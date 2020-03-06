Пол и потолок зарплат в КХЛ… С правом на надежду • 35 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Филиппов Артем Дроздов проанализировал последние заявления относительно введения в клубах КХЛ пола и потолка зарплат и попытался разобраться, какие положительные и отрицательные моменты есть в этом решении лиги. ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ? И все-таки 900 миллионов рублей. Континентальная хоккейная лига, несмотря на недовольство представителей некоторых клубов, все же не стала повышать размер "жесткого" потолка зарплат хоккеистов, который вводится со следующего сезона. Копейки никто считать не будет, но выходить за лимит более чем на два процента нельзя – штрафом не отделаешься. Мало того, что результаты аннулируют, так еще и выгонят из лиги взашей. О качестве, которое нам обещают в свете перемен, поговорим через год. А вот курьезных моментов уже сейчас хватает с избытком. Вторя постулату героя Олега Янковского "Улыбайтесь, господа!", где-то, наверное, можно было бы и поулыбаться. Вот только в сложившихся обстоятельствах больше хочется смачно выругаться и послать все куда подальше. Но эмоции пока прибережем. Они нам обязательно еще понадобятся. И мне кажется, точку во всей этой истории ставить преждевременно. ЗАЛОЖНИКИ ОЛИМПИАДЫ Спекулировать слухами относительно возможности увеличения размера "жесткого" потолка зарплат начали за два дня до появления официальной информации, когда несколько изданий выпустили сообщения о том, что в клубы отправлено уведомление о том, что 900 миллионов все же превратятся 1 миллиард 300 миллионов рублей. В лиге эту информацию сначала официально опровергли, а через пару суток в СМИ был отправлен пресс-релиз, что решением совета директоров потолок утвержден в размере 900 миллионов. Но согласитесь, дыма без огня не бывает. К тому же точно такая же сумма – 1 миллиард 300 миллионов рублей – фигурирует в письме ФХР за подписями президента организации Владислава Третьяка и председателя правления Аркадия Ротенберга, адресованном высшему руководству КХЛ и министру спорта Олегу Матыцину. В послании федерации выражается беспокойство, что из-за размера "жесткого" потолка зарплат в 900 млн возникает вероятность срыва подготовки национальной сборной к Олимпийским играм 2022 года, так как ведущие клубы, зажатые в жесткие рамки, будут не в состоянии предложить мастеровитым игрокам достойные условия, и последние уедут играть за границу. В такой ситуации Федерация хоккея России просит рассмотреть возможность увеличения размера "жесткого" потолка зарплат до уже знакомой суммы в 1 миллиард 300 миллионов. Позже Владислав Третьяк как бы невзначай добавил, что изначальная сумма была предложена иностранными экспертами несколько лет назад и в современных условиях она мало чем обоснована экономически. Согласитесь, текст письма и заявление президента ФХР, по идее, не могут оставаться без ответа со стороны профильного министерства и тем более со стороны лиги. Но на деле происходит обратное. Из того, как ситуация складывается на сегодняшний день, становится понятно, что руководство КХЛ не собирается вносить изменения в регламент. Или все-таки пока не собирается? ЗАЧЕМ ВСЕ ТАК УСЛОЖНЯТЬ Интересно, с чем же связана такая жесткая позиция боссов лиги с учетом того, что некоторые представители высшей хоккейной власти страны начали открыто выражать несогласие с их решением. Как мне кажется, в данном случае все замыкается исключительно на фигуре нового президента КХЛ Алексея Морозова. Во время своей первой пресс-конференции в новой должности Алексей Алексеевич, поддавшись на ожидаемую провокацию, был очень категоричен в некоторых выражениях. На конкретный вопрос относительно действий лиги по поводу жесткого потолка зарплат новый президент ответил, что решение принято, размер в 900 миллионов обозначен и на этом надо ставить точку. Вот ее и поставили. Не буду рассуждать о том, прав ли господин Морозов в своих суждениях, в конце концов, каждый из нас имеет право на свое мнение. Но есть ощущение, что никто не предполагал столь конкретного первого публичного выступления Алексея Алексеевича в новой должности. И после этого люди, которые