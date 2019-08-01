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Поле боя – соцсети: Против "русских хакеров" Британия выставила киберармию
01 августа 2019, 10:39 • 62 • В мире
Киберподразделение британской армии собирается противостоять "русским хакерам" и пагубному влиянию России в новом пространстве – в социальных сетях. По словам командующего сухопутными силами Британии генерал-лейтенанта Айвана Джонсона, эта киберармия будет действовать "выше и ниже пороговых величин обычного конфликта".
Помимо "российской угрозы", это подразделение будет отражать в соцсетях действия развитых с точки зрения технологий различных террористических группировок. Солдаты этой киберармии будут не только "отражать атаки" и сами нападать ради "упреждения опасности", но и займутся формированием общественного мнения.
Новое подразделение получило название "Шестая дивизия", формироваться оно будет не только из служащих регулярной армии, принимать будут и резервистов. Некоторые сотрудники попали в эту дивизию из различных структур королевских военно-воздушных и военно-морских сил.
Как пишет The Daily Telegraph, киберподразделение станет первым в своем роде специализированным формированием информационной войны, с солдатами, обученными кибервозможностям и другим "продвинутым навыкам".
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