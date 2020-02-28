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Полет по приборам

28 февраля 2020, 20:09  •  153 • Карикатуры
© Виталий Подвицкий
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США. Военные утверждают, что инцидент произошел еще 17 февраля к западу от острова Гуам, применение лазера зафиксировал датчик на борту Poseidon.

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