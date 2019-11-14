Поле конкуренции — космос. Деньги на космическую войну США с Россией и Китаем • 33 • Аналитика

Военная активность России и Китая в космическом пространстве давно беспокоит США. Недавно американская разведка приняла решение изучить и оценить риски нанесения ударов по спутникам и иным космическим объектам США. В специальном ежегодном докладе, который публикуется 14 ноября, особое место уделяется экономическим и военным угрозам со стороны Китая и России.



Военно-космическое противостояние

Американский президент Дональд Трамп, как известно являющийся горячим сторонником вывода американских войск из Сирии и Афганистана, проявляет куда больший интерес к космосу, чем к ближневосточной политике. По мнению Трампа, именно космическое пространство в обозримом будущем станет главным полем конкуренции и даже противостояния великих держав современности – США, России и Китая. И перед Вашингтоном стоит непростая задача любыми силами обеспечить американское доминирование в космосе.





Неслучайно именно Трамп решил реализовать на практике идею, которая, конечно, появилась гораздо раньше его избрания на пост президента США, но все же не имела практического воплощения. Речь идет о создании Космического командования Вооруженных сил США, которое могло бы отвечать за ведение боевых действий в космическом пространстве.





«Зоной соперничества» называет космос председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, который не так давно в своем выступлении перечислил основные источники рисков для позиций США в космическом пространстве. По мнению генерала, они исходят от России и Китая, но стоит сбрасывать со счетов также Иран и Северную Корею.



Американское руководство видит большую угрозу для позиций США в том, что и другие страны также развивают свои космические программы, создают военно-космические силы, экспериментируют с различными видами вооружений. Например, большое беспокойство американцев вызвали испытания противоспутникового оружия, проведенные Индией, хотя в Вашингтоне никогда не рассматривали Нью-Дели в качестве противника. Но сам по себе факт того, что все новые и новые государства подключаются к космической гонке вооружений, не может не вызывать у американцев настороженности и, соответственно, не проявляться в стремлении создавать собственные космические силы.



Согласно международным договоренностям, в настоящее время в космосе запрещается лишь размещение оружия массового уничтожения. Относительно обычных видов вооружений в договорах и соглашениях ничего не сказано, но вплоть до последнего времени ни одна из космических держав не заявляла о том, что разместила в космосе какие-либо вооружения. Пока противостояние разворачивается скорее в сфере технологий, используемых при организации космической разведки, в сфере противокосмической обороны.



Но можно не сомневаться, что наращивание космических вооружений и создание новых технологий будет продолжаться. Не зря сам Дональд Трамп назвал космос следующей областью боевых действий, а руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разделил слова американского президента, также подчеркнув, что в этом не сомневается.



Разведка начала переоценку

Американское издание Bloomberg опубликовало интересный материал о позиции разведывательных служб США, которые сейчас очень внимательно наблюдают за любыми новыми технологиями, которые Россия и Китай апробируют в космическом пространстве.



Данные разведки будут необходимы для создания Космического командования ВС США, для выработки концепции материально-технического обеспечения и подготовки личного состава. Об этом сообщила официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт. Таким образом, она открыто подтвердила, что американское разведывательное сообщество в настоящее время занимается анализом и оценкой стратегических возможностей России, Китая, а также и других государств, действующих в космическом пространстве.



Каждые два – три года разведывательное сообщество США проводит своеобразную «ревизию», оценивая космический потенциал Китая, России и других государств. Главная задача – выявить, какие новые виды оружия или технологий у них появились, чем космическая активность угрожает США и каковы дальнейшие перспективы.



Интерес американской разведки к космическим программам других стран не беспочвенен. В США считают, что Россия и Китай как никогда прежде усилили свое присутствие в космосе. Президент Трамп считает, что причина тому – недостаточный уровень внимания Вашингтона к космическому пространству во время правления его предшественников. В результате мощь Китая и России возросла. Например, Китай ведет разработки сразу по нескольким направлениям – это и системы прямого вывода на орбиту, и системы поражения целей в космическом пространстве.



Американские эксперты утверждают, что сегодня китайские системы способны поражать практически все космические объекты США. Естественно, такое положение дел не может не вызывать особого беспокойства военного руководства Соединенных Штатов. Тем более, что Китай регулярно проводит учения, отрабатывая задачи по поражению целей в космическом пространстве. Разведка США располагает информацией и о том, что в КНР считают американскую космическую инфраструктуру более уязвимой.





