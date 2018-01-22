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Полдела сделано: Собчак собрала достаточно подписей для участия в президентской гонке
22 января 2018, 13:24 • 113 • Политика
Штаб телеведущей Ксении Собчак собрал немногим более 100 тысяч подписей в поддержку ее выдвижения кандидатом в президенты.
Телеведущая Ксения Собчак наконец собрала 100 тысяч подписей, необходимых для ее регистрации в президентской гонке. Согласно сообщению на официальном сайте Собчак, в поддержку ее выдвижения на выборы расписались 101 008 граждан России.
В любом случае большой перебор по подписям на данном этапе предвыборной кампании имеет лишь чисто символическое значение.
Для того чтобы принять участие в выборах, кандидату от непарламентской партии необходимо 100 тысяч подписей. Тем не менее если он или она наберет их больше данного количества, то сдать в ЦИК все равно можно будет лишь 105 тысяч подписей.
Собчак, напомним, выдвинулась в президенты России от партии "Гражданская инициатива", не имеющей мест в нынешнем составе Госдумы.
С другой стороны, для сравнения можно отметить, что предвыборный штаб действующего главы российского государства Владимир Путин за тот же отрезок времени собрал более полутора миллионов подписей.
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