«Поле для выяснения отношений»: для чего США могли устроить «аудит» оборонной промышленности Украины

Руководство концерна «Укроборонпром» заподозрили в передаче секретных сведений США в ходе «аудита» военно-промышленного комплекса страны, который в эти дни проводит делегация из Пентагона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Оппозиционной платформы — За жизнь». В партии потребовали привлечь к уголовной ответственности гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса. Источники RT полагают, что американцы пытаются воспрепятствовать передаче Киевом важных технологий Китаю. Как прогнозируют эксперты, ситуация для украинской оборонки будет ухудшаться по мере роста геополитической напряжённости между Вашингтоном и Пекином. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от центральных властей страны дать оценку высшему менеджменту «Укроборонпрома», который организовал «аудит» делегацией из США предприятий военно-промышленного комплекса страны. Руководство оборонного концерна в ходе продолжающегося с 11 по 21 ноября визита американских специалистов могло передать им информацию, которая составляет государственную, военную и коммерческую тайну, подозревают в партии. «Тур представителей американской разведки по объектам оборонного комплекса журналисты стыдливо называют «аудитом», однако на самом деле это успешная разведывательная операция, предшествующая получению полного контроля над военно-промышленным комплексом Украины», — говорится в заявлении на сайте ОПЗЖ. В «Оппозиционной платформе» считают, что генеральный директор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус должен быть немедленно отправлен в отставку. Его решение о допуске американцев на оборонные предприятия страны подпадает под уголовную ответственность, подчеркнули в ОПЗЖ. «Такое распоряжение главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса (допуск делегации США на оборонные предприятия. — RT) свидетельствует о том, что Украина полностью перешла под управление Соединённых Штатов — не только под внешнее стратегическое, но и под оперативное. «Аудит» военно-промышленного комплекса страны является прямой угрозой национальной безопасности», — считают в «Оппозиционной платформе». Китайская «экспансия» На днях украинское интернет-издание «СТРАНА.ua» опубликовало копию внутреннего распоряжения «Укроборонпрома», подписанного Абромавичусом. Документ содержит предписания по организации посещения украинских предприятий сотрудниками Института оборонного анализа США (Institute for Defense Analyses — подразделение Пентагона). В графике визита американских специалистов значатся практически все ведущие предприятия украинской оборонки: «Генератор», НИИ «Квант», «Квант-Радиолокация», Житомирский бронетанковый завод, КБ «Луч», ГП «Завод 410 гражданской авиации», Жулянский машиностроительный завод «Визар», завод «Артём», Киевский бронетанковый завод, Харьковский завод им. Малышева, «Укроборонсервис», а также другие производственные и ремонтные компании. Гендиректор концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус (слева)

Согласно опубликованным документам, американские визитёры обратились к украинским коллегам с просьбой подготовить презентацию планов развития производственных мощностей, военно-технического сотрудничества и возможной смены формы управления. Также представителей Пентагона интересует ситуация с кадрами, оборудованием, непрофильными активами и финансовые показатели предприятий Украины. Источники RT в «Укроборонпроме» и посольстве США в Киеве подтвердили факт «аудита» со стороны Института оборонного анализа Соединённых Штатов. При этом собеседник RT в концерне сообщил, что американцев прежде всего интересуют ракетные технологии, поэтому он не исключает, что заокеанским гостям могла быть передана информация, составляющая гостайну. Также представитель «Укроборонпрома» заявил, что «аудит» американской делегации, по его мнению, вызван ситуацией, сложившейся вокруг ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) — одного из флагманов мирового двигателестроения. В апреле 2018 года по ходатайству СБУ Шевченковский районный суд наложил арест на 56% акций предприятия, принадлежащих китайским инвесторам. Сотрудники Службы безопасности Украины считают, что иностранные физические и юридические лица проводят опосредованную концентрацию контрольного пакета «Мотор Сич». Как подозревают в СБУ, акционеры собираются запустить свой завод по производству авиадвигателей, «на который планируется перенести украинское производство и передать технологии». Как пояснил в разговоре с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, претензии СБУ связаны с деятельностью Китая по импорту технологий, кадров и оборудования «Мотор Сич». Американские СМИ неоднократно сообщали о стремлении Вашингтона помешать консолидации активов «Мотор Сич» в руках граждан и компаний КНР. Так, в конце августа 2019 года этот вопрос выносился на повестку дня переговоров тогдашнего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с киевским руководством. Позднее в посольстве США заявили о том, что Болтон обсуждал с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александром Данилюком (был уволен с должности в октябре) «защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения» Китая. В ответ посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты «не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США». В начале ноября журналисты The Wall Street Journal сообщили, что переговоры о приобретении акций «Мотор Сич» ведёт Эрик Принс — основатель американской частной военной компании Blackwater (c 2009 года — Academi). Таким образом Соединённые Штаты рассчитывают помешать утечке в Китай технологий производства авиационных двигателей и газотурбинных установок. По информации китайского новостного канала Sohu.com, Пекин уже освоил технологию производства авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя Д-18Т. А в ближайшем будущем КНР может получить «ключевые технологические наработки» по самому крупному в мире транспортному самолёту Ан-225 «Мрия», который был разработан в стенах КБ Антонова во второй половине 1980-х годов, уточняет издание. Стенд «Укроборонпрома» на одной из международных выставок