Руководитель командования Космических сил США генерал Джон Реймонд в интервью журналистам отмечал, что в Пентагоне прекрасно понимают китайскую стратегию позиционирования в космическом пространстве. Китайцы, по словам американского генерала, создают оружие направленной энергии и лазеры, чтобы «слепить» американские спутники.





В США не сомневаются и в том, что многие космические проекты Китая, якобы являющиеся гражданскими, на самом деле имеют двойное назначение и вполне могут быть использованы в военных целях. И у этих опасений действительно есть основания, тем более, что и председатель КНР Си Цзиньпин никогда не скрывал амбициозных планов по превращению Поднебесной в сильнейшую державу не только на Земле, но и в космическом пространстве.



Что касается России, то стоит напомнить, что космическая отрасль является, при всей своей стратегической значимости и связи с военной сферой, одним из немногих направлений, сотрудничество по которым с США не прекратилось до сих пор. Американская космическая сфера во многом зависит от российской: это и запуски ракет «Союз», и российские ракетные двигатели.



Впрочем, в последнее время американская администрация взяла курс на окончательное прекращение любого взаимодействия с Россией в космической сфере. Но получится ли это у США, не очень понятно: по подсчетам американских аналитиков, отказ от российских двигателей РД-180 потребует не менее 1 млрд долларов инвестиций, но самое главное – займет как минимум пятилетний срок.



Активные действия России в космосе весьма тревожат американское руководство, поскольку в Вашингтоне очень обеспокоены совершенствованием противокосмической обороны нашей страны. В специальном докладе Института стратегических исследований армии США подчеркивается, что Советский Союз во время глобального противостояния в годы Холодной войны обладал такими видами вооружений как противоспутниковые ракеты прямого запуска, спутники-перехватчики и системы направленной энергии.



В современной России, подчеркивают американские аналитики, эти вооружения могут быть восстановлены, что значительно повысит уязвимость американских космических объектов. Привычная американская демагогия – обвинять Пекин и Москву в эскалации напряженности где угодно, в том числе и в космическом пространстве. Срежиссированный госпереворот?



Хотя в действительности именно Россия и Китай выступают с предложениями о демилитаризации космоса. Например, Москва и Пекин предлагали проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Но американское руководство целенаправленно избегает подписывать подобные соглашения, что показывает истинные цели США в космосе.



На космос нужны деньги

Конечно, пока США еще удерживают за собой мировое лидерство в космической сфере. В частности, из 1880 спутников, находящихся на орбите, и выполняющих разведывательные функции, 870 спутников принадлежат США. Поэтому кому-кому, но не американцам жаловаться на малое присутствие в космосе. Однако определенные проблемы в космической отрасли у США все же существуют и в немалой степени они связаны с масштабами финансирования.



Так, Пентагон просит увеличить бюджетные расходы на космические программы вооруженных сил. Причем рост финансирования, по мнению американских военных, должен быть довольно существенным. В бюджете на 2020 год просят заложить 14,1 млрд долларов, что на 14% выше, чем в предыдущем 2019 году. Но далеко не факт, что и впредь американские конгрессмены, особенно демократическое большинство, будут следовать за всеми пожеланиями американских военных.





В 2018 году американские конгрессмены и сенаторы весьма скептически встретили саму идею о создании отдельного Космического командования ВС США. Естественно, не проявили они особого стремления и к наращиванию расходов на формирование и усиление нового вида вооруженных сил, на чем настаивал Дональд Трамп.



Кстати, и бывший министр обороны США Джеймс Мэттис отнесся в свое время к идее создания космических войск весьма скептически. Разногласия с Трампом по целому ряду ключевых вопросов, включая и создание Космического командования, в конечном итоге стоили чрезмерно самонадеянному и обладающему собственной позицией Мэттису поста руководителя американского военного ведомства.



Не исключено, что многочисленные заявления представителей Пентагона и Национальной разведывательной службы США могут ставить своей задачей обоснование необходимости столь высоких бюджетных трат. Даже если угрозы со стороны Китая и России не столь велики, как о том заявляют ответственные генералы, их стоило бы раздуть, хотя бы ради увеличения бюджетного финансирования.



