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Полезла с поцелуями: Мелания Трамп оконфузилась на встрече с королевской семьёй - СМИ

05 декабря 2019, 18:24  •  76 • В мире
Супруга американского президента Мелания Трамп допустила грубое нарушение этикета во время встречи с королевской семьёй в Великобритании. Во время приветствия первая леди поцеловала в щеку герцогиню Корнуольскую Камиллу. Однако это недопустимо, так выразить эмоции могли только члены королевской семьи между собой, передаёт "Мир 24" со ссылкой на Express.
СМИ раскритиковали первую леди Соединённых Штатов Америки за поведение на встрече с членами королевской семьи в Великобритании. Не зная правил протокола, Мелания Трамп поцеловала герцогиню Корнуольскую Камиллу в щеку. Хотя считается, что это допустимо только между членами монаршей семьи, пишет "Мир 24" со ссылкой на Exspress.
Пользователи Сети не оценили и костюм Мелании Трамп. Она появилась на встрече в платье цвета фуксии, таких же туфлях и ярко-жёлтом пальто.
До этого Меланиья Трамп подверглась критике из-за своих знаний. Первая леди утверждала, что в совершенстве владеет французским, немецким и итальянским. Однако эксперты пришли к другому выводу. Уровень знаний Мелании Трамп оказался ниже базового.
Это не первый раз, когда первая леди государства оказывается в неудобном положении. В начале 2019 года пользователи соцсетей смеялись над фотографией первой леди США Мелании Трамп, стоящей с одной перчаткой во время выступления в Конгрессе президента Дональда Трампа. "Если нужна помощь, моргните дважды", - пошутила Шэри Шэннон. Оказалось, что Мелания поприветствовала собравшихся, сняв одну кожаную перчатку для рукопожатия, однако не сняла вторую перчатку до конца мероприятия.

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