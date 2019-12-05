Полезла с поцелуями: Мелания Трамп оконфузилась на встрече с королевской семьёй - СМИ

СМИ раскритиковали первую леди Соединённых Штатов Америки за поведение на встрече с членами королевской семьи в Великобритании. Не зная правил протокола, Мелания Трамп поцеловала герцогиню Корнуольскую Камиллу в щеку. Хотя считается, что это допустимо только между членами монаршей семьи, пишет "Мир 24" со ссылкой на Exspress.

Пользователи Сети не оценили и костюм Мелании Трамп. Она появилась на встрече в платье цвета фуксии, таких же туфлях и ярко-жёлтом пальто.

До этого Меланиья Трамп подверглась критике из-за своих знаний. Первая леди утверждала, что в совершенстве владеет французским, немецким и итальянским. Однако эксперты пришли к другому выводу. Уровень знаний Мелании Трамп оказался ниже базового.

Это не первый раз, когда первая леди государства оказывается в неудобном положении. В начале 2019 года пользователи соцсетей смеялись над фотографией первой леди США Мелании Трамп, стоящей с одной перчаткой во время выступления в Конгрессе президента Дональда Трампа. "Если нужна помощь, моргните дважды", - пошутила Шэри Шэннон. Оказалось, что Мелания поприветствовала собравшихся, сняв одну кожаную перчатку для рукопожатия, однако не сняла вторую перчатку до конца мероприятия.