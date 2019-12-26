Polexit – это как Brexit, только для Польши

Отношения между Варшавой и Брюсселем обостряются

12-13 декабря в Брюсселе прошёл саммит Евросоюза, на котором был принят генеральный план превращения Европы в климатически нейтральный континент. «ЕС достигнет климатической нейтральности к 2050 году», – заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов.

По планам Брюсселя, европейская экономика должна быть полностью перестроена, а европейской промышленности придётся следовать жёстким экологическим нормам. В ближайшие годы на реализацию «Зелёного пакта для Европы» будет выделено 100 миллиардов евро, а до 2030 года – один триллион евро. Кроме того, Еврокомиссия намерена расширить систему торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Соглашение не поддержала лишь одна страна Евросоюза – Польша.

Польская энергетика зависит от угля, и Варшава предложила перенести дату достижения «углеродной нейтральности» гораздо дальше – на 2070 год. Евросоюз польское предложение отклонил. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий просил выделить Польше 560 миллиардов евро, чтобы помочь его стране закрыть угольные заводы, но Брюссель и в этой просьбе отказал.

Между тем Польша во многом обязана Евросоюзу своими экономическими успехами последних десятилетий; за 15 лет членства в ЕС страна получила более ста млрд евро. На эти деньги были построены дороги, модернизированы старые железнодорожные пути, водопровод, канализационная система. Значительные средства были выделены на постройку очистных сооружений, свалок, мусоросжигательных заводов, на закупку медицинского оборудования для больниц. С 1989 года Польша увеличила свой ВВП на душу населения почти на 150% – больше, чем любая другая страна Европы. Для сравнения: показатели стран-членов еврозоны улучшились менее чем на 40%. Несмотря на то, что по всей Европе замедляется рост ВВП, темпы роста польской экономики в 2019 году составят, по оценке МВФ, 3,5% и останутся такими же до конца 2023 года. В сентябре 2018 года индексное агентство FTSE Russel признало Польшу «развитым рынком» (developed market). Эти успехи были достигнуты в том числе за счёт того, что при вступлении в ЕС Польше списали $ 25 млрд. внешних долгов.

Из Польши делали «картинку», но теперь «картинка» хочет следовать «своим путём». Ведь у экономических успехов есть и оборотная сторона.

Страна влезала в долги, её внешний долг составляет более $352 млрд. А вписаться в планы Евросоюза по «углеводной нейтральности» означает для поляков согласиться на торможение экономического роста и череду дефицитных бюджетов. Можно понять министра энергетики Польши Кшиштофа Тхожевского, заявляющего, что он рассматривает «как фантазию, когда кто-то говорит, что Польша может достичь цели нулевого уровня выбросов к 2050 году». Стране понадобится до 900 миллиардов евро для развития возобновляемых источников энергии, отключения угольных электростанций, очистки строительного сектора.

Разногласия Польши с Евросоюзом не исчерпываются проблемами «Зелёного пакта». Летом 2017 года правящая партия «Право и справедливость» инициировала судебную реформу, которая подчиняла польские суды парламенту и Минюсту.

Оппозиция резко критиковала реформу, обвинив «Право и справедливость» в государственном перевороте и установлении диктатуры. Пятеро бывших судей Конституционного трибунала выступили с заявлением о том, что в результате реформы Польша перестаёт быть демократией. Еврокомиссия заявила, что польская реформа уничтожает независимость судов, и призвала отложить её проведение, пригрозив санкциями; тем не менее 20 июля 2019 года закон о судебной реформе был принят сеймом.

После этого, в октябре, Европейский суд обязал польские власти приостановить реализацию национальной судебной реформы. Иск в Европейский суд подала Еврокомиссия, начавшая разбирательство в отношении нарушения Польшей законодательства ЕС на том основании, что польская судебная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. В итоге в конце ноября польский парламент выполнил требование Евросоюза и отказался от проведения реформы Верховного суда.

Уступив Брюсселю в вопросе о судебной реформе, Польша уступит, видимо, и в том, что касается «зелёной энергетики». Обращает на себя внимание заявление президента Франции Э.Макрона: «Польша, конечно, вправе просить о проявлении солидарности со стороны союзников, так как ее экономика в большой степени зависит от угольных электростанций, однако механизм солидарности Евросоюза не должен распространяться на Польшу, если она не подпишется под общеевропейскими климатическими целями-2050».