причастны к изменению регламента лиги и которые, вполне вероятно, в кулуарах уже допускали возможность увеличения размера "жесткого" потолка зарплат, как мне кажется, схватились за головы. И в сложившейся ситуации принимать решение пришлось здесь и сейчас, и дабы не дискредитировать Морозова в глазах общественности в самом начале его работы, все-таки остановились на цифре в 900 миллионов. При этом никто не выражает уверенности, что это решение окончательное. А с учетом нынешнего серьезного давления на лигу, никто не удивится, если например месяца через два или три, после очередного собрания членов КХЛ мы вдруг узнаем, что после долгих дискуссий и продолжительных споров российская хоккейная клубная семья, приняв во внимание предложения Федерации хоккея России и после консультаций с независимыми экспертами согласилась с доводами всех сторон и постановила, что повышению размера "жесткого" потолка зарплат быть. Вы спросите, зачем настолько все усложнять? Ответ очевиден: только при таком сценарии может быть сохранена последовательность и синхронность слов и действий Алексея Морозова. Первая часть спектакля уже сыграна. Нам с вами осталось дождаться его продолжения. Отмечу для особо одаренных, что эта часть текста является исключительно плодом фантазии автора. ВНИМАНИЕ НА ПОЛ А теперь возвращаемся к реальности. Можно по разному относиться к решениям руководства КХЛ, но после того как нам объяснили, что введение "жесткого" потолка зарплат связано с желанием создать для всех клубов равные условия и возможности, невольно задаешься вопросом, а насколько сами люди, предлагающие инициативу и принимающие решения, верят в осуществление задуманного? Ведь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в нашем конкретном случае определять возможности для равенства и конкуренции будет размер не потолка зарплат, а его пола. Точнее даже не размер, а разница между первым и вторым. Чем она меньше, тем больше шансов увидеть в составах команд, которые на данный момент влачат тяжелое существование, сильных хоккеистов. Объясню. "Жесткий" потолок зарплат ограничивает богатые клубы в возможности подписания большого количества звезд. Эти самые клубы тратили столько, сколько хотели, а с наступлением следующего сезона ограничатся 900 миллионами. Вот только у клубов, которые с грехом пополам укладывались в разрешенный минимум по тратам на зарплаты (который равен 270 миллионам рублей и остался без изменений), руки как были завязаны, так они и останутся завязанными впредь. Получается следующая ситуация. В команде А из-за жесткого потолка зарплат не осталось средств на то, чтобы подписать сильного хоккеиста Петрова, он мог бы в теории усилить команду В, которая не может похвастаться высокими результатами и которой очень нужны добротные игроки, но команда В не может подписать этого хоккеиста, так как запросы Петрова достаточно серьезные, а хозяева как выделяли на зарплаты игроков 270 миллионов рублей, так и продолжают выделять. Поэтому лишних денег у команды В нет. Петрову ничего не остается, как искать свое хоккейное счастье за границей, так как команды, за которые он мог бы вы выступать в России хотят подписать с ним контракт, но не могут этого сделать. Одна – А, из-за того, что у нее есть деньги, но тратить их ей нельзя по регламенту, а другая – В, теоретически могла бы удовлетворить потребности хоккеиста, так как место под потолком зарплат еще полно, но проблема заключается в том, что изыскать дополнительный финансовый резерв ей не предоставляется возможным, так как главный руководитель (региона, предприятия и т.д.) не видит смысла в том, чтобы тратить на хоккей сверх того минимума, что разрешен регламентом. Спасти «Пацаева» Вот если бы жесткий пол зарплат был равен, к примеру, 500 млн, тогда бы у большинства малообеспеченных клубов развязались бы руки и скорее всего некоторые сильные хоккеисты, которые сидят в запасе у богатых, но получают хорошие деньги, при прочих равных разбрелись бы по стране. В регламенте прописано, что с сезона-2023/24 планируется повышение размера пола зарплат до 450 миллионов рублей, но как все будет на самом деле, сейчас не знает никто, ведь за предстоящие три сезона в нашем хоккейном хозяйстве может поменяться многое. КАК У НИХ Один мой товарищ, который