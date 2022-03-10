Полевые исследования: на что способны мобильные лаборатории войск РХБЗ России

Новейший полевой лабораторный комплекс исследований КЛП-10 поступил на вооружение войск РХБЗ Восточного военного округа, сообщили в военном ведомстве. Система позволяет проводить качественный и количественный анализ проб воздуха, воды, грунта и других объектов на наличие токсинов, химикатов, радиоактивных веществ и биологически патогенных агентов. Схожий функционал в российской армии выполняют мобильные лаборатории КЛП-1Э и ПХЛ-2. По мнению экспертов, подобная техника востребована на современном театре военных действий.

На вооружение соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), дислоцированного в Приамурье, поступил новейший полевой лабораторный комплекс исследований КЛП-10. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Комплекс позволяет проводить качественный и количественный анализ проб воздуха, воды, грунта и других объектов на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ и биологически патогенных агентов», — говорится в материалах военного ведомства РФ.

Помимо этого, КЛП-10 может использоваться в медицинских целях. В частности, мобильная лаборатория оснащена оборудованием для проведения ПЦР-анализов.

Полевой комплекс состоит из биологического, химического, радиационного и жилого модулей, размещённых на шасси повышенной проходимости КамАЗ-6350 «Мустанг» с колёсной базой 8 × 8. Эта вездеходная платформа способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Грузоподъёмность КамАЗ-6350 составляет 10 т, скорость — до 95 км/ч, общая ёмкость двух топливных баков — 560 л, максимальная мощность восьмицилиндрового дизельного двигателя — до 360 л. с., температурный диапазон выполнения задач — от -50 до +50 °C. В военном исполнении на вездеходах предусмотрена защита топливных баков, днища мотора и аккумуляторов.

Разработчик КЛП-10 позаботился об удобстве работы экипажа. В жилой секции комплекса предусмотрены возможности для отдыха, приёма пищи и санитарно-гигиенических нужд. Модуль позволяет военнослужащим в течение десяти суток действовать в автономном режиме.

Расширенный функционал

Из официальной информации следует, что, помимо КЛП-10, в арсенал войск РХБЗ входит ряд других высокоэффективных мобильных комплексов. Один из них — КЛП-1Э, хорошо зарекомендовавший себя в ходе боевых операций ВС РФ. В 2019 году холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») завершил модернизацию этой лаборатории.

В результате обновления удалось повысить надёжность, точность и оперативность выявления радиационных, химических, биологических и токсинных средств поражения. Также отечественные инженеры усовершенствовали возможности оценки окружающей среды.

Мобильная лаборатория КЛП-1Э

© Ростех

«Функционал лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно идентифицировать карантинные инфекции и оперативно передавать собранную информацию с помощью специальной системы связи», — говорится в материалах «Росэлектроники».

Как отмечают в холдинге, взятые КЛП-1Э пробы, в том числе представляющие опасность для человека и окружающей среды, могут без риска храниться и транспортироваться. Данный лабораторный комплекс может применяться ВС, а также МЧС в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Ещё одной уникальной мобильной лабораторией является ПХЛ-2. Комплекс способен определить до 8 тыс. химических соединений. Как рассказал ранее журналистам генерал-майор Валерий Васильев, система состоит из двух модулей.

По словам военачальника, первая секция применяется для изучения проб на наличие химических, токсических и радиационных веществ, вторая — для обнаружения «аэрозолей биологических средств, установления принадлежности биологических агентов и экстренного определения карантинных инфекций».

В 2018 году ПХЛ-2 применялся в сирийском Алеппо для анализа проб местного грунта и осколков снарядов с отравляющими веществами, которыми боевики обстреливали жилые кварталы города.

Одной из модификаций этой полевой лаборатории является комплекс ПХЛ-2Б. По информации Минобороны РФ, он «позволяет вести постоянный химический и дозиметрический контроль за окружающей средой в пробах, взятых из различных источников: воды, грунта, техники, предметов обмундирования и снаряжения».

Как отметил в комментарии RT эксперт Бюро военно-политического анализа офицер запаса войск РХБЗ Николай Костикин, на современном театре военных действий (ТВД) не обойтись без применения полевых лабораторий и разведывательных машин РХБЗ из-за сохраняющихся угроз применения химического оружия и иных средств массового поражения.

«Техническое обеспечение и уровень профессиональной подготовки наших военнослужащих позволяют сделать вывод, что войска РХБЗ готовы к такого рода вызовам», — сказал Костикин.

«Риск утечки»

Особую актуальность работа техники войск РХБЗ приобретает в специальной военной операции на Украине, отмечают эксперты. Напомним, в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК поставили украинским войскам отравляющие вещества.

Как уточнили в ДНР, химические компоненты помещены в 40-мм металлические контейнеры, которые могут применяться с БПЛА и гранатомётов. В настоящее время судьба доставленного из США химоружия неизвестна.

Кроме того, Костикин обратил внимание на вопрос с безопасностью ядерной инфраструктуры Украины. Как известно, в стране действуют четыре атомные станции с 15 энергоблоками — Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Запорожская, которая считается самой мощной в Европе. Также там находится саркофаг Чернобыльской АЭС.

«Уровень радиации на станции в норме»: российские десантники о ситуации на ЧАЭС

С конца февраля российские войска контролируют саркофаг ЧАЭС и город Энергодар вместе с ЗАЭС. Однако работа ВС РФ не обошлась без провокаций. 4 марта украинская диверсионная группа напала на патруль Росгвардии на прилегающей к Запорожской станции территории.

«Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — рассказал об инциденте официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ответным огнём российского патруля огневые точки противника были подавлены. Покидая здание, украинские диверсанты подожгли учебно-тренировочный корпус. Возгорание было ликвидировано местными пожарными. Радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС остался в норме.

«Российские военнослужащие делают всё возможное, чтобы в ходе спецоперации не допустить срывов в обслуживании ЧАЭС и работе Запорожской атомной станции», — отметил Костикин.

Как отметил в беседе с RT бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, серьёзную опасность сейчас представляют и биологические лаборатории Пентагона, развёрнутые на Украине.

По данным российского военного ведомства, которое завладело секретными документами Украины, в соседней стране по заказу управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA) было открыто более трёх десятков исследовательских учреждений.

После старта спецоперации началось уничтожение части биологических патогенных агентов, включая возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Так, во Львове было ликвидировано более 320 ёмкостей: 232 — с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, десять — с бруцеллёзом и пять — с чумой.

Как сообщила 8 марта журналистам заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, американские власти работают с украинскими коллегами над уничтожением «исследовательских материалов», чтобы не допустить их попадания под контроль россиян.

В Следственном комитете РФ квалифицировали деятельность биолабораторий ВС США как нарушение положений Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

9 марта в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сеть биолабораторий Пентагона на территории Украины является угрозой России.

Военнослужащий войск РХБЗ России

© Министерство обороны РФ

«Это полностью меняет картину вовлечённости США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране», — сказала Захарова.

Как считает Никулин, учитывая угрожающий характер деятельности американских биолабораторий, участники спецоперации будут стремиться защитить личный состав и мирных жителей. По мнению эксперта, на Украине востребован тот парк полевых лабораторий и машин разведки, который есть у войск РХБЗ России.

«Я надеюсь, что не дойдёт до применения боевых вирусов или бактерий против наших военных и мирных жителей, но существует риск утечки отравляющих токсичных веществ, патогенов, бактерий, вирусов. У войск РХБЗ есть техника для борьбы с последствиями утечки, хорошо отработана и методика помощи людям в подобных ситуациях», — пояснил Никулин.