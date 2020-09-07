«Полет в бездну Тартара».Украинской власти не понравился видеоролик телеканала «Наш»







На Украине Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ополчился против телеканала «Наш», который в День независимости Украины выпустил в эфир ролик, иллюстрирующий ее сомнительные итоги.В этой связи Нацсовет назначил внеплановую проверку указанного СМИ, сообщает пресс-служба регулятора.Внимание Нацсовета привлек 53-секундный ролик телеканала, в котором под унылое музыкальное сопровождение безмолвно демонстрируется видеоряд с основными достижениями украинской независимости, среди которых нет ни одного, который можно было бы назвать объективно положительным. На их фоне появляется девушка в раздумья над бюллетенем для голосования о независимости, которая так и не решается сказать ей «Да». Венчает видеоряд вопрос создателей «Наша (не)зависимость?».«Этот видеоролик создает образ негативных последствий выбора украинского народа во время проведения 1 декабря 1991 Всеукраинского референдума, на котором 90,32% граждан, принявших участие в голосовании (а это 84,18% населения Украины), поддержали независимость Украины.Распространение в эфире телеканала такого видеоматериала именно в день государственного общенародного праздника – Дня Независимости Украины – имеет признаки дискриминации в отношении тех граждан Украины, через выбор которых на Всеукраинском референдуме в декабре 1991 года наше государство обрело независимость, а также разжигание вражды между различными группами населения страны», – говорится в заявлении Нацсовета, и добавляется, что по результатам проверки будет принято взвешенное решение.В свою очередь на телеканале «Наш» эту проверку назвали давлением со стороны властей.Ролик не понравился регулятору, однако, зрители, судя по комментариям в Сети, придерживаются иного мнения. Под соответствующим контентом в YouTube украинцы пишут, что в нем отображается совершенная правда в отношении независимости их государства.«Просто показано реально - Зеркало Истории Украины за 29 лет..», - пишет один из зрителей.«29-летие зависимости Украины от шакалов, которых мы зачем-то каждый раз выбираем. Где Украинцы, любящие свою Родину, а не за деньги», - мрачно замечает один из блогеров.«Прекрасное видео! Правда как она есть», - отмечают блогеры.«"Полет в бездну Тартара" точное название этого ролика. Путь в никуда», - констатируется в комментариях.«Полная правда. Все как оно и есть... К сожалению», - пишут украинцы.«30 лет независимости за 53 секунды. Печально, но это правда...», - не устают утверждать зрители.«Это реальность! Независим остался народ, теперь от него ничего не зависит. Теперь зависит от МВФ, они теперь диктуют, сколько закрыть школ, больниц, какую цену на топливо поставить, когда на пенсию идти. Лес вывозят, мораторий сняли по приказу МВФ, заводы разрушили. Г......ны все!», - отмечает один из украинцев.«Эх, отмотать бы всё назад!», - мечтательно высказался один из зрителей.