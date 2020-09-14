Полетят ли японские ядерные ракеты в сторону России?

Ядерное вооружение Японии для нас – не пожар на другом берегу реки

В российских СМИ, включая государственные, активно обсуждаются публикуемые в Японии «предложения читателей» отбить российские Курильские острова ядерными ракетами. Это рекомендуют, например, читатели статьи о будущем Курил, опубликованной на сайте японского издания Yahoo News Japan.

Милитаристские призывы японцев «разобраться с Россией силой» не новы. Просто они неизвестны не читающим японскую прессу нашим людям. Последнее же время интернет-портал ИноСМИ стал такие призывы переводить и публиковать. И правильно делает, ибо в России должны знать, что в Японии немало объединённых в ультраправые организации воинствующих профашистских элементов, которые всерьез требуют заполучить российские Сахалин и все Курильские острова, не останавливаясь перед войной.

И это не только безответственные маргиналы. Подчас с такими призывами выступают занимающие официальные посты японские политики. На памяти высказывания депутата японского парламента Ходаки Маруямы о том, что «северные территории» Японии можно «вернуть только войной».

Тех, кто уповает на ядерную мощь нашего государства и слабость японских «сил самообороны», не должны успокаивать ни сохраняющиеся мирные положения Конституции Японии, ни объявленные полвека назад парламентом «три неядерных принципа» с торжественным отказом Страны восходящего солнца от создания, владения и ввоза любых видов ядерного оружия. Эти принципы давно выхолощены.

В наши дни обладание Японией ядерным оружием открыто допускается крупными японскими политиками. Выступая 30 ноября 2006 года на заседании комитета по безопасности палаты представителей, тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что «Япония владеет технологиями создания ядерного оружия, но не планирует его создавать». При этом министр разъяснил позицию кабинета, состоящую в том, что конституция страны якобы не запрещает ей иметь ядерное оружие. «Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9−1 статьи конституции, – заявил Асо, – и не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение».

В течение всего срока пребывания у власти Синдзо Абэ ближайший соратник премьера Асо совмещал посты заместителя главы правительства и ключевую должность министра финансов. Не исключено, что он, несмотря на преклонный возраст, сохранит свои позиции и в новом Кабинете министров.

Ситуация вокруг вопроса о превращении Японии в ядерную державу меняется на глазах. Еще не столь давно в Вашингтоне опасались, что, став ядерными государствами, Япония и Республика Корея могут за ненадобностью отказаться от военных услуг Америки. А это означало бы уход США с Дальнего Востока, что вовсе не входит в планы американцев, рассматривающих военные базы в Японии и Южной Корее как важные опорные пункты своей стратегии. В наши же дни позиция американской администрации иная. Известно высказывание Дональда Трампа о допустимости и даже желательности ядерного вооружения Японии «для своей защиты». Подобные речи встречают теплый прием у японских реваншистов, мечтающих о возвращении «утраченных» территорий, в том числе Сахалина и Курил. Они уповают на то, что «отбивать исконные территории» Япония будет под прикрытием США.

Сообщается, что Япония накопила запасы для создания как уранового, так и плутониевого ядерного оружия. По публиковавшимся данным, на конец марта 2005 года страна имела 43,8 тонны плутония, из которых 5,9 тонны хранятся на территории самой Японии, и 37,9 тонны – в Англии и Франции. «Если исходить из того, что для изготовления одного ядерного боезаряда необходимо 8 кг плутония, – указывают эксперты, – того количества, которым обладает Япония, хватит почти на 5475 боезарядов». Существует информация о том, что процесс создания ядерного оружия в Японии займет не более шести недель. Имеются в виду отвечающие всем современным требованиям ядерные боеприпасы, будь то авиабомбы или боеголовки для ракет. Думаю, что не понадобится и шести недель, ибо нельзя исключать, что все компоненты ядерных бомб и боеголовок ракет уже созданы и остаётся лишь их собрать.

Можно ожидать, что администрация США продолжит подталкивать Токио к наращиванию вооружений. Одобрив, а скорее всего инициировав пересмотр «мирных» статей конституции, Вашингтон стремится шире использовать японские вооруженные силы в военных операциях США. Столкнувшись с нежеланием европейских союзников по НАТО безропотно участвовать в их авантюрах, американцы обращают свой взор на всё ещё послушную Японию. Вашингтон добился того, что правительство Абэ протащило через парламент законопроект, позволяющий японским силам самообороны участвовать совместно с армией и флотом США в любых операциях в горячих точках. «Это, – заявлял заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джек Крауч, – необходимо для обеспечения безопасности в нестабильных регионах мира». Известны и призывы Вашингтона «подключить Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию к структурам НАТО». Военный вес Японии в этих структурах неизмеримо возрастет, обрети она статус ядерной державы.

На наращивание военной мощи Японии и возрождение военно-промышленного комплекса страны были направлены политические усилия премьера Абэ, требовавшего отказаться от конституционных запретов иметь мощные вооруженные силы и участвовать в войнах. Заметим, что идущий ему на смену генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга неизменно заявляет о неуклонном следовании курсу своего патрона на отмену «мирных статей» Конституции Японии и на «возвращение северных территорий».

Учитывая территориальную близость Японии к России, ситуация расползания ядерного оружия по Северо-Восточной Азии не может и не должна рассматриваться Москвой как пожар на другом берегу реки. Неизбежная в этом случае гонка вооружений не только создаст угрозу вовлечения России в военные конфликты, но и поставит под вопрос планы улучшения социально-экономического положения населения восточных районов РФ, решения весьма острой здесь демографической проблемы.

Хочется верить, что в Японии осознают преимущества политики диалога и сотрудничества, с одной стороны, и опасность обострения ядерного противостояния в регионе – с другой. Ибо и без того правительство Страны восходящего солнца, согласившись на размещение на своей территории многочисленных военных баз США, вопреки протестам народа, превратило Японские острова в объекты потенциальных ответных, а то и превентивных ударов.