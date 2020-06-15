Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж

Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.

В чем именно заключалось преступление, официально по-прежнему не сообщается из-за грифа "совершенно секретно". Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.

Процесс проходил в закрытом от посторонних режиме, в зал заседаний не пускали даже посла США Джона Салливана. Теперь Уилан взывает к руководителям государств, чьи паспорта у него есть (целых четыре – США, Канады, Великобритании и Ирландии), а защита не исключает возможность обмена на кого-либо из россиян, содержащихся в США.

Как все начиналось

Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. По словам адвоката Владимира Жеребенкова, в этот – последний, или, как говорят силовики, крайний - раз американец приехал в Москву на свадьбу друга.

"Коммерсант" писал, что следствие считает бывшего сержанта Корпуса морской пехоты США Уилана кадровым разведчиком, который во время поездок в Россию "собирал секретные сведения, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны". Работу обвиняемого сначала в известном кадровом агентстве Кеlly Services, а затем в производителе автокомпонентов ВоrgWarner следствие расценивает как прикрытие.

В итоге, согласно пресс-релизу ФСБ РФ, Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Позднее в сообщениях МИД РФ уточнялось, что у Уилана изъяли материалы, составляющие государственную тайну. Какие именно – официально не сообщается.

Посольство США беспокоится

Задержание любого американца в любой части Земли быстро становится информационным поводом в США, тем более по серьезному обвинению, тем более в стране, которую в Штатах на официальном уровне считают одним из главных геополитических соперников. Неудивительно поэтому, что и дело Уилана с самого начала получило известность далеко за пределами российской столицы.

Многочисленные заявления на эту тему делало и посольство США в России, и лично полномочный представитель Америки Джон Хантсман и сменивший его в прошлом году Джон Салливан. Они жаловались на надуманный, по их мнению, характер обвинений, непрозрачность расследования и судопроизводства, проблемы не говорящего по-русски Уилана в общении с сотрудниками СИЗО, медицинскую помощь – список обширен.

Раз за разом российские официальные органы опровергали эти заявления, хотя в некоторых вопросах пошли навстречу американцу: так, спустя 16 месяцев под стражей ему разрешили позвонить родителям. Хотя по вопросу медицины российская позиция осталась непреклонной: все манипуляции с Уиланом, в том числе операцию по удалению грыжи, проводили российские врачи, а рекомендованных посольством США специалистов до него не допустили.

Тактику информационного давления, без сомнения, посольство США будет использовать в этом деле и далее: после оглашения приговора посол Хантсман объявил, что "разочарован и возмущен" решением суда. По его словам, оно "не окажет хорошего влияния на наши отношения", хотя диалог будет продолжен.

Будет ли обмен?

Возможность обмена Уилана на Виктора Бута, Константина Ярошенко или кого-либо еще из россиян, содержащихся под стражей в США, начала обсуждаться сразу после задержания бывшего морпеха. С вынесением приговора эта тема получила новое развитие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом озвучено не было – но важно то, что концептуально МИД РФ "по-прежнему придерживается этой позиции", то есть возможности обмена.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с агентством был более конкретен: по его словам, Россия заинтересована в обмене Уилана на Бута или Ярошенко, или же на того и другого сразу.

Адвокат американца Владимир Жеребенков подтвердил, что такая возможность обговаривается. По его утверждению, Служба внешней разведки (СВР) России "с декабря … ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко". Сама СВР, разумеется, ничего не комментирует.