является страстным болельщиком, как-то спросил меня, а почему потолок зарплат ввели только в хоккее. Признаться, его вопрос поставил меня в тупик. И действительно, почему именно хоккей? Например, в футболе средств на зарплаты тратится куда больше, но там никому не приходят в голову мысли о каком-то финансовом ограничении. И это с учетом того, что только 2 клуба премьер-лиги из 16 являются частными. Потом я долго пытался найти ответ на вопрос своего знакомого, но рассмотрев все возможные ситуации, единственное, что пришло мне в голову – то, что кто-то где-то когда-то решил, что у нас должно быть так же, как в НХЛ. В главной североамериканской лиге жесткий потолок зарплат появился из-за желания хозяев клубов сдержать рост зарплат суперзвезд. В 2004 году закончился срок действия коллективного соглашения между лигой (работодателем) и профсоюзом игроков (хоккеистами). Новое соглашение как раз и включало в себя пункт о "жестком" потолке, который будет регулировать доходы спортсменов. Именно это и стало камнем преткновения между двумя организациями. В итоге в НХЛ грянул локаут. Противоборствующие стороны принесли в жертву целый сезон. Но нас больше интересует не то, как этот локаут начался, а то, как он закончился. Звезды-миллионеры, численность которых от общего числа хоккеистов НХЛ составляет примерно 15%, отправились кто на пляж, кто в Европу на дополнительные заработки. А остальные игроки, представители среднего звена и молодежь, с приблизительной зарплатой в 1,5-2 млн долларов в год, в своем большинстве остались у разбитого корыта. До Рождества все они жили надеждой, что лига и профсоюз договорятся и после праздников большой хоккей возобновится. Но когда эти парни с окраины поняли, что наверху битва идет серьезная и никто не собирается сдавать свои позиции, они всполошились не на шутку и начали бомбардировать профсоюз требованиями немедленно подписать соглашение с лигой. И когда боссы профсоюза поняли, что эти работяги за отсутствие возможности зарабатывать свои небольшие по меркам НХЛ деньги сотрут их в порошок, они перестали плясать под дудку суперзвезд. По большому счету, открестившись от их интересов, они пошли на поводу у лиги и заключили с ней новый, невыгодный для себя союз. КАК У НАС Самое интересное заключается в том, что в КХЛ никто не собирается ущемлять в правах ведущих игроков. Скажу больше. С ними-то как раз, скорее всего, договориться будет несложно. Большинство из них, получая по нынешнему контракту условные 100 миллионов рублей, за неимением лучшего варианта, как мне кажется, пойдут на серьезные уступки, согласившись, условно, на понижение в 30%. И даже в таком случае их гонорар будет очень солидным. А вот как руководители отечественных клубов будут договариваться с игроками среднего звена, не могу себе даже представить. Именно эти хоккеисты, которые, как и в Северной Америке составляют большинство от общего числа спортсменов лиги, и будут главными пострадавшими во всей этой потолочной истории. Сэкономили на пенсиях. 20 миллиардов: это много или мало? Дело в том, что за последние десять лет сильно вырос уровень их доходов. Понятно, что этот самый уровень не дотягивает до гонораров суперзвезд, но в отличие от ведущих игроков, чьи потери в зарплатах составят 25-30%, хоккеистам среднего звена придется жертвовать как минимум половиной суммы, прописанной в нынешних контрактах. И в такой ситуации уже сейчас раздаются вопросы, а почему собственно молчат сами хоккеисты? Да потому что, во-первых, в самом разгаре плей-офф, а во-вторых, их возможное недовольство мало что поменяет. И дело здесь вовсе не в бездействии профсоюза. Клубная хоккейная система сложилась таким образом, что этот пресловутый профсоюз игроков КХЛ, по большому счету, бесправен, так как между ним и лигой нет никакого коллективного соглашения. Более того, его и не может быть априори, так как КХЛ не является работодателем и даже не представляет их (клубов) интересы. Как говорится, круг замкнулся. А всем нам как всегда остается только ждать, надеяться и верить в то, что люди, занимающиеся развитием клубного хоккея, найдут единственно правильный выход из трудной сложившейся ситуации. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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