Пол-лимона - и в школу не пойдём: Британские дети заигрались с тестами на COVID-19

Британские дети заигрались с тестами на COVID-19. Достаточно половинки лимона, чтобы пропустить школу из-за "болезни". А если лимона нет, сойдёт и газировка.

В британском сегменте TikTok новый тренд. Администрация соцсети не успевает удалять тысячи видеороликов со способами обмануть экспресс-тесты на коронавирус.

Подтверждённый COVID-19 даёт право не посещать школу, чем дети вовсю пользуются. Вместо носоглотки они помещают палочку для мазка в различные вещества и продукты. Например, в сок половинки лимона. Дальше всё по инструкции из коробочки с тестом. В ряде случаев коронавирус, действительно, обнаруживается у фруктов, овощей, напитков.

Примером видео поделился Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Проблема поддельных результатов настолько масштабна, что британские власти обратились к родителям. Они попросили следить за детьми и контролировать процесс тестирования. На данный момент в стране сотни тысяч детей пропускают уроки из-за COVID-19. Однако нет статистики, у кого из них действительно коронавирус, а кто протестировал содержимое холодильника.

Чуть больше года назад президент Танзании усомнился в качестве присланных в страну тестов на COVID-19. Собрали образцы биоматериала, направили в лабораторию, а потом попросили с вещами на выход крупного чиновника от здравоохранения. Коронавирус был обнаружен... у папайи и козы.