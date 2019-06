«Поле для провокаций»: зачем США стратегия противодействия России на Чёрном море • 11 • Украина Комитет по вооружённым силам палаты представителей конгресса США требует от Пентагона подготовить стратегию противодействия России на Чёрном море. Такое положение содержится в проекте закона об оборонных расходах на 2020 год, который представил глава комитета, демократ Адам Смит. Документ также призывает провести оценку военно-морского потенциала РФ и Украины и выделить Киеву военную помощь в размере $250 млн. Кроме того, Смит считает необходимым увеличить военное присутствие США в Европе. По мнению экспертов, таким образом Вашингтон поддерживает миф о «российской угрозе» и старается под предлогом противостояния Москве сохранить своё влияние в Европе. Корабли ВМС США в Чёрном море Reuters © U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Justin Stumberg Глава комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США Адам Смит призвал Пентагон разработать стратегию противодействия России на Чёрном море. Об этом сообщается в проекте закона об оборонном бюджете США на 2020 год, который накануне представил политик. «Комитет поручает министру обороны совместно с министром иностранных дел подготовить доклад о стратегии США по противодействию угрозам, исходящим от России в Чёрном море. Доклад должен быть представлен комитетам конгресса по обороне, а также комитету палаты представителей по иностранным делам и комитету сената по международным отношениям в срок не позднее 15 октября 2019 года», — подчёркивается в документе. Море интереса В частности, по мнению американских законодателей, в докладе должны содержаться: «стратегия США по совместной работе с союзниками и партнёрами, направленной на противодействие агрессивным действиям России, обеспечение свободы судоходства в соответствии с международным правом, а также на защиту прав судоходства союзников и партнёров в Черноморском регионе» и «стратегия по противодействию злонамеренному влиянию России, а также по укреплению принципов демократического правления и верховенства закона, а также общепризнанных ценностей в Черноморском регионе». Кроме того, от Пентагона требуют провести оценку «военного потенциала России, в том числе военно-морского — как в самом Чёрном море, так и на прилегающей территории», и «разработать стратегию противодействия этому потенциалу». В качестве примера «агрессивных действий России» приводится прошлогодний инцидент в Керченском проливе. Осуждается и «оккупация» Крыма. Москве также приписываются попытки использовать Черноморский регион для «содействия злонамеренным мероприятиям на Балканах и в других частях Европы». «Чёрное море очень давно интересует американцев, — отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов. — США и более 20 стран членов НАТО c 1990-х годов проводят на Украине учения Sea Breeze, демонстрирующие, что Вашингтон видит для себя угрозу в Черноморском флоте России». В 2019 году Sea Breeze пройдут с 1 по 12 июля в Одесской, Николаевской и прилегающей к Крыму Херсонской областях Украины. Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал проведение этих манёвров «опасной идеей». На встрече министров иностранных дел НАТО в Вашингтоне в начале апреля руководители внешнеполитических ведомств военного блока решили увеличить своё присутствие в Чёрном море и активизировать сотрудничество с Украиной и Грузией. 4 июня на встрече в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент Владимир Зеленский призвал альянс предпринять «дополнительные усилия» для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Как отметил в разговоре с RT профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло, одна из причин, почему НАТО и США беспокоит ситуация в Чёрном море — это отголоски инцидента в Керченском проливе. «Там есть поле для провокаций. И новую провокацию американские партнёры рано или поздно организуют», — заявил Манойло. Украинский вектор В новом законопроекте об оборонных расходах США также предлагается предоставить Украине военную помощь в размере $250 млн. Столько же в сумме должно быть потрачено на эти цели и в нынешнем году. Также, согласно тексту законопроекта, Минобороны Соединённых Штатов должно предоставить конгрессу «оценку недостатков военно-морского потенциала Украины, который может быть усовершенствован в рамках существующих полномочий». Американские и украинские военнослужащие на совместных учениях

