнестись к рекомендациям кабмина воздержаться от поездок за границу. Ведь несмотря на стабилизацию эпидемии в РФ, в мире ситуация остается напряженной. Поэтому ждать возобновления турпотока из России стоит не раньше конца лета — начала осени, отметили в РСТ.

«Сокращать по минимуму»

Президент, работающий в последнее время исключительно из резиденции в Ново-Огарево, 25 мая решил сменить обстановку и отправился в Кремль. Именно здесь он в формате тет-а-тет, а не в привычном для «коронавирусной эпохи» режиме видеоконференции провел беседу с главой РЖД Олегом Белозеровым. Одним из главных стал вопрос инвестиционной деятельности компании.

По словам главы государства, железные дороги остаются ключевым видом транспорта для страны с учетом ее территории. При этом от реализации инвестиционных программ зависит экономическое состояние многих отраслей.

Встреча Владимира Путина с главой РЖД Олегом Белозеровым, 25 мая 2020 года Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Никольский

Тем не менее, в условиях кризиса даже столь крупные компании вынуждены прибегать к ограничительным мерам. Так, РЖД в этом году рассчитывает сократить инвестпрограмму на 200 млрд рублей — с запланированных 820 млрд до 620 млрд рублей. Тем не менее речь идет прежде всего об уменьшении вложений в проектирование , пояснил на встрече Олег Белозеров. Работа над созданием беспилотной «Ласточки» и разработка технологий виртуальной сцепки грузовых локомотивов продолжается . Кроме того, не прекращается и деятельность по развитию инфраструктуры на Восточном полигоне.

— В проектирование можно, я согласен. А вот в реальный сектор — желательно все-таки сокращать по минимуму, — отреагировал Владимир Путин.

При этом глава государства согласился, что «вкладывать в никуда либо с большими рисками не следует». Тем не менее президент всё же призвал руководство компании еще раз внимательно проанализировать возможности по объемам инвестиций . К слову, просьба Владимира Путина не осталась без внимания, поскольку Олег Белозеров пообещал в следующий раз вернуться в Кремль с новыми идеями.

— У нас есть вариант, когда мы сможем еще увеличить объем за счет наших средств без поддержки федерального бюджета. Мы знаем, как это сделать, но нам нужен промежуток времени подготовить материал, — заверил он главу государства.

Российский железнодорожный перевозчик реализует эти 200 млрд рублей в последующие годы, считает генеральный директор консалтингового агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

— Обычных граждан уменьшение инвестиционной программы РЖД никак не коснется, а говорить о сокращении штата достаточно сложно. Может быть кумулятивный эффект, но это пока неизвестно, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев

По мнению эксперта, РЖД в сложившейся ситуация не сможет поднять тарифы на грузоперевозки, потому что Федеральной антимонопольной службой установлено правило «инфляция минус». Это механизм, при котором цены на перевозки не могут индексироваться выше установленной планки.

Инвестиционные программы рассчитаны на развитие инфраструктуры, а пандемия и экономический кризис не могли не затронуть РЖД, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов . Как он пояснил «Известиям», сокращение вложений коснется тех регионов, где планировалось развитие новых проектов. Однако, в целом на действующей инфраструктуре это вряд ли отразится, а значит, массовый потребитель не почувствует серьезных последствий от принятого компанией решения.

Тема железных дорог в понедельник также обсуждалась на уровне правительства. Камбин установил новые правила предоставления субсидий РЖД из федерального бюджета, которые направлены на уменьшение логистических затрат и сохранение баланса цен на сельхозпродукцию в разных регионах страны, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, речь идет прежде всего о поставках зерна, овощей, фруктов и других товаров из Центральной России и Сибири на Дальний Восток, а также о перевозке продукции сельхозпредприятий дальневосточных регионов в центр страны.

Оставайтесь дома

В этот же день состоялось заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением СОVID-19 на территории РФ. Во время него Михаил Мишустин поднял тему курортного сезона, которая сейчас волнует многих россиян. Премьер-министр, однако, не обрадовал заядлых путешественников, попросив граждан не торопиться с поездками за границу.

По его словам, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, однако Всемирная организация здравоохранения по-прежнему считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала каких-либо рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки . Кроме того, важно помнить, что изначально COVID-19 был ввезен из-за границы, подчеркнул председатель правительства.

— За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию, — заявил Михаил Мишустин . — Лучше и безопаснее — провести отпуск в своей стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

При этом он пояснил, что с 1 июня во многих российских регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. Кроме того, на следующем этапе в случае благоприятной эпидемиологической обстановки возобновится запуск курортов в полном объеме.

По данным Всероссийского центра изучения общественно мнения (ВЦИОМ), 61% россиян собирается отдохнуть летом дома. На даче или в саду планируют провести отпуск 31%, а о путешествиях по стране задумаются 11% граждан. При этом за границу намерены попасть лишь 4%.

Призыв премьер-министра, возможно, связан с заявлением некоторых стран о готовности принять иностранных туристов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин . К примеру, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу недавно сообщил, что чартеры из РФ могут возобновиться раньше регулярных рейсов. Греция собирается запустить туристический сезон с середины июня. К приему отдыхающих также готовятся в Италии и Испании.

Юрий Барзыкин отметил в беседе с «Известиями», что в нынешних реалиях действительно стоит начать с развития внутреннего туризма и спокойно относиться к подобным рекомендациям. Хотя эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется, страна по-прежнему занимает третье место по количеству зарегистрированных пациентов с коронавирусом. По его мнению, более-менее стабильный туристический поток из России может теоретически возобновиться в конце лета или начале осени . При этом наиболее доступными для граждан станут, по всей видимости, средиземноморские страны. Речь идет, например, о Турции, Италии, Испании, Тунисе и Кипре, подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Также иностранцы могли бы начинать посещать Россию осенью этого года. Однако для каждой страны необходимо использовать индивидуальный подход, чтобы не допустить приезда туристов из регионов с плохой эпидемиологической обстановкой, считает Юрий Барзыкин.