Собственно, это такая же стратегия запугивания, которую применяют прибалтийские страны, расписывая США и Евросоюзу мифические угрозы со стороны России, чтобы получать дополнительное финансирование. Правда, в данном случае, если говорить о конкуренции космических программ и противостоянии в космосе, мы имеем место с реальными рисками. Нельзя отрицать, что и Россия, и Китай ведут весьма успешные разработки в космической сфере. Американцы, впрочем, действуют точно также, не забывая и о собственных военно-космических программах. Военная активность России и Китая в космическом пространстве давно беспокоит США. Недавно американская разведка приняла решение изучить и оценить риски нанесения ударов по спутникам и иным космическим объектам США. В специальном ежегодном докладе, который публикуется 14 ноября, особое место уделяется экономическим и военным угрозам со стороны Китая и России.Американский президент Дональд Трамп, как известно являющийся горячим сторонником вывода американских войск из Сирии и Афганистана, проявляет куда больший интерес к космосу, чем к ближневосточной политике. По мнению Трампа, именно космическое пространство в обозримом будущем станет главным полем конкуренции и даже противостояния великих держав современности – США, России и Китая. И перед Вашингтоном стоит непростая задача любыми силами обеспечить американское доминирование в космосе.Неслучайно именно Трамп решил реализовать на практике идею, которая, конечно, появилась гораздо раньше его избрания на пост президента США, но все же не имела практического воплощения. Речь идет о создании Космического командования Вооруженных сил США, которое могло бы отвечать за ведение боевых действий в космическом пространстве.«Зоной соперничества» называет космос председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, который не так давно в своем выступлении перечислил основные источники рисков для позиций США в космическом пространстве. По мнению генерала, они исходят от России и Китая, но стоит сбрасывать со счетов также Иран и Северную Корею.Американское руководство видит большую угрозу для позиций США в том, что и другие страны также развивают свои космические программы, создают военно-космические силы, экспериментируют с различными видами вооружений. Например, большое беспокойство американцев вызвали испытания противоспутникового оружия, проведенные Индией, хотя в Вашингтоне никогда не рассматривали Нью-Дели в качестве противника. Но сам по себе факт того, что все новые и новые государства подключаются к космической гонке вооружений, не может не вызывать у американцев настороженности и, соответственно, не проявляться в стремлении создавать собственные космические силы.Согласно международным договоренностям, в настоящее время в космосе запрещается лишь размещение оружия массового уничтожения. Относительно обычных видов вооружений в договорах и соглашениях ничего не сказано, но вплоть до последнего времени ни одна из космических держав не заявляла о том, что разместила в космосе какие-либо вооружения. Пока противостояние разворачивается скорее в сфере технологий, используемых при организации космической разведки, в сфере противокосмической обороны.Но можно не сомневаться, что наращивание космических вооружений и создание новых технологий будет продолжаться. Не зря сам Дональд Трамп назвал космос следующей областью боевых действий, а руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разделил слова американского президента, также подчеркнув, что в этом не сомневается.Американское издание Bloomberg опубликовало интересный материал о позиции разведывательных служб США, которые сейчас очень внимательно наблюдают за любыми новыми технологиями, которые Россия и Китай апробируют в космическом пространстве.Данные разведки будут необходимы для создания Космического командования ВС США, для выработки концепции материально-технического обеспечения и подготовки личного состава. Об этом сообщила официальный представитель ВВС США подполковник Кристина Хоггатт. Таким образом, она открыто подтвердила, что американское разведывательное сообщество в настоящее время занимается анализом и оценкой стратегических возможностей России, Китая, а также и других государств, действующих в космическом пространстве.Каждые два – три года разведывательное сообщество США проводит своеобразную «ревизию», оценивая космический потенциал Китая, России и других государств. Главная задача – выявить, какие новые виды оружия или технологий у них появились, чем космическая активность угрожает США и каковы дальнейшие перспективы.Интерес американской разведки к космическим программам других стран не беспочвенен. В США считают, что Россия и Китай как никогда прежде усилили свое присутствие в космосе. Президент Трамп считает, что причина тому – недостаточный уровень внимания Вашингтона к космическому пространству во время правления его предшественников. В результате мощь Китая и России возросла. Например, Китай ведет разработки сразу по нескольким направлениям – это и системы прямого вывода на орбиту, и системы поражения целей в космическом пространстве.Американские эксперты утверждают, что сегодня китайские системы способны поражать практически все космические объекты США. Естественно, такое положение дел не может не вызывать особого беспокойства военного руководства Соединенных Штатов. Тем более, что Китай регулярно проводит учения, отрабатывая задачи по поражению целей в космическом пространстве. Разведка США располагает информацией и о том, что в КНР считают американскую космическую инфраструктуру более уязвимой.