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Полчаса на Меркель, потом Макрон. О Зеленском молчок: Стал известен поминутный график Путина в Париже

07 декабря 2019, 19:09  •  115 • Политика
Елисейский дворец обнародовал поминутный график встреч президента России Владимира Путина в Париже в рамках саммита "нормандской четвёрки". Сначала у него будет полчаса на беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. После - встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном. А вот о встрече Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским - молчок. Об отдельной встрече не говорится.
9 декабря, в понедельник, в Париже состоится саммит лидеров "нормандской четвёрки" - президентов России, Украины и Франции - Владимира Путина, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время встречи стороны обсудят урегулирование ситуации в Донбассе и разрешение военного конфликта в регионе.
Елисейский дворец уже обнародовал практически поминутный график встреч Владимира Путина в Париже. В то время как Макрон будет беседовать с Зеленским, у российского лидера будет полчаса на общение с Меркель.
Как уточняется, эта встреча начнётся в 17:00 по мск. Следом за канцлером Германии, в 17:30, с Путиным побеседует Макрон. Меркель же будет разговаривать в это же самое время с Зеленским.
Как отмечает у себя в телеграм-канале "Пул 3" корреспондент кремлёвского пула, спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов, "после этого они все вчетвером соберутся на общую встречу. Не уточняется, будет ли в графике прописана отдельная встреча Путина и Зеленского".
То есть о беседе президентов России и Украины - молчок. Зря, получается, ранее предшественник Зеленского Пётр Порошенко давал ему свои советы по Путину и отговаривал от встречи с ним тет-а-тет?
К слову, судя по графику, у российского лидера и минуты на украинского коллегу не будет: Путин уделит Макрону столько же времени, сколько и Меркель - полчаса, поскольку общая встреча лидеров запланирована уже на 18:00. По её итогам ожидается пресс-конференция. Но когда именно она начнётся, также пока не ясно.
Информацию о том, что переговоры продлятся до 21:00, пока не подтверждают, не исключая, что встреча лидеров может затянуться.

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