AFP

© Genya Savilov Особое внимание «военно-морскому потенциалу» Украиным уделяется и в другом законопроекте об оборонных ассигнованиях на 2020 год, опубликованном в прошлом месяце комитетом по вооружённым силам сената Соединённых Штатов. Тогда сенаторы предложили предоставить Киеву $300 млн на расходы в сфере безопасности. Из них $100 млн — на приобретение летальных вооружений, в том числе средства береговой обороны и противокорабельные ракеты. Ещё один законопроект, зарегистрированный в палате представителей конгресса США в конце мая, предполагает расширение номенклатуры военных поставок Соединённых Штатов на Украину за счёт всё тех же противокорабельных ракет, противотанкового оружия и средств ПВО. Также Украине предлагают предоставить статус «основного союзника США вне НАТО», что предполагает льготные условия получения американских вооружений. Документ был предложен конгрессменом-республиканцем Майклом Макколом и поддержан представителями как Республиканской, так и Демократической партий. В России его раскритиковали. В частности, замглавы МИД России Александр Грушко назвал планы американских конгрессменов «поощряющим сигналом» для «партии войны в Киеве». Несмотря на то, что после промежуточных выборов в ноябре 2018 года баланс сил в палате представителей конгресса сместился в сторону демократов, в вопросе предоставления военной помощи Киеву демократы и республиканцы солидарны, отмечают эксперты. В целом предложения и контролирующих палату представителей демократов, и доминирующих в сенате республиканцев различаются незначительно. «Демократы и республиканцы едины в том, что Америке нужен внешний противник, — отмечает Александр Асафов. — И на роль такого противника назначили Россию». В свою очередь, Андрей Манойло подчёркивает, что милитаризация Украины под предлогом противостояния Москве не несёт ничего хорошего Европе и никак не служит снижению напряжённости в регионе. «Это очень опасные планы. Опасные, прежде всего, своей системностью и последовательностью, — считает политолог. — Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром её превращают в государство-провокатора». Европейское сдерживание В новом законопроекте демократов по оборонным ассигнованиям на 2020-й также предполагается усиление американского военного присутствия в Европе под предлогом борьбы с Россией. Американские и украинские военнослужащие на совместных учениях

AFP

© Genya Savilov Зеленский уволил 15 глав областей на Украине «Подход США ориентирован на развитие, реализацию и поддержание убедительного сдерживающего потенциала, направленного против агрессии со стороны правительства России и долгосрочного стратегического соперничества с ним. При этом преследуется цель укрепить безопасность и стабильность как в регионе, так и во всём мире посредством таких мер, как: расширение американского присутствия в Европе — помимо прочего, за счёт увеличения контингента, размещённого на постоянной основе, продолжения развёртывания сил на ротационной основе и пополнения заблаговременно подготовленных запасов военной техники, — а также выполнение достаточных и необходимых работ по созданию новой и совершенствованию существующей инфраструктуры на территории Европы», — подчёркивается в документе. Одним из способов реализации этой задачи может быть усиление американского военного присутствия в Польше. Накануне о завершении переговоров между Вашингтоном и Варшавой по этому вопросу сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Как отмечает The Washington Times, на брифинге в понедельник Адам Смит поддержал увеличение американского контингента в Польше. Кроме того, в законопроекте, представленном конгрессменом Смитом, говорится о необходимости противодействия России в информационной сфере и попыткам Москвы повлиять на внешнюю политику других стран. Вводится запрет на поставку Турции самолётов F-35 в случае приобретения Анкарой российских комплексов ПВО С-400. Особое внимание законодатели планируют уделить и направленной на противодействие России Европейской инициативе сдерживания (EDI), требуя от Пентагона детальной отчетности на предмет целевого использования средств в рамках этой программы. По мнению Александра Асафова, в Вашингтоне крайне обеспокоены нарастающими противоречиями с европейскими странами, мифическую же «российскую угрозу» и необходимость совместной борьбы с ней пытаются использовать в качестве объединяющего фактора. «Конгрессмены из обеих партий понимают, что США теряют своё влияние в Европе с каждым днём. Поэтому Соединённые Штаты и усиливают военную мощь, пытаясь продемонстрировать, что борются с угрозой со стороны России, которой на самом деле не существует», — подчёркивает политолог. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





