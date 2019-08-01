Поле боя – соцсети: Против "русских хакеров" Британия выставила киберармию

Помимо "российской угрозы", это подразделение будет отражать в соцсетях действия развитых с точки зрения технологий различных террористических группировок. Солдаты этой киберармии будут не только "отражать атаки" и сами нападать ради "упреждения опасности", но и займутся формированием общественного мнения.

"Нам необходимо развивать наше асимметричное преимущество и концентрировать усилия на организации разведывательной и информационно-оперативной деятельности, на ведении войн в киберпространстве, на электронных войнах и нетрадиционных методах ведения войн", - заявил генерал Джонс.

Новое подразделение получило название "Шестая дивизия", формироваться оно будет не только из служащих регулярной армии, принимать будут и резервистов. Некоторые сотрудники попали в эту дивизию из различных структур королевских военно-воздушных и военно-морских сил.

Как пишет The Daily Telegraph, киберподразделение станет первым в своем роде специализированным формированием информационной войны, с солдатами, обученными кибервозможностям и другим "продвинутым навыкам".