© ukroboronprom.com.ua Между жерновами Собеседник RT в посольстве США в Киеве пояснил, что цель заокеанского «аудита» заключается в оказании «Укроборонпрому» консультационной поддержки в сфере борьбы с коррупцией. Он отметил, что сотрудники Института оборонного анализа США должны помочь концерну разработать эффективную стратегию по управлению предприятиями оборонного сектора. На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны Однако источник RT в «Укроборонпроме» считает, что заокеанская делегация заинтересована в получении секретной информации и ограничении военно-технического сотрудничества Киева и Пекина. По его словам, США «очень тяжело переживали продажу «Мотор Сич» инвесторам из КНР. Поэтому американцы «хотят запретить Украине делиться военными технологиями, особенно с китайцами». В ОПЗЖ и «Батькивщине» охарактеризовали поведение Киева как «сдачу национальных интересов». Политики убеждены, что руководство Украины и менеджмент «Укроборонпрома» не должны позволять Соединённым Штатам вмешиваться во внутренние дела страны. «Я не понимаю, почему молчит СБУ, Генпрокуратура, президент и ВСУ. Ни в одной другой стране допуск иностранных специалистов на оборонные предприятия невозможен. Я не представляю, что американцы пообещали взамен. Но сомневаюсь, что они дадут много денег», — считает собеседник RT из партии «Батькивщина». В свою очередь, Вадим Козюлин назвал демагогией бурные эмоции украинской оппозиции. По его мнению, с 2014 года Украина фактически превратилась в сателлит США, а СБУ — в «филиал ЦРУ». «Я думаю, что американцы уже владеют всей необходимой информацией по Украине, в том числе секретной. Возможно, что делегация США сейчас просто пытается понять, можно ли сократить коррупцию в украинской оборонке», — высказал предположение эксперт. В то же время он не исключил, что гости из-за океана присматриваются к приобретению активов. «Правда, инвесторы из Штатов имеют свойство искусственно разорять купленные иностранные оборонные предприятия, превращая страны-сателлиты в рынки сбыта своей военной продукции», — отметил Козюлин. Как полагает аналитик, если «Мотор Сич» приобретёт Эрик Принс или любой другой американский инвестор, то жемчужина оборонного комплекса Украины может окончательно лишиться технологических компетенций, которые ей удалось сохранить после распада СССР. «Огромным ударом для «Мотор Сич» стала потеря российского рынка. И сейчас главной проблемой предприятия является возможное поглощение со стороны США либо Китая. И то и другое не сулит ничего хорошего. При этом велика вероятность, что Пекин уже высосал из этого запорожского предприятия нужные кадры, а вместе с ними и технологии. Таким образом, американцы могли запоздать с запретительными мерами в отношении Китая», — рассуждает Козюлин. Запорожское предприятие ПАО «Мотор Сич»

© Wikimedia Однако директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов придерживается несколько иной точки зрения. В беседе с RT эксперт заявил, что Китай продолжает испытывать интерес к двигателестроительным и авиационным технологиям Украины. При этом Денисов считает, что ситуация для украинской оборонки будет усугубляться по мере роста геополитической напряжённости между Пекином и Вашингтоном. «Украина превращается в поле для выяснения отношений США и КНР. Из-за чудовищного внешнего давления Киев не в состоянии сделать выбор, который соответствовал бы национальным интересам. Американцы не заинтересованы в укреплении украинской оборонки. Их задача сводится к тому, чтобы Украина стала рынком сбыта и не передавала технологии, которые гипотетически могут повысить военный потенциал Китая», — подытожил Денисов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