Руководитель командования Космических сил США генерал Джон Реймонд в интервью журналистам отмечал, что в Пентагоне прекрасно понимают китайскую стратегию позиционирования в космическом пространстве. Китайцы, по словам американского генерала, создают оружие направленной энергии и лазеры, чтобы «слепить» американские спутники.В США не сомневаются и в том, что многие космические проекты Китая, якобы являющиеся гражданскими, на самом деле имеют двойное назначение и вполне могут быть использованы в военных целях. И у этих опасений действительно есть основания, тем более, что и председатель КНР Си Цзиньпин никогда не скрывал амбициозных планов по превращению Поднебесной в сильнейшую державу не только на Земле, но и в космическом пространстве.Что касается России, то стоит напомнить, что космическая отрасль является, при всей своей стратегической значимости и связи с военной сферой, одним из немногих направлений, сотрудничество по которым с США не прекратилось до сих пор. Американская космическая сфера во многом зависит от российской: это и запуски ракет «Союз», и российские ракетные двигатели.Впрочем, в последнее время американская администрация взяла курс на окончательное прекращение любого взаимодействия с Россией в космической сфере. Но получится ли это у США, не очень понятно: по подсчетам американских аналитиков, отказ от российских двигателей РД-180 потребует не менее 1 млрд долларов инвестиций, но самое главное – займет как минимум пятилетний срок.Активные действия России в космосе весьма тревожат американское руководство, поскольку в Вашингтоне очень обеспокоены совершенствованием противокосмической обороны нашей страны. В специальном докладе Института стратегических исследований армии США подчеркивается, что Советский Союз во время глобального противостояния в годы Холодной войны обладал такими видами вооружений как противоспутниковые ракеты прямого запуска, спутники-перехватчики и системы направленной энергии.В современной России, подчеркивают американские аналитики, эти вооружения могут быть восстановлены, что значительно повысит уязвимость американских космических объектов. Привычная американская демагогия – обвинять Пекин и Москву в эскалации напряженности где угодно, в том числе и в космическом пространстве.Хотя в действительности именно Россия и Китай выступают с предложениями о демилитаризации космоса. Например, Москва и Пекин предлагали проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК). Но американское руководство целенаправленно избегает подписывать подобные соглашения, что показывает истинные цели США в космосе.Конечно, пока США еще удерживают за собой мировое лидерство в космической сфере. В частности, из 1880 спутников, находящихся на орбите, и выполняющих разведывательные функции, 870 спутников принадлежат США. Поэтому кому-кому, но не американцам жаловаться на малое присутствие в космосе. Однако определенные проблемы в космической отрасли у США все же существуют и в немалой степени они связаны с масштабами финансирования.Так, Пентагон просит увеличить бюджетные расходы на космические программы вооруженных сил. Причем рост финансирования, по мнению американских военных, должен быть довольно существенным. В бюджете на 2020 год просят заложить 14,1 млрд долларов, что на 14% выше, чем в предыдущем 2019 году. Но далеко не факт, что и впредь американские конгрессмены, особенно демократическое большинство, будут следовать за всеми пожеланиями американских военных.В 2018 году американские конгрессмены и сенаторы весьма скептически встретили саму идею о создании отдельного Космического командования ВС США. Естественно, не проявили они особого стремления и к наращиванию расходов на формирование и усиление нового вида вооруженных сил, на чем настаивал Дональд Трамп.Кстати, и бывший министр обороны США Джеймс Мэттис отнесся в свое время к идее создания космических войск весьма скептически. Разногласия с Трампом по целому ряду ключевых вопросов, включая и создание Космического командования, в конечном итоге стоили чрезмерно самонадеянному и обладающему собственной позицией Мэттису поста руководителя американского военного ведомства.Не исключено, что многочисленные заявления представителей Пентагона и Национальной разведывательной службы США могут ставить своей задачей обоснование необходимости столь высоких бюджетных трат. Даже если угрозы со стороны Китая и России не столь велики, как о том заявляют ответственные генералы, их стоило бы раздуть, хотя бы ради увеличения бюджетного финансирования.Собственно, это такая же стратегия запугивания, которую применяют прибалтийские страны, расписывая США и Евросоюзу мифические угрозы со стороны России, чтобы получать дополнительное финансирование. Правда, в данном случае, если говорить о конкуренции космических программ и противостоянии в космосе, мы имеем место с реальными рисками. Нельзя отрицать, что и Россия, и Китай ведут весьма успешные разработки в космической сфере. Американцы, впрочем, действуют точно также, не забывая и о собственных военно-космических программах. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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