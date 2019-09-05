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Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
05 сентября 2019, 02:39 • 88 • В мире
Военно-воздушные силы США планируют приобрести две "точные копии" SA-20, чтобы на них учиться уничтожать С-300. По информации американских СМИ, развёртывать С-300 должны два человека за полчаса. Помимо этого, даже копии должны быть максимально приближены по характеристикам к оригиналу.
Американцы потренируются сокрушать российские ЗКР на высокоточных копиях. Как сообщает издание The Drive, для оттачивания навыков американские военные намерены купить две "точные копии" SA-20. Именно на этих моделях армейцы будут учиться ликвидировать комплексы.
Примечательно, что настоящие С-300 у американской стороны есть, однако использовать настоящее вооружение, которое находится на полигоне в Неваде, на тренировках может быть нецелесообразно. Причины такого решения просты - вооружение дорогое, ценное и сложное в обращении, передаёт "Утро.ру".
Отмечается, что высокое качестве копий - обязательный пункт. Помимо прочего, важно, чтобы у фальшивых С-300 было радиолокационное оборудование, подобное тому, которое установлено на российском вооружении.
Это всё необходимо, чтобы тренировки американских солдат были эффективными, выяснили журналисты. В статье The Drive указывается, что развёртывать С-300 должны два человека за полчаса.
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