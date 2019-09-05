Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Иран объяснил новое сокращение ядерных обязательств "отсутствием результато...
Пародия Богдана и хохот Зеленского: Выступление Порошенко в Раде превратили в ци...
Эксперт оценил позицию Киева по российским наблюдателям в Донбассе
Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для...
Главная / В мире

Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК

05 сентября 2019, 02:39  •  88 • В мире
Военно-воздушные силы США планируют приобрести две "точные копии" SA-20, чтобы на них учиться уничтожать С-300. По информации американских СМИ, развёртывать С-300 должны два человека за полчаса. Помимо этого, даже копии должны быть максимально приближены по характеристикам к оригиналу.
Американцы потренируются сокрушать российские ЗКР на высокоточных копиях. Как сообщает издание The Drive, для оттачивания навыков американские военные намерены купить две "точные копии" SA-20. Именно на этих моделях армейцы будут учиться ликвидировать комплексы.
Примечательно, что настоящие С-300 у американской стороны есть, однако использовать настоящее вооружение, которое находится на полигоне в Неваде, на тренировках может быть нецелесообразно. Причины такого решения просты - вооружение дорогое, ценное и сложное в обращении, передаёт "Утро.ру".
Отмечается, что высокое качестве копий - обязательный пункт. Помимо прочего, важно, чтобы у фальшивых С-300 было радиолокационное оборудование, подобное тому, которое установлено на российском вооружении.
Это всё необходимо, чтобы тренировки американских солдат были эффективными, выяснили журналисты. В статье The Drive указывается, что развёртывать С-300 должны два человека за полчаса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 02:39
Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для необычной цели
04 сентября 2019, 20:09
Развивать русский Дальний Восток будут индийцы. Почему это хорошо
04 сентября 2019, 20:09
"Если бы у наших страшил были мозги...": Делягин предсказал сценарий событий в Гонконге
04 сентября 2019, 19:54
«Мобилизует всех своих союзников»: сможет ли Трамп построить стену на границе с Мексикой на деньги Пентагона
04 сентября 2019, 23:24
Пародия Богдана и хохот Зеленского: Выступление Порошенко в Раде превратили в цирк
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские ЗРК
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымско...
05 сентября 2019, 02:39
Выложили все в Сети: В Польше задержали болтливых украинцев, готовивших теракт к годо...
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2...
05 сентября 2019, 00:39
В контактной группе считают, что созданы все условия для разрешения кризиса в Донбасс...
05 сентября 2019, 02:39
Украину - на карантин: Европа отказалась принимать овощи и фрукты из Незалежной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
04 сентября 2019, 03:54
"Полвека репрессий": Болгарские дипломаты неприятно удивили российских словами о роли СССР в победе над нацистами
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
02 сентября 2019, 03:09
Cosa Nostra – в Литве агонизирует могущественный клан Ландсбергисов
30 августа 2019, 10:09
Большой обман вместо обмена? Украинцы уже в Киеве. Русские все еще в украинском СИЗО - адвокат
02 сентября 2019, 09:24
«Самый мощный в мире»: какими характеристиками будет обладать новый российский ракетный двигатель РД-171МВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.